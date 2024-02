Seis desaparecidos al caer un helicóptero en el sur de California

Un helicóptero con seis personas a bordo cayó cerca de una pequeña población en el desierto de Mojave, en el sur de California, dijeron las autoridades el sábado.

El helicóptero cayó el viernes cerca de Baker, una población de 700 habitantes, 153 kilómetros (95 millas) al suroeste de Las Vegas, según la televisora KABC.

El aparato partió del aeropuerto de Palm Springs alrededor de las 8.45 de la noche y se dirigía a Boulder City, Nevada, cuando se produjo la caída alrededor de las 10 de la noche, informó la comisaría del condado de San Bernardino. Agentes de la comisaría dijeron a la televisora que no han podido ubicar a sobrevivientes y que se desconoce la causa del siniestro. Los mensajes de la Associated Press a la comisaría y la Administración Federal de Aviación no recibieron respuesta inmediata.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que enviaba un equipo al lugar.

Hace menos de una semana, un helicóptero de Marines cayó en las montañas cerca de San Diego durante un aguacero. Cinco marines murieron.

Boulder City se encuentra 41 kilómetros (26 millas) al sureste de Las Vegas, donde el domingo se juega el Super Bowl, la final del campeonato de fútbol americano entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.