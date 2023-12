Zelenski confía en que EE.UU. enviará más ayuda y dice que Ucrania no perderá la guerra. ( AP )

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenski dijo el martes que está seguro de que Estados Unidos cumplirá su promesa de brindar miles de millones de dólares en ayuda a Kiev para que continúe con su lucha contra Rusia, y respondió con un tajante "no" a la pregunta sobre si su país podría perder la guerra.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Kiev, Zelenski también desdeñó las insinuaciones de que las fuerzas de Moscú están terminando victoriosas el 2023, al haber repelido la contraofensiva ucraniana y aumentado su producción militar.

"Rusia no logró ninguno de sus objetivos" este año, aseveró Zelenski, aunque reconoció que Ucrania aún enfrenta "muchos desafíos" luego de utilizar el armamento militar de Occidente en la contraofensiva que no logró avances en el frente de 1,000 kilómetros (600 millas) de largo.

El Congreso de Estados Unidos suspendió las sesiones por la temporada navideña sin llegar a un acuerdo para enviar unos 61,000 millones de dólares a Ucrania, y el Departamento de Defensa señaló que ya casi no tiene dinero para ayudar a Kiev tras 22 meses de guerra. La Unión Europea, por su parte, tuvo que postergar para el próximo año un plan para enviar a Ucrania 54,500 millones de dólares después del veto del primer ministro húngaro Viktor Orbán.

Sin embargo, Zelenski insistió en que no está preocupado.

"Confío en que Estados Unidos no nos decepcionará y que lo que hemos acordado con Estados Unidos se hará realidad", dijo Zelenski.

El respaldo por parte de los países de Occidente es crucial para la lucha de Ucrania contra su vecino más grande y mejor armado, y Estados Unidos es la principal fuente de ayuda. Rusia sigue superando en armas y tropas a las fuerzas de Kiev.

Ucrania ha recibido más sistemas antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense y sistemas antiaéreos avanzados NASAMS, lo que le brinda una defensa contra los ataques de misiles rusos, dijo Zelenski.

Esas armas ayudarán a repeler los posibles ataques rusos contra la red eléctrica de Ucrania durante el invierno.

Aunque Zelenski se dijo optimista sobre recibir más ayuda militar y financiera de los países de la Unión Europea, se mostró menos esperanzado sobre la posibilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN.

"La OTAN es la opción más poderosa para nosotros. Pero todavía no hemos sido invitados a la OTAN", comentó. "Todas las señales hasta ahora sobre nuestra incorporación no tienen sentido. No hemos recibido una oferta sólida, de ningún socio nuestro. Es difícil imaginar en este momento cómo puede suceder esto".

El ejército ucraniano desea movilizar hasta 500,000 efectivos más, dijo Zelenskyy, pero señaló que le ha pedido a la cúpula militar presentar sus planes con detalle sobre "un tema sumamente sensible" antes de decidir sobre si aceptar la petición.

Una movilización de esa magnitud le costaría a Ucrania unos 13,400 millones de dólares, indicó Zelenski. Otros aspectos a ser considerados incluyen si los soldados actualmente en el frente serán rotados o relevados para que puedan ir a casa.

Las estadísticas del Ministerio de Defensa de Ucrania señalan que el ejército contaba con casi 800,000 efectivos en octubre. Ello no incluye a la Guardia Nacional ni otras unidades. En total, 1 millón de ucranianos visten el uniforme.

Hace pocos días, el presidente ruso Vladímir Putin ordenó a las fuerzas armadas de su país aumentar sus filas en 170,000 efectivos para un total de 1.32 millones.

El frente entre Rusia y Ucrania apenas se ha movido este año luego que una contraofensiva ucraniana se topó con una dura defensa rusa. Ahora que acecha el invierno, los desplazamientos de tropas se retrasan por el mal clima, lo que pone mayor énfasis en la artillería, los misiles y los drones.

Putin declaró el martes que las fuerzas del Kremlin han tomado la iniciativa en Ucrania y están en buena posición para el año entrante.

"Realmente estamos haciendo lo que pensamos que es necesario, haciendo lo que queremos", dijo Putin a la cúpula militar rusa. "Donde nuestros comandantes consideran que es necesario golpear para activar las defensas, lo están haciendo, y estamos mejorando nuestras posiciones donde es necesario".

Pero Zelenski afirmó que Moscú había fracasado al no ocupar más territorio ucraniano desde que comenzó la invasión el 24 de febrero de 2022.

No fue posible verificar de manera independiente las evaluaciones del frente de batalla ofrecidas por las partes.