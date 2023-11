DeSantis se niega a condenar publicación de Musk sobre antisemitismo

El candidato presidencial republicano Ron DeSantis se negó a condenar la publicación de Elon Musk que respalda una teoría de conspiración antisemita y sostuvo el domingo que no estaba familiarizado con la publicación, que llevó a grandes empresas a retirar publicidad de la red social X.

“No vi el comentario”, dijo el gobernador de Florida en el programa “State of the Union” de CNN. “Sé que Elon ha tenido un tiro al blanco en la espalda desde que compró Twitter porque creo que lo está llevando en una dirección que a muchas personas que están acostumbradas a controlar la narrativa no les gusta”.

Musk ha provocado indignación con una publicación reciente en la red social X en respuesta a un usuario que acusó a los judíos de odiar a los blancos. “Has dicho la verdad”, publicó Musk el miércoles.

Desde entonces, IBM, Disney y otros anunciantes importantes han retirado fondos de X, un duro golpe mientras la plataforma antes conocida como Twitter intenta recuperar las grandes marcas y sus dólares publicitarios que constituyen su principal fuente de ingresos.

DeSantis anunció su candidatura presidencial en la plataforma de Musk, incluso cuando algunas investigaciones muestran que se ha convertido en un paraíso para el discurso de odio desde que el multimillonario se hiciera cargo de la compañía el año pasado. “State of the Union” puso la publicación de Musk en la pantalla y el presentador Jake Tapper se la leyó a DeSantis antes de presionarlo para que la condenara, pero el gobernador continuó objetando.

“Sé que intentaste leerlo. No tengo idea de cuál es el contexto”, dijo DeSantis, quien se unió al programa a través de videoconferencia. “Conozco a Elon Musk. Nunca lo he visto hacer nada. Creo que es un tipo que cree en Estados Unidos. Nunca lo he visto permitirse nada de eso. Entonces es sorprendente, si eso es cierto, pero no lo he visto. Así que no quiero sentarme ahí y juzgar sobre la marcha”.

El gobernador también dijo que se opone al antisemitismo “en todos los ámbitos”, sin importar si proviene de la derecha o la izquierda del espectro ideológico.