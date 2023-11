INICIA pone en alto la cultura y la diáspora dominicana con la presentación de: Aquí y Allá

Aquí está el texto de la noticia: 'Colección INICIA nos regala el décimo segundo ejemplar para sentirnos orgullosos y para seguir transmitiendo de generación a generación ese legado de nuestra historia y dejarlo plasmado en arte, en cultura, en música, en deporte y en cualquier expresión de talento capaz de transportarnos en tiempo y espacio.

Para ello, la diáspora dominicana se dio cita en The Forum at Columbia University, un emblemático espacio cultural ubicado en la localidad de Harlem, para ser testigos de la duodécima edición del lanzamiento de Colección INICIA, legado cultural de la firma.

El protagonista de este encuentro fue el libro "Aquí y Allá" y el fotógrafo Winston Vargas. La presentación contó con la presencia de relevantes miembros de la diáspora dominicana en Nueva York, así como personalidades de República Dominicana.

Durante su discurso, Felipe Vicini, presidente ejecutivo de INICIA, resaltó que desde hace tiempo la Firma tenía pendiente reconocer un aspecto de la dominicanidad que ha servido como referente entre los dominicanos y el mundo: la diáspora.

"Desde hace tiempo sabíamos que estaba pendiente la tarea de contar un aspecto de la dominicanidad que ha servido como puente entre nosotros y el mundo entero: la Diáspora. Sin embargo, no sabíamos cómo contar este cuento, hasta que un día conocimos el trabajo de un dominicano que fue llamado por Jeff Livingston, el mejor fotógrafo del que nunca había escuchado, y este obviamente era Winston Vargas", expresó Felipe Vicini, presidente ejecutivo de Inicia.

Durante la presentación de "Aquí y Allá", los asistentes constataron que la República Dominicana se convirtió en un faro inspirador para el mundo, por mujeres y hombres que deciden salir de sus tierras en búsqueda de un mejor futuro para los suyos.

Winston Vargas es de la segunda generación de emigrantes dominicanos a Nueva York, que durante más de sesenta años ha documentado con su lente la evolución de Washington Heights, y año tras año, ha sido testigo de la transformación de un barrio neoyorquino a lo que hoy es una extensión de la República Dominicana, evidenciando una identidad que se adapta pero que no pierde su esencia.

"Muchas de las fotos las tomaba desde la ventana de mi edificio en la calle 166 y Amsterdam. Todo el mundo me conocía pero no me prestaban atención. Cuando hacía fotografía, nunca pensaba que tendría tanta importancia pero mientras pasaban los años me daba cuenta de la importancia que tendría para nuestros hijos y sus propios hijos en el futuro, cuando digan: 'así era Washington Heights'", Winston Vargas, fotógrafo.

INICIA expresó su agradecimiento a los presentes que compartieron sus historias para el libro como: Angy Abreu, Senovia Díaz, Francis Mateo, Josefina Báez, Edwin y María Mazara, entre otros. Y de manera especial, reconocieron el trabajo del fotógrafo Winston Vargas, de Jean Paul Infante, el escritor del libro, y de todo el equipo de profesionales que trabajaron en este proyecto.

Estuvieron presentes la excelentísima vicepresidente de la República, doña Raquel Peña, así como el congresista Adriano Espaillat. De igual forma, la presencia de Carolina Mejía, alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo.'