Fiscal especial Hur declarará ante comité de la Cámara por el caso de los documentos de Biden

El fiscal especial que cuestionó la edad y la competencia del presidente de Estados Unidos en su reporte sobre cómo Joe Biden manejó documentos clasificados tras sus años como vicepresidente declarará el martes ante la Cámara de Representantes mientras los republicanos tratan de mantener la atención sobre la poco halagadora evaluación del mandatario.

Robert Hur comparecerá ante el Comité Judicial para responder a horas de preguntas de republicanos y demócratas acerca de su reporte de 345 páginas publicado el mes pasado en el que concluyó que Biden no debería enfrentar cargos penales por su gestión de información confidencial del gobierno cuando era vicepresidente.

En declaraciones preparadas, Hur dirá que estaba al tanto de la necesidad de explicar por qué decidió no acusar a Biden. Estas explicaciones son habituales, pero suelen ser confidenciales, por lo que no se reprimió, especialmente en este caso.

"La necesidad de mostrar mi trabajo era especialmente importante en este caso", apunta en su declaración. "El secretario de Justicia me había nombrado para investigar las acciones del jefe del secretario de Justicia, el actual presidente de Estados Unidos. Sabía que para que mi decisión fuese creíble no podía limitarme a anunciar que recomendaba no presentar cargos penales y dejarlo ahí. Tenía que explicar el motivo".

Además, advirtió que no discutirá el proceso de la investigación ni se desviará del contenido del informe, afirmando que "las pruebas y el propio presidente pusieron su memoria en entredicho".

Biden dijo a los investigadores que no recordaba haber encontrado ningún material clasificado en su casa tras su etapa como vicepresidente, ni haberle dicho a su escritor fantasma que había encontrado "cosas clasificadas en el piso de abajo", apuntó Hur, añadiendo que el presidente tampoco recordaba cómo habían llegado a su garaje documentos sobre Afganistán.

"Mi valoración en el reporte sobre la relevancia de la memoria del presidente era necesaria, precisa y justa. Y lo que es más importante, lo que escribí es lo que creo que demuestran las pruebas y lo que espero que perciba y crea el jurado. No suavicé mis conclusiones pero tampoco desacredité al presidente Biden injustamente", afirma.

El reporte de Hur citó evidencias de que Biden retuvo deliberadamente información altamente clasificada y la compartió con un escritor fantasma. Pero el fiscal especial dedicó gran parte de su reporte a explicar por qué no creía que las pruebas cumpliesen los estándares para presentar cargos penales, basándose en parte en cinco horas de entrevistas con el presidente.

Los legisladores de ambos lados tratarán de sacar rédito político de la comparecencia. Hur será un testigo inusual susceptible de ser vilipendiado por los dos bandos: por los republicanos enojados por no su decisión de no acusar a Biden y por los demócratas por sus comentarios