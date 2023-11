La dominicana Carmen Rita Wong y la prueba de ADN que le cambió la vida

Imagínate vivir toda tu vida pensando que tienes un padre chino y una madre dominicana. Convivir desde tu infancia entre ambas culturas y que un día, de la forma más bizarra posible, una prueba de ADN te lleve a descubrir que tu familia te escondió por más de 30 años la realidad sobre tus raíces, alterando tu identidad y tu lugar en el mundo.

Una corazonada que la hacía sentirse diferente llevó a Carmen Rita Wong, profesora de la Universidad de Nueva York (NYU), periodista de NBC, MSNBC, colaboradora del New York Times y de Oprah Magazine, a indagar sobre uno de los secretos mejor guardados de su familia. Un proceso que la condujo hacia uno de los caminos más oscuros de su vida tras descubrir que su adorado "Papi Wong" no era su padre biológico, lo que trajo a la luz más mentiras y verdades ocultas que su madre se llevó con ella hasta la tumba.

Descubrir quién era su padre biológico fue solo el inicio de un doloroso proceso que tuvo que atravesar esta dominicana convertida ya en una respetada periodista de la ciudad de Nueva York. Su historia, narrada en el libro Why Dind´t you Tell Me? o ¿Por qué no me lo dijiste?, se ha convertido en todo un bestseller que fue catalogado como uno de los mejores libros del año en el 2022, por varias revistas y medios de Estados Unidos, incluido el New York Times.

Su autora conversó con Diario Libre sobre su dramática historia familiar y personal tras su participación en Dominican Voices (D´Voices), un evento que reunió en la ciudad de Nueva York a dominicanos de segunda y tercera generación, destacados en la industria del entretenimiento y la comunicación, donde los presentes conversaron sobre el rol y el desarrollo de la diáspora en Estados Unidos.

La gran mentira

El libro que recoge las memorias de Carmen Rita está lleno de mentiras y de intrigas que rodearon su vida y de un gran secreto que descubrió a sus 31 años. Diez años después decidió hacerse una prueba de ADN. Cuando comienza a hacer preguntas a personas cercanas a su entorno que conocieron a su mamá y que todavía seguían vivas, descubrió que "nadie estaba dispuesta a ayudarla a descubrir la verdad".

"Me enteré de eso después de que ya sospechaba que algo estaba pasando, y no es por la forma en que me veo, porque mi familia era muy mixta. Creo que como hijos de jóvenes, cuando los padres guardan un secreto tan grande sobre ellos, esto encuentra la forma de filtrarse en nuestro subconsciente. Porque si lo piensas, mis padres, tanto mi madre como mi padrastro, me miraban a mí, a mi destino y ellos sabían lo que yo no sabía, y me trataron diferente a como trataron a mis hermanos", dijo Carmen Rita a Diario Libre.

Todo comenzó en Morningside Heigts, que antes pertenecía a Harlem y hoy es parte del Alto Manhattan, en Nueva York, donde Carmen vivía junto a Lupe, su mamá que llegó a la Gran Manzana a los 15 años y que trabajaba para el gran Oscar de la Renta como costurera junto a la abuela de Carmen.

Carmen Rita creció junto a su hermano, su madre y su abuela y sus primos que vivían frente a su casa, y pese a que su padre chino y su mamá estaban divorciados, pasaba mucho tiempo junto a él. A los 12 años, su madre se casa con Marty, con quien se mudan a New Hampshire, en un hogar donde ya no se cocinaba comida dominicana, pero tampoco se hablaba español.

"Cuando recibí los resultados me enteré de que la persona que mi madre dijo que era mi padre tanto la primera vez como la segunda, no era ninguno de los dos" Carmen Rita Autora de Why Didn´t You Tell Me? “

Carmen Rita se sentía muy desapegada y extrañaba mucho su vida en Manhattan. Así que, al entrar a la universidad, se muda sola otra vez a la ciudad.

"A los 20 años ya me sentía muy ´desamarrada´, como sin ataduras, sin anclaje. Sentí que solo estaba tratando de averiguar quién era separada de las ideas de mi madre sobre quién soy y las ideas de todos los demás sobre quién soy", expresó Carmen Rita.

