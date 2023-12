¿Quién es Manuel Rocha?, el exembajador de EE.UU. acusado de servir como espía de Cuba

Conoce todos los detalles de Manuel Rocha, el ex embajador arrestado presuntamente por ser espía de Cuba. ( FUENTE EXTERNA )

La noticia de que sobre el exembajador Manuel Rocha penden cargos de espiar para Cuba ha caído como una bomba en la República Dominicana, donde tiene amigos a todos los niveles luego de servir dos veces aquí como diplomático norteamericano y ocupar la presidencia de la minera Barrick Pueblo Viejo.

De acuerdo a una información de The Associated Press, el exdiplomático fue arrestado en Miami el viernes tras una larga investigación de contrainteligencia del FBI por presuntamente servir en secreto como agente del gobierno de Cuba. Rocha comparecerá ante un tribunal de Florida este lunes y se espera que se hagan públicos más detalles sobre la acusación.

Llegó por primera vez a Santo Domingo en 1983 como agregado político en la embajada de los Estados Unidos y en esas funciones se amistó con el liderazgo del país. En Honduras, sirvió en una segunda ronda junto al embajador Robert Pastorino. Cuando este fue designado en la República Dominicana, Rocha volvió en 1991 una vez más, en la ocasión como segundo en la misión.

Graduado de las mejores universidades norteamericanas, el diplomático de 73 años, nacido en Colombia, es persona afable, analista inteligente y conocedor a fondo de la región latinoamericana. Es miembro de importantes grupos de pensamiento sobre asuntos externos e, incluso, del consejo de asesores internacionales de la Universidad de Miami y del Comando Sur de los Estados Unidos.

Tuvo un papel destacado en la solución de la crisis política en las controvertidas elecciones de 1994, en la que Joaquín Balaguer se jugó el poder frente a José Francisco Peña Gómez y el posterior acortamiento del periodo a dos años por las acusaciones de fraude.

Aquí permaneció hasta junio de 1994 y luego pasó a Argentina como encargado de negocios por tres años. Ya en el 2000, fue ascendido a embajador y enviado a Bolivia donde puso en práctica la política norteamericana de oposición a la llegada de Evo Morales al poder.

Rocha visitaba con frecuencia el país antes y después de abandonar el servicio diplomático y trabajar en varios puestos privados como consejero de asuntos internacionales. Casado con una dominicana, se estableció en Santo Domingo al ser designado presidente de la Barrick Pueblo Nuevo. A él se debe el éxito de esa empresa minera en mejorar su imagen y sus relaciones con el gobierno dominicano.

Una vez concluido su contrato con Barrick, Rocha retornó a Miami, de vuelta a trabajos de consejería relacionados con sus amplios conocimientos de la política exterior norteamericana.

Más recientemente, ocupó cargos ejecutivos en XCoal, un exportador de carbón con sede en Pensilvania, y en Clover Leaf Capital, una empresa especializada en facilitar fusiones en la industria del cannabis. También formó parte del bufete de abogados Foley & Lardner hasta agosto de este año y colaboró con las agencias de relaciones públicas españolas Llorente & Cuenca.