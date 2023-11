EEUU rechaza una ocupación israelí de Gaza y Tel Aviv matiza sus intenciones

Estados Unidos ha rechazado a través de diversos portavoces una nueva ocupación israelí de la Franja de Gaza, una opción que Tel Aviv ha asegurado descartar, matizando las palabras del primer ministro Benjamin Netanyahu, que aseguró que tras la guerra, Israel deberí asumir "la seguridad global" del territorio "por un periodo indefinido".

Estados Unidos, aliado incuestionable de Tel Aviv, ha mostrado su oposición a una nueva ocupación de la Franja de Gaza por parte de Israel, después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegurase que su país asumirá la responsabilidad de la seguridad en el territorio una vez concluida la guerra contra Hamás.

John Kirby, portavoz de la casa Blanca, aseguro que el presidente Joe Biden "mantiene su posición conforme a que una reocupación de las fuerzas israelíes no es lo adecuado", mensaje al que el portavoz del Departamento de Estado Vedant Patel añadió: "A nuestro parecer, los palestinos deben estar al frente de estas decisiones, Gaza es territorio palestino y seguirá siendo territorio palestino".

No obstante, Patel defendió que "no se puede volver al statu quo del 6 de octubre", en referencia al día previo al ataque de Hamás a Israel. "Israel y la región deben estar seguros y Gaza no debe y no puede ser una base desde la que lanzar ataques terroristas contra el pueblo de Israel o nadié más", agregó.

Las declaraciones del portavoz llegaron después de que Neanyahu asegurase en una entrevista a la cadena ABC News que Israel se encargaría de "la seguridad global" en Gaza "por un periodo indefinido".

Unas palabras que fueron matizadas por Ron Dermer, ministro israelí de Asuntos Estratégicos. "No habló de ocupar Gaza", dijo, aunque sí recalcó el mensaje del jefe del Ejecutivo: "Cuando Hamás ya no esté en el poder, Israel debera detener una responsabilidad general de seguridad. Estamos totalmente retirados de Gaza desde hace 17 años y nos devolvieron un estado terrorista, es obvio que no podemos repetir eso".

En 2005 Israel se reitró de la Banda de Gaza, que tomó en la Guerra de los Seis Días de 1967 y luego ocupó. Posteriormente impuso un bloqueo después de que Hamás ganase las elecciones en 2006, fecha desde la que no ha vuelto a organizar comicios.