Alisbet Veras y Gavriella Hardoon, dos dominicanas que se graduaron con honores en universidades de EE.UU.

Las historias de Alisbet Veras García y Gavriella Hardoon Hodge tienen marcadas diferencias, sin embargo, se conectan en el deseo de progresar, unos objetivos claros y la fe en el papel que juega Dios en sus vidas y sus decisiones, además son jóvenes, dominicanas y ambas llevan con orgullo ser estudiantes meritorias y el haberse graduado con las mejores calificaciones de sus respectivas universidades en Estados Unidos.

Una, santiaguera de "pura cepa" que emigró con su familia a Estados Unidos en busca de un mejor futuro; la otra, una "fusión" entre un israelí y una dominicana y nacida en Nueva York, son el ejemplo de que la determinación, perseverancia y el impulso correcto pueden lograr aquello que te propongas.

Alisbet Veras García, de 26 años, se graduó el pasado mayo de la Universidad de New Hampshire-Manchester, consiguiendo la mejor calificación del programa de negocios, condecorada por su perseverancia y excelencia académica, además de ser la encargada de dar el discurso frente a sus compañeros.

Gavriella Hardoon Hodge, de 21 años, obtuvo su título summa cum laude en la Universidad Loyola en Maryland: fue la calificación más alta de los casi 800 estudiantes de la clase de 2023.

Un sacrificio para un bien mayor

Alisbet Veras García ya había obtenido su título en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Dominicana O&M de Santiago, cuando a su padre le aprobaron una visa de inmigrante, la cual también incluyó a la joven, que en ese momento tenía 21 años. Veras García llegó a los Estados Unidos en abril de 2018.

En conversación con Diario Libre, la joven admite que al llegar a EE.UU. se empleó en trabajos en los que sentía que su potencial no era explotado, a pesar de estar titulada. Aclara que "ningún trabajo denigra a nadie", pero ella quería más de la tierra donde los "sueños se cumplen" e identificó la necesidad de obtener un título de una institución estadounidense como un pase para conseguir un mejor empleo.

"Cuando uno llega como inmigrante aquí no es fácil, porque, aunque uno sienta que tiene las capacidades, si uno no tiene un título aquí, o a menos que uno quiera empezar una empresa por uno mismo, las cosas no son fáciles", reflexiona la joven al recordar los días en los que tenía que cargar cajas y se le dificultaba conseguir trabajo.

Con esa idea, Alisbet, oriunda de Santiado de los Caballeros, ingresó a un Community College para estudiar contabilidad, allí permaneció dos años antes de transferirse a la división de Manchester de la Universidad de New Hampshire para obtener la licenciatura en la misma área, lo que la acercaría a estar mejor cualificada para un trabajo y alcanzar el objetivo de un mejor futuro.

El pasado 19 de mayo durante su graduación, Alisbet recibió el Premio Michael S. Brennan al Carácter, Perseverancia y Programa de Excelencia Académica en Negocios de la Universidad de New Hampshire-Manchester y fue la encargada de dar el discurso de la ceremonia. Ella obtuvo la calificación más sobresaliente de la carrera de negocios.

La joven cuenta que ser elegida para este premio -a pocos años de llegar a EE.UU., sobre otras personas con más tiempo en el país y menos dificultades para hablar inglés-, la hizo sentirse "muy feliz, orgullosa y agradecida de Dios".

Alisbet calificó su experiencia de estudiar en Estados Unidos como un "desafío total", algo que atribuye a pasar de hablar español a inglés la mayor parte del tiempo, sin embargo, agradece la enseñanza de su madre sobre inteligencia emocional, lo que considera le ayudó mucho a sobrellevar los momentos difíciles, así como sostener una buena relación con compañeros y maestros.

"Ha sido una experiencia difícil, pero no es algo que no se pueda lograr", recalcó la chica que lleva más de cinco años residiendo en los Estados Unidos y ya se siente satisfecha con los resultados que ha obtenido.

