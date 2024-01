Pasajero con flatulencia obliga a devolver vuelo de American Airlines

Un vuelo de American Airlines en ruta a la ciudad de Austin en Texas, tuvo que devolverse para sacar del avión a un pasajero excesivamente flatulento que llenó el avión de un olor desagradable.

Una persona a bordo del vuelo narró la desagradable situación, indicando que cuando el avión todavía se encontraba pegado a la puerta de embarque, escuchó a un hombre "audiblemente descontento" y "tal vez con resaca" el cual decía en voz alta: "¿Pensaste que era de mala educación? Bueno, ¿qué tal este olor?", y procedió a expulsar gases con fuerza.

"No sé qué provocó ese comentario, y aunque fue un poco divertido de escuchar, no fue necesario, especialmente viniendo de un hombre adulto en un avión", dijo el pasajero a un medio estadounidense. Pero la transgresión no terminó ahí.

"El hombre que se tiró el pedo a propósito, decide decir en voz alta y condescendientemente 'sí, todos, comamos la comida más maloliente posible al mismo tiempo'", continuó el pasajero.

La flatulencia del hombre provocó una discusión entre los pasajeros a bordo del avión.

Dicha discusión hizo que el avión, que había salido de la puerta de embarque y se había estado moviendo hacia la pista para el despegue, se detuviera y regresara a la puerta.

En este punto, la tripulación de vuelo tuvo que involucrarse.

"Regresamos a la puerta de embarque y una azafata regresa y le informa que no se quedará en este vuelo. Él simplemente responde: 'No entiendo', y ella le dice que hablarán de eso fuera del avión", dijo el pasajero que narró el hecho, concluyendo la publicación elogiando las acciones de American Airlines.

"Se levanta, agarra su bolso y sale silenciosamente del avión. Todos respiramos aliviados cuando lo sacaron, creo que la mayoría de la gente estaba nerviosa por lo que podría decir o hacer a continuación. El viaje solo se retrasó entre 15 y 30 minutos, así que en general creo que American lo manejó rápidamente".

El hecho ocurrió el pasado 14 de enero en un vuelo que se dirigía de la ciudad de Phoenix hacia Austin, ambas en Texas.