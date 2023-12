La historia del millonario británico que descubrió que no era el padre de sus tres hijos

Un millonario británico descubrió que padecía fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que afecta la fertilidad en hombres, después de 20 años de matrimonio y tres hijos.

"Fue como si te golpearan con un mazo", son las palabras que utiliza Richard Mason, de 54 años, sobre el diagnóstico que destruyó los cimientos de su vida.

En 2017, el empresario se hizo las pruebas para saber si tenía la enfermedad que también padecen sus hermanas, ya que no conseguía que su actual esposa quedara embarazada, lo que llevó a descubrir la terrible verdad.

El resultado de la prueba fue positivo y, a pesar de que se le explicó que tener la enfermedad significaba que era infértil, como la gran mayoría de los hombres con fibrosis quística, se negaba a creerlo debido a la existencia de sus tres hijos.

"Pensé: 'Oh, Dios mío, he tenido tres niños, así que quizá el diagnóstico está equivocado'. Pero [el médico] me dijo: 'No es incorrecto, tienes la enfermedad'", reveló Mason en una entrevista para BBC Radio 5 Live.

Tras el diagnóstico, Mason se acercó a Kate, su exmujer, para preguntarle si era el padre biológico los tres jóvenes, que en ese momento tenían entre 19 y 23 años, todavía con la esperanza de que la opinión de los médicos estuviera errada.

La mujer, de quien se divorció en 2007 tras dos décadas de matrimonio, aseguró que Willem, el mayor, y los gemelos Ed y Joel, eran sus hijos. Lo que fue desmentido por unas pruebas de ADN posteriores.

Proceso legal por fraude

Richard Mason utilizó la película "Matrix" para reflejar su vida tras el diagnóstico y descubrir la mentira de su exesposa sobre los niños que habíav crecido como sus hijos.

"No sabes lo que es real y lo que no lo es, es como si estuviera viviendo en (la película) Matrix. Todo lo que dabas por cierto no lo es, y ninguna verdad es real", expresó al diario británico The Daily Mail.

Richard, quien admitió que la noticia se convirtió en una especie de obsesión para él, denunció a su exmujer por engaño tras lo cual consiguió que fuera condenada a pagar 320,000 dólares por fraude de paternidad de los más de cinco millones que recibió en su día como parte del acuerdo de divorcio.

El tribunal permitió a Kate mantener en secreto la identidad del verdadero padre de sus tres hijos, lo que se ha convertido en la nueva obsesión de Richard.

"En algún momento en el futuro voy a saber quién es el padre biológico, estoy seguro de eso. No sé si es uno de mis amigos, puede ser alguien muy cercano a mí... no lo sé", dijo a BBC Radio 5.

"Cuando tienes un misterio así en tu vida y te está afectando de tal manera, por supuesto que a cualquiera le gustaría saberlo", manifestó el empresario británico que ha ofrecido 6,400 dólares a quien le ayude a encontrar al padre biológico de los que pensaba eran sus hijos.

El Daily Mail indica que Mason sospecha que podría ser un hombre que tuvo una relación intermitente de cuatro años con su exmujer a finales de los 90.

Impacto en la relación con los tres jóvenes

Tras denunciar a su exmujer por una triple mentira con más de dos décadas de vigencia, Richard asegura que los tres jóvenes criados como sus hijos decidieron cortar relación con él.

"Veo lo que hacen en Facebook y me parte el corazón. El mayor se graduó hace poco y yo ni siquiera fui invitado", declaró al periódico británico.

Actualmente, solo Ed, uno de los gemelos, mantiene contacto con él, mientras que el otro chico, Joel, asegura que no habla con Mason hace años debido a su comportamiento.

"Él es un hombre muy manipulador, no es la clase de persona con la que quieres estar. Yo lo empecé a notar cuando tenía 15 años", afirmó en una entrevista a The Daily Mail.

A pesar de su falta de comunicación con Richard, el gemelo dijo que no tiene intención de localizar a su padre biológico.

"Richard sigue siendo mi padre y no voy a buscar al de verdad. Dudo que ni siquiera sepa que existimos", aseguró.

"Chicos, yo no hice nada malo. Los quiero y las puertas siempre estarán abiertas. Tengo la tetera lista, las cervezas, solo vengan, les daré el abrazo más grande que jamás hayan recibido", dijo entre lágrimas Richard en el canal de televisión ITV.

"Ellos son mis hijos. Uno de repente se siente traicionado, siente esta sensación de rabia que no se puede explicar. Pero sigo siendo el padre", afirmó el hombre.