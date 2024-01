República Dominicana no puede multar a JetBlue por retrasos y cancelaciones de vuelos

El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), José Marte Piantini, dijo este miércoles que no existe un marco de regulación para multar a las aerolíneas por los retrasos y cancelaciones de vuelos, debido a que la ley no lo contempla.

Las declaraciones de Marte Piantini a Diario Libre surgieron a raíz de dos cancelaciones de vuelos en menos de una semana de la aerolínea JetBlue en la ruta Santo Domingo-Boston, por una supuesta emergencia médica que provocó que los aviones se quedaran sin oxígeno y que los pasajeros tuvieran que esperar hasta 12 horas para poder ser reubicados en otros vuelos.

Sobre estas cancelaciones, el presidente de la JAC dijo que el Departamento de Facilitación inició una investigación, mediante la cual se ponen en contacto con los pasajeros afectados y con la aerolínea para identificar si la justificación de la aerolínea es real, y esperan tener un informe detallado la próxima semana, aunque no sea posible ejecutar ningún tipo de sanción.

"La Junta de Aviación Civil no tiene un marco de regulación que establezca que uno pueda ponerle sanciones como hace por ejemplo Migración cuando tú no tienes tu e-ticket y le ponen una multa al pasajero. El IDAC, cuando un piloto o una aerolínea falla, le pone su multa. En el caso de la Junta, no es así y no es así porque la ley no lo contempla", dijo Marte Piantini.

Aseguró que la JAC se reúne con la aerolínea y habla con ellos, y que también pasan los casos que reciben a otras instancias donde se pueda trabajar el tema del control de precios.

JetBlue no ha dado respuesta sobre el último retraso

La aerolínea JetBlue, que opera el 68 % de los vuelos que salen del país hacia los Estados Unidos, no ha ofrecido declaraciones sobre el vuelo cancelado el pasado lunes, cuando un grupo de dominicanos, se quedó varado en el AILA.

El vuelo JBU 1830, pautado para salir a las 4:00 a.m., fue cancelado debido a que el avión se había quedado sin oxígeno por una emergencia médica, la misma razón que ofrecieron cinco días antes, cuando un vuelo en la misma ruta Santo Domingo – Boston, provocó que los pasajeros armaran un piquete en una de las puertas de salida del Aeropuerto Internacional de las Américas, tras esperar más de 14 horas para abordar otro vuelo.

Marte Piantini dijo que constantemente trabajan para evitar que estos inconvenientes ocurran con las aerolíneas, por lo que entiende que para erradicarlo, se hace necesario impulsar la apertura de nuevas líneas aéreas dominicanas y que las ya existentes puedan manejar nuevas rutas hacia los Estados Unidos.

"Por ejemplo Arajet, que, aunque no está viajando a los Estados Unidos tiene un mercado ocupado en Centroamérica y Suramérica. Pero en el caso de SkyHigh que está volando ya a dos destinos de los Estados Unidos con varias frecuencias diarias como por ejemplo Miami y Providence, Rhode Island y en la medida en que nosotros sigamos apoyando, ahora con la nueva ley de incentivos, tú verás que eso va a disminuir", resaltó Piantini.