Desde que ingresó al college, Alisbet pudo notar que no estaba tan equivocada al decidir regresar a las aulas, ya que empezó un trabajo en una especie de cooperativa en Estados Unidos, algo más orientado a su especialización y en la que podía demostrar su capacidad y, al transferirse a New Hampshire, obtuvo la oportunidad de hacer una pasantía en Baker Newman and Noyes, una empresa que trabaja con el pago de impuestos y otros servicios y donde sigue trabajando a tiempo completo.

La joven dominicana está enfocada en obtener su licencia de contaduría pública (Certified Public Accountant -CPA-) y más adelante está interesada en hacer una maestría en liderazgo corporativo, también en su futuro está la posibilidad de emprender un negocio junto a su familia.

Consciente de lo que cuesta conseguir lo que se desea y más en un país desconocido, Alisbet les recuerda a las personas que se encuentran en su misma situación que es posible lograrlo "con ayuda de Dios y con determinación y disciplina", sin desfallecer ante las temporadas difíciles que se presenten.

Trabajar para ser excelente manteniendo los pies en el piso

Gavriella Hardoon Hodge nació en los Estados Unidos producto de lo que considera la "típica historia de amor de Nueva York", es decir, su madre dominicana y su padre de ascendencia israelí se conocieron en la ciudad donde convergen y se entrelazan una gran variedad de culturas.

A la edad de dos años, Gavriella se traslada a la República Dominicana y se queda en el país hasta que se gradúa del colegio y termina el bachillerato en la Academia de Liderazgo UCE, en San Pedro de Macorís a la edad de 16 años y, en agosto de 2019, regresa a los Estados Unidos para iniciar su educación superior en la Universidad Loyola en Maryland, a los 17 años.

El inicio de la universidad para Gavriella estuvo marcado por el inicio de la pandemia del COVID-19 meses después, lo que la llevó a estudiar gran parte de su carrera de forma remota, terminarla un año antes de lo estimado, pero sin descuidar sus calificaciones.

Su disciplina y organización le valió posicionarse como la estudiante con las mejores calificaciones de casi 800 compañeros de su promoción, aunque darse cuenta de ello fue sorpresivo.

A pesar de lo que significa este gran hito en la vida de cualquier estudiante, Gavriella cuenta a Diario Libre que desconocía que ella encabezaba el ránking, entre risas, recuerda como engrandecía la inteligencia de quien ocupaba el segundo lugar, ignorando que ella misma se encontraba al inicio de la lista, hasta que con la ayuda de una amiga pudo confirmar su posición.

"Yo soy una persona disciplinada, organizada, estudiosa, entonces, yo sé que ese es el fruto de mi labor", fue la reflexión a la que llegó la joven de 21 años, quien asegura que nunca trabajó por se la primera sino porque era su responsabilidad y el reconocimiento fue una recompensa de su esfuerzo.

Para diciembre de 2022, Gavriella se graduó de una doble titulación: una en negocios con concentración en marketing y la segunda de comunicación con concentración en relaciones públicas y publicidad. Pero por cuestión de logística de la universidad, su graduación oficial fue en mayo de 2023.

Actualmente, Gavriella vive en Florida y está enfocada en terminar su doctorado en Derecho en la Universidad de Miami. Una vez termine este proyecto, la joven indicó que le gustaría emprender en el manejo y representación de deportistas y figuras públicas. Sin embargo, al preguntarle sobre sus planes a largo plazo, Gavriella es consciente de que estos están escritos a lápiz, capaces de ser cambiados.

Al igual que Alisbet, Gavriella considera que las personas tienen la capacidad de lograr lo que se propongan, pero agrega que antes de iniciar un proyecto lo primero que hay que hacer es encomendarse a Dios y luego buscar la manera de que suceda sin prestar atención a los detractores.

"No había oportunidades para todo el mundo, pero uno buscó la manera de encontrarla", reflexionó.

Gavriella es una joven que ha entregado su vida a Dios y en 2021 lanzó un podcast sobre su experiencia espiritual en la fe, ahora está pausado, pero tiene intenciones de retomarlo más adelante.

