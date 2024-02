En aumento: casi 50 mil dominicanos entraron ilegalmente a EE.UU. en la "vuelta por México"

Más que disminuir, la cantidad de dominicanos que toman la ruta por México aumentó significativamente en el 2023. Los datos suministrados por Greg Segas, cónsul de los Estados Unidos en la República Dominicana, dan cuenta de que a marzo del año pasado 25,000 dominicanos habían entrado ilegalmente a territorio estadounidense a través del cruce fronterizo con México.

Pero esta cifra se duplicó al finalizar el año. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), encontró 47,273 dominicanos a lo largo de la frontera suroeste entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, según datos suministrados a Diario Libre por Jonathan Mardo, agregado del CBP en el país.

Esto significa que mensualmente, unos 3,151 dominicanos salían del país en vuelos a Colombia, El Salvador o Guatemala con el propósito de emigrar ilegalmente a los Estados Unidos

La situación ha alarmado a las autoridades estadounidenses, preocupadas por el alto número de quienes arriesgan sus vidas en la aventura migratoria. El mensaje no ha variado: "las fronteras de Estados Unidos no están abiertas para quienes no tienen una base legal para ingresar al país".

De los 47,273 dominicanos que entraron por México, 3,863 fueron deportados y otro millar decidió retornar voluntariamente.

Deportación inmediata

Mardo aseguró que los inmigrantes que intentan entrar sin autorización a los Estados Unidos, están sujetos a expulsión según la base legal del Título 8.

"CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos, utilizando consecuencias fortalecidas por la elusión de derechos legales", dijo Mardo en el documento enviado a Diario Libre.

Más de un millón en Nueva York... sin contar los indocumentados

Los dominicanos, con dos millones y medio, representan la cuarta población latina más grande en los Estados Unidos, superados por los cubanos, salvadoreños y mexicanos.

Datos suministrados por la Dominican Center for Social Justice (DOCESJ-CENTER), aseguran que para el 2019, el 19.3 % (210,000) de los dominicanos residentes en los Estados Unidos carecían de estatus migratorio. Un millón vive en Nueva York, constituyendo el grupo étnico con más estudiantes matriculados en la universidad pública.

Los datos del censo norteamericano del 2019 destacan el crecimiento de la comunidad dominicana en las distintas áreas, con el 19 % en trabajos administrativos afines a las artes, los negocios y las ciencias.

El 32 % se ocupa en servicios; el 18 % a trabajos de ventas y oficina, el 8 %, en construcción, y el 23 % se dedica a trabajos de movimientos de materiales, producción y transporte.

En Nueva York hay 3,200 policías nacidos en la República Dominicana, el mayor grupo étnico dentro del cuerpo policial norteamericano más numeroso. En el 2023 y también en Nueva York, unos 249 directores de escuelas públicas eran dominicanos, así como 24 jueces de la corte, siete concejales, un congresista, y cientos de empleados públicos.

