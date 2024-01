Renuncia el CEO de JetBlue; será reemplazado por la primera mujer en dirigir una aerolínea de EEUU

JetBlue anunció este martes la renuncia de su actual CEO, el señor Robin Hayes. Su salida del cargo, el cual asumió desde el 2008 se debe a complicaciones de salud. En su lugar, la presidencia de la aerolínea será asumida por Joanna Geraghty, actual presidenta y directora de operaciones de la compañía, quien ha visitado la República Dominicana en distintas ocasiones. El cambio será efectivo a partir del 12 de febrero de 2024.

Con su nombramiento, Geraghty se convierte en la primera mujer en dirigir una de las seis grandes aerolíneas de Estados Unidos.

"Es agridulce retirarme de esta aerolínea que amo, pero siempre me sentiré parte del equipo de JetBlue y estaré apoyando su éxito continuo. Durante casi 35 años, tanto en British Airways como aquí en JetBlue, me ha encantado trabajar en esta industria. Sin embargo, los desafíos extraordinarios y la presión de este trabajo han pasado factura, y por consejo de mi médico y después de hablar con mi esposa, es hora de que me concentre más en mi salud y bienestar. Estoy profundamente agradecido por estos años emocionantes y me siento muy afortunado de haber trabajado en una aerolínea con una marca, una cultura y un equipo que simplemente no se parecen a ningún otro en el mundo", dijo Hayes tras el anuncio de su retiro.

"Ha sido un privilegio liderar JetBlue durante los últimos nueve años, y estoy orgulloso de todo lo que hemos logrado. Con un riguroso plan de sucesión en marcha, la junta y yo estamos seguros de que Joanna está más que lista dado su papel fundamental en la gestión del negocio diario de JetBlue y en el posicionamiento de la aerolínea para el éxito", continuó Hayes.

"Guió la operación a través del momento más turbulento en la historia de la aerolínea, ha supervisado el desarrollo y la ejecución de nuevas iniciativas comerciales y ha trabajado incansablemente para hacer de JetBlue un lugar mejor para nuestros tripulantes y clientes. Ha participado activamente en nuestra planificación de integración con respecto a nuestra propuesta de transacción con Spirit. Además, Joanna y el equipo han desarrollado un plan sólido para JetBlue mientras trabajamos para volver a la rentabilidad. Por todas estas razones, sé que la aerolínea está bien equipada para seguir impulsando el progreso y puedo pasar el testigo con confianza sabiendo que ella es la líder adecuada en el momento adecuado para nuestra aerolínea", concluyó Hayes.

Peter Boneparth, presidente de la Junta Directiva de JetBlue, dijo: "En nombre de toda la Junta, quiero felicitar a Joanna y agradecer a Robin por sus contribuciones y liderazgo sobresaliente. Robin guió a la aerolínea a través de cambios e innovaciones significativos, cuidando la cultura única de JetBlue y, al mismo tiempo, inculcando una mentalidad de creación de valor en toda la organización y posicionándonos para un crecimiento futuro sostenible. Apreciamos especialmente la voluntad de Robin de continuar extendiendo su mandato a través de los desafíos sin precedentes de la crisis de COVID, y luego nuevamente mientras perseguíamos nuestro plan para la adquisición transformacional de Spirit.

"Cuando Robin nos informó de su decisión de retirarse después de muchos años de servicio en JetBlue, de acuerdo con la extensa planificación de sucesión de la Junta, la Junta votó unánimemente para hacer la transición del cargo a Joanna, sabiendo que ella está completamente preparada para asumir el cargo. Joanna es una líder estratégica comprobada y claramente es la persona adecuada para llevar a JetBlue hacia este próximo capítulo. La combinación de su pasión por el negocio, su profundo conocimiento de la aerolínea y su compromiso con la creación de valor para los accionistas, los clientes y los miembros de la tripulación proporcionó el liderazgo que necesitábamos en tiempos de disrupción sin precedentes en la industria. Juntas, ella y Robin han trabajado para garantizar que la empresa sea fuerte y esté bien posicionada para el futuro".

Tras el anuncio de su nuevo rol como presidenta, Geraghty dijo: "Me siento honrado y emocionado de servir como la próxima CEO de JetBlue. Con una marca querida, una experiencia de cliente líder en la industria, una cultura única y los mejores miembros de la tripulación de la industria, JetBlue ha sido durante mucho tiempo un disruptor. Estoy emocionada de continuar trabajando con los 25,000 miembros de la tripulación de JetBlue que están tan energizados como yo para desafiar el status quo y traer humanidad a una industria dominada durante mucho tiempo por las aerolíneas tradicionales. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado en los últimos 20 años, y espero aprovechar este impulso a medida que ejecutamos nuestras iniciativas estratégicas, volvemos a un crecimiento rentable y generamos valor sostenible para nuestros accionistas y todos nuestros grupos de interés".

Durante los casi 20 años de carrera de Geraghty en JetBlue, ha contribuido con varios roles de creciente responsabilidad. En 2018, fue nombrada presidenta y directora de operaciones, responsable de las operaciones y el rendimiento comercial de la aerolínea, incluida la red, la marca y el marketing, y la gestión de ingresos. Antes de esto, Geraghty se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de experiencia del cliente de JetBlue, responsable de aeropuertos, atención al cliente y servicio a bordo. También ocupó el cargo de vicepresidenta ejecutiva, directora de personal, así como vicepresidenta, asesora general asociada y directora de litigios y asuntos regulatorios. También se ha desempeñado como miembro de la junta directiva de la Fundación JetBlue. Antes de unirse a JetBlue, fue socia del bufete de abogados Holland & Knight.

Geraghty es miembro de la junta directiva de L3Harris Technologies y presidenta de la junta directiva de Concern Worldwide, una organización internacional sin fines de lucro. Recibió su licenciatura de la Universidad de la Santa Cruz, su maestría en relaciones internacionales de la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos de la Universidad de Syracuse y su doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse.

