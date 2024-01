Astronauta de la NASA visita RD para conversar sobre sus misiones en el espacio

Un hombre de ciencias ha aterrizado en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/12/120124-astronauta-040.jpg El piloto y astronauta estadounidense,Barry Wilmore. (NELSON PULIDO/DIARIO LIBRE)

Un astronauta de la NASA, piloto de pruebas de la Armada de los Estados Unidos, que ha viajado dos veces al espacio y que actualmente está a cargo de la primera misión espacial del cohete Starliner, ha venido al país a hablar de su experiencia, pero también de cómo ha logrado encajar de forma perfecta la ciencia y su fe.

Tras concursar con más de 9,000 participantes, Wilmore se unió a la NASA en el año 2000 y previo a esto, trabajó como piloto de pruebas en la Marina de EE.UU. En el año 2009 realizó su primer viaje al espacio a bordo del transbordador espacial Atlantis, experiencia que describe como "única e inmensa".

"Cuando entiendes los detalles del espacio, las estrellas, las galaxias y el número de estrellas, simplemente se magnifica la magnificencia del Dios creador que lo hizo todo. Está más allá de las palabras", expresó el astronauta.

En su escueta visita al país, Wilmore visitó Diario Libre para hablar de la conferencia que ofrecerá este viernes y sábado completamente gratis en el auditorio de la iglesia IBO, ubicada en el centro comercial Coral Mall, de la autopista de San Isidro, en Santo Domingo Este.

"Astronauta: El Cosmo y La Creación", es en palabras del astronauta, su testimonio de vida y de fe.

Misión Boeing Starliner

Wilmore es el responsable de la misión que este próximo mes de abril llevará hacia el espacio, una nave espacial diseñada para acomodar a siete pasajeros, para misiones en órbita terrestre baja. Para las misiones de servicio de la NASA a la Estación Espacial Internacional, transportará hasta cuatro miembros de la tripulación.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/12/download.jpg Boeing Starliner. (FUENTE EXTERNA)

El Starliner tiene una estructura innovadora sin soldaduras y es reutilizable hasta 10 veces con un tiempo de respuesta de seis meses. También cuenta con Internet inalámbrico y tecnología de tableta para interfaces de la tripulación.

"Soy el comandante del primer lanzamiento de esta misión. Es el primero en su clase, pero el sexto de una nave espacial. Mercury, Gemini, Apollo, Shuttle, SpaceX, y ahora el Boeing Starliner. Entonces, ser el comandante del primer vuelo tripulado de una nave espacial, ¿quién lo hubiera soñado? Nunca hubiera soñado que esa hubiera sido una posibilidad, de comandar la primera. Pero aquí estamos", dijo Wilmore a Diario Libre.

"Es un vuelo de prueba de este Boeing Starliner. Y la misión es ir a transferir tripulación aérea hacia y desde la estación espacial. Así que lo lanzaremos. Llegaremos al espacio. Haremos varias pruebas para certificar la capacidad de la nave espacial, eventualmente acoplándose a la estación espacial, reuniéndose y acoplándose con la estación espacial. Nos quedaremos allí por un tiempo, apagaremos la nave, la volveremos a encender, luego saldremos y haremos una serie de pruebas antes de hacer nuestra quema final de desorbitación, hacer nuestra reentrada, y luego aterrizar, con suerte, en White Sands, Nuevo México, en un círculo muy pequeño, de unos cuatro kilómetros de tamaño, continuó el piloto.

No cree que exista vida fuera de la Tierra

Durante su visita a Diario Libre, Wilmore también habló de su experiencia en el espacio, de las misiones que ha liderado y de lo que ha podido ver a través de ellas, las cuales, apegadas también a su fe y a la ciencia, le han hecho llegar a la conclusión de que no existe vida fuera de la tierra.

"Acabo de decir que Dios creó la vida. Si Él eligió crear vida en otro lugar, no evolucionó. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Como dirían muchos, es imposible. Estamos aprendiendo que eso es improbable. Siempre lo ha sido, pero ahora estamos aprendiendo que científicamente es imposible. Es difícil entender por qué habría vida en otro lugar cuando todo se basa en cosas que suceden aquí en este planeta", dijo el astronauta.

"Dudaría que haya vida en otro lugar, pero si Dios eligió crearla para su plan y su propósito que Él no nos ha revelado, esa es la única otra opción, y no lo sabemos. Es una pregunta muy común, pero esa es la respuesta. No hay otra respuesta", continuó.

Los pilotos y la misión a la Luna

Wilmore destaca que las probabilidades que tiene un astronauta de visitar el espacio son escazas debido a que, en la actualidad, existen pocas misiones y la cantidad de personas que pueden hacerlo es de 50 al año, esto debido a la poca capacidad que tienen los transbordadores para tripulantes.

"En este marco de tiempo, en el que estamos en vuelos espaciales tripulados ahora, tres, tal vez cuatro misiones como máximo para un individuo porque hay menos misiones espaciales", dijo Wilmore, sobre la cantidad de viajes que puede hacer un astronauta durante su carrera.

"He sido astronauta durante 20 años y solo he ido dos veces. La misión de un astronauta no es volar en el espacio, también está para apoyar los vuelos espaciales tripulados y ocasionalmente encontrar el espacio, y hay una razón por la que el Starliner no ha volado antes. Hemos tenido algunos problemas, y no quieres estar en el espacio deseando estar en tierra", afirmó.

Destacó que lo mismo sucedió con la misión a la Luna que actualmente fue suspendida en Estados Unidos por los inconvenientes técnicos que ha presentado la nave espacial.

"Estoy seguro de que las personas que son los administradores de esos programas, desearían haber detectado esos fallos antes de haberlo lanzado, porque como dije, no quieres estar ahí arriba y no poder cumplir tu misión. Es por eso que probamos tantas veces antes de ir. Ese tipo de problema sucede todo el tiempo. Yo diría que los porcentajes son relativamente bajos, pero han tenido misiones que han llegado hasta Marte y luego no han salido bien a lo largo de los años, pero ha habido muchas que han salido bien. Así que, ya sabes, volar en el espacio es difícil", concluyó Wilmore.