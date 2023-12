Hombre mata a padre de 7 niños mientras era perseguido por la policía luego de asesinar a su mamá

Un hombre que, según las autoridades, mató a tiros a su madre dos días después de Navidad llevó a los agentes de policía a una persecución por los suburbios de Las Vegas y, en el camino, robó un vehículo policial y robó a los transeúntes a punta de pistola, disparando y matando a uno de ellos.

La víctima muerta en lo que la policía de Las Vegas dice que fue el último robo de auto fue Jerry López, de 39 años, casado y padre de siete hijos de entre 3 y 11 años.

Karen López dijo a The Associated Press que su esposo acababa de salir a trabajar alrededor de las 4:00 a.m. y estaba a minutos de su casa en el suroeste de Las Vegas cuando, sin saberlo, se interpuso en el camino del sospechoso y fue asesinado.

Según la policía, la ola de crímenes mortales comenzó antes del amanecer del miércoles, cuando el sospechoso le disparó a su madre cerca de la casa de su infancia en el sureste de Las Vegas. Cuando los oficiales llegaron para investigar el tiroteo, escucharon más disparos y se pusieron a cubierto.

Al mismo tiempo, dijo la policía, el sospechoso robó una patrulla desocupada y huyó hacia el extremo suroeste de la ciudad. Las autoridades no han identificado al sospechoso, a su madre asesinada ni al motivo del tiroteo.

A unos 12.9 kilómetros (ocho millas) al oeste de la casa de sus padres, dijo la policía, el sospechoso abandonó la patrulla y robó a otros dos transeúntes antes de cruzarse con Jerry López.

Karen López dijo que su esposo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, ya que detuvo la camioneta familiar que conducía para los vehículos de emergencia que perseguían al sospechoso.

La policía dijo que el sospechoso se acercó a la camioneta, abrió fuego contra el conductor y luego arrastró su cuerpo fuera del vehículo. Cuando el sospechoso se dio a la fuga, los agentes de policía dispararon varias veces contra la furgoneta robada, que se detuvo poco después.

El capitán Joshua Martínez dijo que los oficiales SWAT se acercaron a la camioneta robada después de que el sospechoso dejó de moverse dentro del vehículo y descubrió que estaba muerto. Martínez dijo que los agentes habían disparado contra el sospechoso al menos dos veces durante la persecución, pero no dijo si el sospechoso murió por disparos de la policía.

Martínez dijo que el departamento planeaba dar a conocer más información en una conferencia de prensa en los próximos días.

Mientras tanto, Karen López dijo que ella y sus hijos están tratando de darle sentido a una tragedia sin sentido: el niño de 11 años sigue enviando mensajes de texto al teléfono de su padre para decirle cuánto lo ama. Uno de los niños de 5 años está enojado porque aún no ha visto una foto de su papá en el cielo.

Casados desde hace 13 años, Karen y Jerry López tuvieron 12 hijos desde 2017. Seis de los niños regresaron con sus padres biológicos. Adoptaron a los otros seis, convirtiendo a su hijo biológico de 11 años en hermano mayor de dos hermanas y cuatro hermanos.

"Fue un padre increíble para nuestros hijos", dijo Karen López. "Simplemente entraba por la puerta después del trabajo, tiraba sus cosas al suelo y se metía con los niños, sin tomarse ni dos minutos para sí mismo".

Eso es por lo que quiere que su esposo sea recordado, dijo: su devoción a su familia, y no por la forma en que murió.