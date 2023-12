Juramentan nueva directiva Colegio Dominicano de Periodistas en Puerto Rico

Quedó Juramentada el pasado domingo la nueva directiva para el período 2023-2025 del Colegio Dominicano de Periodistas CDP, filial Puerto Rico.

El acto fue celebrado en el local de la Alianza Dominciana, ubicada en la Avenida Ponce de León #1664, parada 24 del sector de Santurce.

El Presidente de la Comisión Electoral del gremio, periodista Nélson del Castillo, les tomó el juramento a la nueva directiva encabezada por la periodista Dominga Valdez, Secretaria General, Luis Dalmau Dominguez, Secretario de Organización, Freddy Bautista Capotillo, Tesorero, Sonia Quezada y Tania Polanco, vocales, además de los asesores Luis Sigarán y Felipe Gómez Martínez.

La vice cónsul Ana Mejía pronunció un saludo de felicitación, de parte del cónsul dominicano César Cedeño y donde igualmente el Secretario General saliente Héctor Julio Hernández, agradeció a los miembros la oportunidad de poder dirigir el gremio por tres períodos.

La secretaria entrante Dominga Valdez, en su alocución agradeció a los presentes su presencia y les dió las gracias a los miembros de su directiva por la confianza depositada a su persona para dirigir la filial Puerto Rico.

"Buenas noches a la mesa principal, gracias por acompañarnos, me siento muy emocionada, ya que por segunda vez, asumo la Secretaría General de nuestro Colegio Dominicano de Periodistas CDP, filial Puerto Rico, para mí como mujer periodista, asumir este reto nuevamente, me lleva a mantener mi compromiso ético en esta hermosa profesión que amo y disfruto, no sé imaginan cuanto", expresó Vldez.

Dijo que los periodistas están igualmente llamados no solo a informar y denunciar, también a educar a las comunidades donde se desenvueven.

"Es muy importante que la mujer continúe asumiendo cargos relevantes, dentro de las sociedades, porque también las mujeres tenemos la capacidad de realizar un trabajo de excelencia, dentro de la encomienda asignada y lo han demostrado, serán dos años de grandes proyectos y una agenda enfocada en la educación", señaló.

Indicó que desde enero la seccional Puerto Rico, iniciará unas series de talleres, charlas, conferencias y eventos educativos porque nos seguimos dando cuenta que faltan temas que eduquen a la población, para contrarrestar un poco el bombardeo de tantas informaciones chatarras existentes en las redes sociales .

En el acto estuvieron presentes el asambleísta municipal dominicano Carlos Acevedo, la doctora Vicenta Pérez Espinosa, directora de la Oficina de Servicios al extranjero del Departamento de Estado de Puerto Rico, también Aida Virginia Martínez, Directora de la Oficina de Promoción Turística de República Dominicana