La modelo Emily Pellegrini es la nueva sensación de Instagram, desde peloteros hasta empresarios multimillonarios le han enviado mensajes haciéndole propuesta para conocerla, pero para sorpresa de muchos ella no es una mujer real, fue creada por un hombre a través de la inteligencia artificial (IA).

La cuenta de Instagram de Emily Pellegrini se creó el pasado mes de septiembre de 2023, cuenta con más de 198 mil seguidores y su creador gana más de 10 mil dólares mensuales vendiendo contenido erótico por la plataforma Fanvue.

La modelo se describe como una persona divertida de 23 años que vive en Los Ángeles. Sube fotos de sus viajes y de sus pasatiempos, le dedica posteos a su hermana Fiona y comparte videos modelando, mostrando su físico y haciendo deporte.

Según su creador, a diario recibe propuestas de empresarios y deportistas multimillonarios para conocerla.

En diálogo con el diario británico DailyMail, el programador explicó que le preguntó a ChatGPT "cuál es la chica de los sueños del hombre promedio" y la hizo "exactamente como decía".

"Al principio trabajé entre 14 y 16 horas al día con ella para descubrir realmente qué programas de Emily funcionan bien para su rostro, cuerpo y videos. Ahora trabajo ocho horas todos los días de la semana", agregó.

"El objetivo era hacerla simpática y atractiva. Quería mantenerla lo más real posible", contó en la entrevista y dijo que le sorprende la cantidad de deportistas famosos que la invitan a salir creyendo que es real.

"A diario recibe mensajes de gente adinerada que la invita a Dubai para conocerse... Es muy diferente quién la contacta y dónde. A través de mensajes directos de Instagram hay personajes realmente famosos, como futbolistas, multimillonarios, luchadores de MMA y tenistas", explicó su creador.

De hecho, relató que un futbolista alemán le mandó un mensaje privado de Instagram diciéndole "¿Cómo es posible que una dama tan hermosa no tenga novio?", y luego le pidió su número de teléfono.

"Realmente se siente como una vida doble. Pero realmente no quiero ser público. No quiero estar en internet como un influencer que tiene que hacer vídeos todos los días mostrando todo lo que come y hace. Simplemente no es lo mío", comentó.