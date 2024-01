Dominicanos en Nueva York llaman a protesta por invitación de Tokischa al Capitolio de EE.UU.

Un grupo de dominicanos en Nueva York, hicieron un llamado para protestar frente a las oficinas del congresista Adriano Espaillat por la invitación a la polémica artista Tokischa para participar en la sexta edición de su evento Dominicans on the Hill.

La convocatoria de la propuesta está programada para el próximo viernes 2 de febrero a partir de las 3:30 de la tarde, cinco días antes de celebrarse el evento de los Dominicanos en el Capitolio.

El afiche del anuncio explica que los manifestantes se encontrarán en el parque de la calle 174 y Fort Washington en el Alto Manhattan para luego desplazarse a las oficinas del representante del Distrito 13 de Nueva York, ubicadas en 720 West 181 street (entre Fort Washington y Broadway).

El pasado 19 de enero en la cuenta oficial en Instagram del evento se anunció la participación de la intérprete de "Daddy", que junto a otros artistas como Fefita la Grande acompañarían a los asistentes en las diversas actividades propuestas por los organizadores durante todo un día en el Capitolio de los Estados Unidos.

La participación de Tokischa, cuyo lenguaje y comportamiento explícitamente sexual trasciende las letras de sus canciones, ha provocado reacciones de la comunidad dominicana en el exterior, que aseguran que la artista no los representa.

"La verdad que hay que estar vivos. No digo por la Fefa, no, pero tantos dominicanos relevantes que hay santo Dios", escribió una usuario en la publicación de la participación de las dos artistas de Diario Libre en Instagram.

"Mi tristeza no por doña Fefa, Tokischa no me representa como dominicana", coincidió otro usuario.

"No pero qué pasó aquí???", exclamó indignado otro usuario de la red social, antes de cuestionar al congresista por la elección de Tokischa. "Adriano pero esa plebe no me representa como dominicanoooo!! No así no", concluyó.

Aunque pocos, algunos usuarios escribieron a favor de la invitación de Tokischa, que se ha estado codeando con la alta esfera del espectáculo internacional, su más reciente aparición fue su segunda participación en el desfile de Jean Paul Gaultier Spring 2024 Couture Collection, en París, Francia.

"Que bien, Tokischa y Fefa. Representando 2 generaciones, la de antes y ahora", escribió un usuario en Instagram a favor de la artista.

Más sobre la agenda de Dominicanos en el Capitolio

Dominicanos en el Capitolio, organizado por el congresista Adriano Espaillat, celebra el próximo 7 de febrero su sexta edición bajo el lema "Dominicanos, Rompiendo Barreras".

Durante el evento se reconocerán los logros notables de varias personalidades, entre las que figuran funcionarios del gabinete de la Administración Biden, jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), músicos y animadores de renombre mundial y personas influyentes en los medios de comunicación de EE.UU. y la diáspora dominicana.

El programa contará con un conversatorio sobre Educación y Fuerza Laboral, con la participación del secretario del Departamento de Educación de los EE.UU., Miguel A. Cardona, y la secretaria del Departamento de Comercio de los EE. UU., Gina Raimondo.

Una sesión inaugural contará con aclamados artistas, entre ellos la poeta y autora Elizabeth Acevedo; la pintora y artista visual Scherezade García; el artista contemporáneo Bony Ramírez; y el diseñador de modas Sully Bonnelly, moderada por Jennifer Pichardo, oficial sénior de promoción del Museo Nacional del Latino Estadounidense del Smithsonian.

Habrá un panel sobre el ´Futuro de la Tecnología´ moderado por Claritza N. Abreu, de Google, en el que participarán los panelistas The Kid Mero, podcaster; Mebrulin Francisco, responsable global de Estrategia de Datos & Martech; y el dos veces campeón de la Copa Capcom y jugador profesional, Saúl Mena.

El doctor Amado Alejandro Báez, jefe asociado de Personal para Investigación y Desarrollo del Sistema de Salud de VA de Augusta, y Carlos de la Mota, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, encabezarán un panel de discusión sobre los dominicanos y la Investigación Biomédica con los panelistas doctor Dioscaris García PhD, profesor de la Universidad de Brown; doctor José Lora, investigador Biomédico; y el doctor Rafael Lantigua, profesor de medicina en CUMC, decano asociado de Programas Comunitarios VP&S de la Universidad Columbia.

En celebración de la creciente influencia de los domínico-estadounidenses en el gobierno, el evento de este año incluye un diálogo con funcionarios domínico-estadounidenses que ocupan cargos públicos de ciudades e incluirá a Héctor Lora, alcalde de Passaic, NJ; Helmin Caba, alcalde de Perth Amboy, NJ; Antonio Reynoso, presidente del condado de Brooklyn, NY; Yadira Ramos, alcaldesa de New Rochelle, NY; y Juana Matías, administradora regional del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU, Nueva Inglaterra, quien actuará como moderadora. También habrá palabras de apertura de Brian A. De Peña, alcalde de Lawrence, Massachusetts, y Janet Peguero, vicepresidenta del condado de El Bronx.

El programa culminará con un panel de discusión "Dominicanos, Rompiendo Barreras" con Julissa Reynoso, embajadora de los Estados Unidos en España; la acordeonista e intérprete Fefita La Grande; el asesor sénior del presidente de EE.UU. Biden, Tom Pérez; y el siete veces All-Star (Todos Estrellas) de la MLB, Nelson Cruz.