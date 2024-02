Tiroteo con varios heridos empaña celebración del Super Bowl en Kansas City

Un tiroteo con varios heridos en el desfile de los Kansas City Chiefs para celebrar el Super Bowl este miércoles en la ciudad de Kansas City (Misuri, EE.UU.) ha terminado con escenas de caos, policía y ambulancias.

Minutos después que los jugadores de los Chiefs de Kansas City prometieron buscar un título consecutivo en el Super Bowl, se reportaron disparos de arma de fuego.

El suceso ocurrió en las inmediaciones de Union Station, la estación central de ferrocarriles de Kansas City, según informó el departamento local de Policía.

El jefe de los bomberos Michael Hopkins informó que entre ocho y 10 personas resultaron heridos pero no dio más detalles. Indicó que prevén más información dentro de poco.

"Hubo disparos al oeste de Union Station, cerca del garaje, y varias personas resultaron heridas", dijo la Policía, que también informó de la detención de "dos personas armadas".

La policía indicó en un comunicado que dos personas fueron detenidas. Se le pidió a la gente salir de la zona lo más pronto posible.

Las autoridades solicitaron el desalojo de la estación central mientras trabajan en determinar "el número de víctimas del tiroteo".

Balacera empaña celebración de los Chiefs

El tiroteo ensombreció el festejo en el Día de San Valentín, con los aficionados de los Chiefs festejando su tercer título del Super Bowl en cinco años con un desfile.

"Estamos coleccionado trofeos", señaló el linebacker Drue Tranquill al tomar el micrófono de un reportero durante los festejos tras la remontada de los Chiefs por 25-22 en tiempo extra el domingo sobre los 49ers de San Francisco.

Los cañones de confeti explotaron desde los autobuses de dos pisos en los que los jugadores se trasladaron entre la afición. DJs y bateristas anunciaron su llegada. A lo largo del trayecto, los aficionados se colgaron de los árboles y se pararon en las azoteas para tener una mejor vista.

"Los mejores aficionados en el mundo", exclamó el receptor Mecole Hardman, quien atrapó el pase de touchdown que se selló la victoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/14/ap24045658463322.jpg El dueño mayoritario de los Chiefs de Kansas City Clark Hunt sostiene el trofeo Vince Lombardi mientras el autobús del equipo llega a la celebración tras ganar el Super Bowl en Kansas City, Misuri el miércoles 14 de febrero del 2024. (AP) https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/14/ap24045659742407.jpg Aficionados de los Chiefs de Kansas City se reúnen para el desfile de celebración con el equipo tras ganar el Super Bowl en Kansas City, Misuri el miércoles 14 de febrero del 2024. (AP)

El dueño Clark Hunt estuvo en uno de sus esos autobuses con el trofeo Lombardi. Eric Stonestreet, estrella de la serie de televisión "Modern Family, fue parte de los miles de aficionados.

Muchos aficionados se preguntaron si la superestrella del pop Taylor Swift estaría con su novio Travis Kelce durante el desfile y mensajes. Pero la cantante no estuvo por ningún lado al inicio del desfile. En cambio Kelce estuvo con su madre Donna Kelce, considerada una súper estrella entre las madres de la NFL.

La inusual cálida temperatura de entre 15 y 20 grados centígrados llevó a que más gente asistiera. De acuerdo con cifras de las autoridades de la ciudad, alcanzaron el millón de asistentes.

"Me lo perdí el año pasado y dije 'No me lo perderé este año", dijo un viejo aficionado de nombre Charles Smith Sr., quien viajó desde Sicklerville, Nueva Jersey.

Tras décadas sin ganar un campeonato, la ciudad comienza a ganar experiencia en desfiles de victoria. Hace cinco temporadas, los Chiefs superaron igualmente a los 49ers para su primer título de la NFL en 50 años. Y también está fresco de la consagración de los Reales en la Serie Mundial de 2015, su primer campeonato de béisbol en 30 años.

Luego, el año pasado, los Chiefs derrotaron a los Eagles de Filadelfia y prometieron que regresarían por más.

Un cambio es que el desfile en esta ocasión inició a las 11 de la afición para que la afición pudiera disiparse antes de la hora de la cena por el Día de San Valentín.