La madre de Carmen murió de cáncer de colon, otra verdad que le ocultó a su hija, quien en su lecho de muerte le dijo a Carmen quien era su padre, pero al pasar de los años, ella descubrió que esa era otra mentira.

Cuando por fin se decidió a descubrir la verdad, Carmen contrató un equipo de expertos, a genealogistas e investigadores que no pudieron encontrar nada sobre su progenitor.

"Cuando recibí los resultados me enteré de que la persona que mi madre dijo que era mi padre tanto la primera vez como la segunda, no era ninguno de los dos. Era otra persona completamente diferente e incluso a mi padrastro le habían dicho algo diferente. Hablé con la familia y nadie pudo entenderlo, así que mi hermano mayor me ayudó con la investigación. Pasamos mucho tiempo haciendo esto junto antes de la pandemia", expresó Carmen Rita.

La prueba de ADN

En el año 2001, Carmen ya se había realizado varias pruebas de ADN que se encontraban en los portales ancestry.com y 23andMe, a los que entraba constantemente para confirmar si alguien, un primo, un sobrino o algún otro familiar que pudiera llevarala hacia su padre, se emparejaba con ella.

"Les pagué a los investigadores y no pudieron encontrar nada. Tomó tiempo porque con los sitios de ADN, para encontrar a alguien, las personas adecuadas tienen que hacerse la prueba. Si esas personas no se están haciendo la prueba no vas a obtener el resultado", destacó Carmen.

En el 2001, después de entregar el primer borrador de su libro, Carmen encontró en la aplicación una joven con quien su ADN coincidía en un 11 %. Los investigadores le dijeron que se trataba de la hija de su media hermana, hija de su papá. Tras conversar con su sobrina, el encuentro se dio.

Su padre, que ya tenía 19 años fallecido, se llamaba Florencio, era uno de 11 hermanos proveniente de las Islas Canarias. Cuando este conoció a la madre de Carmen, era un hombre casado que vivía en el mismo vecindario donde ella creció.

¿Por qué no te lo dijo?

"Ella no me lo dijo ni se lo dijo a casi nadie porque en nuestra cultura a las mujeres no se les dan las mismas libertades que a los hombres. Si creces en una cultura patriarcal donde se espera que las mujeres se casen sean fieles, que trabajen duro y que se concentren en la familia. Y no podía tampoco, sentía mucha vergüenza por ello y quería proteger su reputación, por supuesto, a un costo muy alto, un costo que pagué yo", dijo Carmen.

Hasta la fecha, la dominicana sigue trabajando para superar el trauma generado por las mentiras y la búsqueda incesante de su padre, tan cerca y tan lejano al mismo tiempo. Al enterarse, le preguntó a Marty, su padrastro, por qué nunca le dijo que su "Papi Wong" no era su padre, y este le contestó que nunca lo dijo "para mantener la paz".

"¿De quién es la paz? No es mi paz. Para mí Es bastante cruel. No lo he hecho y no sé si superaré eso, no estoy contenta con eso en absoluto. Nadie se disculpó conmigo, creo que los niños tienen derecho a saber la verdad de cómo llegaron hasta aquí, especialmente una vez que son adultos", concluyó Carmen.

Sobre Carmen Rita Wong

Es escritora, productora y líder de juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro. Fue vicepresidenta de la Federación de Planned Parenthood. Fue cocreadora y presentadora de televisión de "On the Money" en CNBC, y colaboradora de "The Today Show" de NBC, CNN, CBS y MSNBC. Fue columnista de asesoramiento nacional para las revistas Glamour, Latina, Essence, Men's Health y Good Housekeeping y ha escrito para The New York Times, "O" Magazine y Oprah Daily.

Miembro de la iniciativa "Business Forward" del expresidente de Estados Unidos, Barak Obama para promover a los empresarios afroamericanos, latinos y asiáticos. Carmen también fue profesora de economía conductual en la Universidad de Nueva York (NYU).

