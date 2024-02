Un muerto y cinco heridos por tiroteo en un restaurante de Indianápolis

Un tiroteo provocó la muerte de una mujer y dejó a otras cinco personas heridas en un restaurante Waffle House en Indianápolis el lunes en la mañana, informaron autoridades.

La policía respondió a reportes de disparos en el restaurante en Lynhurst Drive a eso de las 12:30 de la mañana, informó en un comunicado el Departamento de Policía de Indianápolis.

Los agentes encontraron a cinco personas baleadas y las llevaron a un hospital, entre ellas a la mujer que estaba en condición crítica y falleció en el hospital.

Entre los heridos había una mujer y tres hombres. Todos están en condición estable.

Un sexto hombre fue aparte al hospital con herida de bala y estaba en condición crítica, dijo la policía.

Detectives creen que el tiroteo se derivó de una disputa entre dos grupos de personas. No quedaba claro si alguna de las víctimas había hecho disparos, dijo la policía.

No se han hecho arrestos y la policía sigue investigando.

El lunes en la mañana había dos policías montando guardia en el lugar, al cual ingresaban miembros del equipo forense. La policía retiró la cinta policial que había colocado en la periferia del lugar a eso de las 10:30 de la mañana.

Un portavoz de Waffle House dijo que la compañía está remitiendo toda pregunta a las agencias de la ley.

"Estamos cooperando plenamente con la investigación policial en curso de este incidente", indicó Njeri Boss, vicepresidente de relaciones públicas de la empresa, en un comunicado escrito.