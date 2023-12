COP28 entra en su última jornada sin un acuerdo sobre los combustibles fósiles a la vista

El marcado enfrentamiento entre los países que quieren una eliminación drástica de los combustibles fósiles causantes del calentamiento global y los que no aplastó el martes las esperanzas de que una conferencia climática crítica terminase a tiempo.

Estaba previsto que la cumbre de Naciones Unidas, conocida como COP28, terminase en torno al mediodía, tras casi dos semanas de discursos, manifestaciones y negociaciones. Pero este tipo de reuniones suelen alargarse y la publicación de un borrador de acuerdo el lunes enojó a los países que insisten en un compromiso para la eliminación rápida del carbón, el petróleo y el gas.

En su lugar, el texto instaba a los países a reducir "el consumo y la producción de combustibles fósiles de una forma justa, ordenada y equitativa".

Se había prometido un nuevo borrador para el martes, pero gran parte del trabajo crítico de las conversaciones de Dubái sigue demorándose. Un alto negociador de un país en desarrollo, que no quiso ser identificado para no repercutir en las negociaciones, indicó que el lenguaje sobre la eliminación de los combustibles fósiles no se incluiría en la próxima versión.

"Es un pulso", aseguró Bill Hare, director general de Climate Analytics y observador veterano de estas cumbres. Según dijo, los países europeos y las naciones insulares del Pacífico han amenazado con abandonar si no se realizan cambios en el texto.

Tina Stege, enviada climática de las Islas Marshall, ridiculizó el documento calificándolo de "lista de deseos sin sentido" que "cuestiona la ciencia" y dijo que no aborda el objetivo del acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius (2.7º Fahrenheit) para frenar los peores efectos del cambio climático. La Tierra va camino de batir el récord de año más caluroso de la historia, poniendo en peligro la salud humana y causando fenómenos meteorológicos extremos cada vez más costosos y letales.

"No hay justicia en un resultado de esta COP que condene el futuro de mi país", afirmó Stege, cuya nación es una de las muchas insulares que está en peligro ante el aumento del nivel del mal.

Los europeos defendieron también un documento final más contundente.

"El difícil llegar a un resultado antes del mediodía (del martes)", apuntó la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock. "Esto no es un problema para la delegación europea. Tenemos tiempo y estamos dispuestos a quedarnos un poco más".

Saber Chowdhury, enviado climático de Bangladesh, afirmó que el martes en la mañana se presentaría una versión revisada del texto que, según dijo, tiene en cuenta los comentarios de los participantes.

"Será nuevo. Está por ver hasta qué punto ha mejorado", dijo poco después del final de las conversaciones a las 02:00 de la madrugada.

Las conclusiones de las COP tienen que tomarse por consenso. Los activistas indicaron que temían que las posibles objeciones de los principales productores de petróleo, como Arabia Saudí, hayan rebajado el texto. El jefe de la OPEP, el poderoso cártel del petróleo, habría escrito supuestamente a los países miembro instándolos a bloquear cualquier mención a la eliminación o reducción progresiva de los combustibles fósiles.

"El borrador que vimos ayer no refleja la ciencia, no refleja las demandas del movimiento global de justicia climática", indicó el activista Romain Ioualalen, de Oil Change International. "Es una especie de texto que intenta contentar a todo el mundo y que, con mucho cuidado, hace infeliz a mucha gente, incluyendo un gran número de participantes. Y parece estar diseñado principalmente para calmar a la industria de los combustibles fósiles".

Según la saudí Noura Alissa, el acuerdo "tiene que funcionar para todos (...) Debe ser relevante, debe tener sentido acelerar las acciones climáticas para todos los países de la sala, no para unos más que para otros".

Algunos países en desarrollo se oponen a una eliminación progresiva de los combustibles fósiles alegando que es injusto que las naciones ricas, tras siglos utilizando y beneficiándose del carbón, el petroleo y el gas, les nieguen lo mismo a ellos.

China y Estados Unidos, las dos mayores fuentes de emisiones del mundo, se mostraron también en contra del borrador.

El presidente de la COP28, Sultan al-Jaber, dijo el lunes que "debemos cubrir muchos huecos. No tenemos tiempo que perder".

En eso, los críticos estaban de acuerdo.

"La COP28 está ahora al borde del completo fracaso", dijo Al Gore, exvicepresidente de Estados Unidos y activista climático, en X. "El mundo necesita desesperadamente reducir los combustibles fósiles lo antes posible, pero este borrador servil parece dictado por la OPEP palabra por palabra... Es profundamente ofensivo para todos los que se han tomado este proceso en serio".