Al menos 70 muertos después de que tormentas invernales consecutivas azotaran EE.UU.

Una gran parte de los Estados Unidos se ha visto afectada este fin de semana por una ráfaga de aire ártico que dejó a millones de personas soportando un frío escalofriante y peligrosas condiciones heladas, mientras que las muertes relacionadas con el frío extremo suman unas 70 en varios estados tras dos tormentas invernales consecutivas en el primer mes del año.

Desde el viernes, fuertes nevadas cubrieron partes del noroeste y medio oeste del país y las bajas temperaturas durante la noche dejaron las carreteras resbaladizas.

El sábado, la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi anunció dos muertes más, que ocurrieron en un incidente en una carretera en el condado rural de Leflore, al norte de Jackson. No se dispuso de más detalles de inmediato.

Dicho estado ha registrado ocho muertos en la última semana, los decesos se atribuyen a las condiciones de las carreteras y al frío extremo.

En total, las muertes relacionadas con el clima en los EE.UU. han aumentado a 70 en trece estados, según recoge CNN.

Muchas de las muertes se reportaron en Tennessee y Oregón.

Tan solo en Tennessee se registraron 26 fallecimientos, entre ellos el de un joven de 25 años hallado sin vida tirado en el piso de una casa móvil en Lewisburg después de que un calentador cayera y se apagara, dijo Bob Johnson, jefe adjunto de la policía del condado Marshall.

Mientras que Oregón ha reportado al menos nueve muertes relacionadas con el clima, incluidas tres personas en Portland que murieron por una línea eléctrica caída en un incidente en el que una joven rescató a un bebé de 9 meses.

En tanto, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó en un comunicado el viernes de cinco muertes vinculadas a las condiciones climáticas en su estado.

También se registraron decesos en Illinois, Kansas, New Hampshire, Nueva York, Wisconsin y el estado de Washington, donde se cree que cinco personas perecieron por exposición al clima, informaron medios locales citando a funcionarios de Seattle.

"Es probable que se produzca congelación e hipotermia con la exposición prolongada al aire libre", advirtieron el sábado las autoridades de emergencia en Mississippi.

Las gélidas temperaturas también se han extendido hasta el sur de Estados Unidos, una región poco acostumbrada a este tipo de clima invernal.

El transporte aéreo sufrió, igualmente, importantes contratiempos. Tan solo el viernes, más de 1,100 vuelos domésticos fueron cancelados y otros 8,000 presentaron retrasos, según el portal web Flightaware.com.

Alerta por frío intenso

Desde Montana hasta el centro de Florida, una gran parte del país estaba bajo aviso de frío intenso. La zona más afectada fue el centro norte. El viento hizo que el sábado se sintieran -26 grados Celsius (-16 grados Fahrenheit) en Iowa City, y durante la noche la sensación térmica rondó los ceros grados en Oklahoma City, donde David Overholser buscó refugio en la organización sin ánimo de lucro Homeless Alliance.

"A mis 63 años y siendo originario de Florida, no me gusta el frío. No puedo soportarlo", dijo Overholser a The Oklahoman.

"Ha sido muy, muy duro y doloroso y yo sólo, ya sabes, trato de aguantar un día, una hora a la vez... es definitivamente aterrador" David Overholser Comunitario “

La sensación térmica llegó a los 28° Celsius bajo cero (20° Fahrenheit bajo cero) a primera hora del sábado en Vermont, donde el Stowe Mountain Resort recomendó a los esquiadores "preparar todo lo que necesiten para permanecer en la montaña de forma segura, tomar descansos frecuentes para calentarse en el interior y vigilar a los demás para detectar signos de congelación".

La nieve disminuyó gradualmente en el noreste después de cubrir una gran área que incluye Washington y la ciudad de Nueva York. En Nueva York, grupos de ayuda distribuyeron el sábado alimentos y ropa a inmigrantes, que se protegieron de las gélidas temperaturas con abrigos gruesos y gorros de lana.

Más nevadas

Se prevén más nevadas en Virginia Occidental, donde el servicio meteorológico predijo hasta 10 centímetros (4 pulgadas) más de nieve el sábado, junto con ráfagas de viento de 64 km/h (40 mph), lo que provocó sensación térmica de hasta -29 grados Celsius (-20 grados Fahrenheit).

Más nevadas por efecto lacustre (de lagos) azotaron el noroeste de Indiana desde el viernes hasta el sábado, creando condiciones casi blancas cerca del lago Michigan y complicando el tráfico vehicular en el concurrido corredor de carreteras que entra y sale de Chicago.

"De cierta forma estamos arriesgándonos, tirando los dados", dijo Frank Finney a WBBM-TV. Finney y su familia recorrían la carretera Interestatal 94 a través de Michigan City hacia La Porte, Indiana.

Se espera que la última ola de frío mejore después del fin de semana.