George Santos dice que espera ser expulsado del Congreso de EE.UU.

El representante George Santos dijo que espera ser expulsado del Congreso luego de un informe mordaz del Comité de Ética de la Cámara de Representantes que encontró evidencia sustancial de violación de la ley por parte del republicano de Nueva York.

En un discurso desafiante el viernes, salpicado de burlas y obscenidades dirigidas a sus colegas del Congreso, Santos insistió en que "no se iba a ir a ninguna parte". Pero reconoció que su tiempo como miembro del Congreso, al menos, podría estar llegando pronto a su fin.

"Sé que me van a expulsar cuando esta resolución de expulsión llegue al pleno", dijo el viernes por la noche durante una conversación en X Spaces. "He hecho los cálculos una y otra vez, y no se ve muy bien".

Los comentarios se produjeron una semana después de que el presidente republicano del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, Michael Guest, presentara una resolución para expulsar a Santos una vez que el organismo regrese de las vacaciones de Acción de Gracias.

Si bien Santos ha sobrevivido a dos votos de expulsión, muchos de sus colegas que antes se oponían a la iniciativa ahora dicen que la apoyan, citando los hallazgos de la investigación de meses del comité sobre una amplia gama de presuntas conductas indebidas de Santos.

El informe encontró que Santos usó fondos de campaña para fines personales, como compras en tiendas de lujo y sitios web de contenido para adultos, y luego provocó que la campaña presentara informes falsos o incompletos.

"El representante Santos buscó explotar fraudulentamente todos los aspectos de su candidatura a la Cámara de Representantes para su propio beneficio financiero personal", escribieron los investigadores. Señalaron que no cooperó con el informe y que en repetidas ocasiones "evadió" las solicitudes directas de información.

El viernes, Santos dijo que no quería abordar los detalles del informe, que calificó de "calumnioso" y "diseñado para obligarme a abandonar mi asiento". Cualquier defensa de su conducta, dijo, podría ser utilizada en su contra en el caso penal en curso presentado por los fiscales federales.

Fuerte desahogo contra sus compañeros del Congreso

En cambio, Santos adoptó un tono contemplativo durante la transmisión en vivo de tres horas, trazando su trayectoria desde la "it girl" republicana hasta "la María Magdalena del Congreso de los Estados Unidos". Y arremetió contra sus colegas del Congreso, acusándolos de mala conducta, como votar en estado de ebriedad, que dijo que era mucho peor que cualquier cosa que hubiera hecho.

"Todos actúan como si estuvieran en torres de marfil con sombreros blancos puntiagudos y son intocables", dijo. "Dentro de las filas del Congreso de los Estados Unidos hay un montón de delincuentes, hay gente con todo tipo de antecedentes tímidos".

Su decisión de no buscar la reelección, dijo, no se debió a presiones externas, sino a su frustración con la "pura arrogancia" de sus colegas.

"Estas personas necesitan entender que se hace cuando yo digo que se hace, cuando quiero que se haga, no cuando ellos quieren que se haga", agregó. "Ahí es donde estamos".