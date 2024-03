General venezolano que intentó derrocar a Maduro dos veces aguarda sentencia en NY

ARCHIVO - En esta ilustración, el general venezolano (retirado) Cliver Antonio Alcala Cordones, derecha, comparece en una corte federal en Nueva York, 18 de enero de 2024. El oponente del presidente venezolano Nicolás Maduro que trató en dos ocasiones de derrocarlo mediante golpes de Estado habló con la Associated Press en momentos que un juez federal en Manhattan decide si aplicarle una fuerte condena. ( AP )

Con su fuerte porte militar, su paso decidido y su firme apretón de manos, Clíver Alcalá todavía luce como mayor general del ejército venezolano retirado, a pesar de que el único uniforme que viste ahora son unos pantalones caqui de cárcel.

Alcalá, un adversario temible del presidente socialista venezolano Nicolás Maduro, quien dos veces intentó dar un golpe de Estado en su contra, se encuentra en una penitenciaría del norte del estado de Nueva York a la espera de ser sentenciado el jueves por cargos federales, no relacionados, de proporcionar armas a rebeldes financiados por el narcotráfico, los que podrían encarcelarlo por tres décadas.

"Lo único que lamento es que mi amor por Venezuela haya causado tanto dolor a mi familia", dijo Alcalá, de 62 años, a The Associated Press en su primera entrevista tras las rejas. "Asumo toda la responsabilidad por mis acciones, pero son ellos quienes pagan las consecuencias".

La entrevista tuvo lugar a principios de este mes, justo antes de dos días de testimonios impactantes ante el tribunal, que no tenían nada que ver con los delitos de los que Alcalá se había declarado culpable.

En el nuevo testimonio, los narcotraficantes convictos alegaron que vieron a Alcalá, hace dos décadas, aprovechar su posición como uno de los oficiales militares más poderosos de Venezuela para brindar paso seguro a cargamentos de toneladas de cocaína en pistas de aterrizaje de tierra, puestos de control fronterizos y un aeropuerto importante.

A cambio, dicen que le pagaron millones de dólares en sobornos: en cierto momento llegó a cobrar 150,000 dólares por cada vuelo cargado de cocaína que salía hacia Centroamérica.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad alcanzado el año pasado, los fiscales retiraron todos los cargos de drogas contra Alcalá. En cambio, dejaron solamente dos cargos de suministro de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, consideradas por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

Los fiscales instan ahora al juez federal Alvin Hellerstein a considerar incluso los cargos previamente desestimados y las acusaciones no probadas de contrabando de drogas cuando dicte sentencia, algo que sorprendió a Alcalá cuando se declaró culpable de los delitos menores.

"El acusado no era simplemente un general que cumplía órdenes", escribieron los fiscales en su memorando de sentencia donde recomiendan una pena de 30 años. "Cobró millones de dólares en sobornos provenientes de la cocaína para permitir y ayudar a que toneladas de veneno transitaran a este país".

Adam Isacson, analista del conflicto armado en los Andes desde hace mucho tiempo para la ONG Washington Office on Latin America, dijo que un castigo severo para Alcalá probablemente disuadirá a otros miembros del ejército venezolano —cuyo apoyo es fundamental para el control de Maduro sobre el poder—, de romper filas.

"Podría complicar cualquier transición de la dictadura a la democracia", opinó Isacson. "Sin ninguna indulgencia por parte de Estados Unidos por crímenes pasados, el régimen de Maduro puede señalar a Alcalá como un ejemplo del alto precio que pagará cualquiera que esté considerando la deslealtad".

Isacson señaló que el mínimo de 30 años que los fiscales piden en el caso de Alcalá es más largo que el promedio de 12 años cumplidos por un grupo de caudillos paramilitares colombianos extraditados a Estados Unidos en 2008 por cargos de narcotráfico.

Alcalá se entregó en Colombia en 2020 para enfrentar una acusación federal a él, a Maduro y a una docena de otros líderes militares y políticos de liderar una asociación ilícita en expansión para convertir a Venezuela en una plataforma de despegue para inundar a Estados Unidos con cocaína. Se supone que todos son miembros de lo que las autoridades estadounidenses han denominado el "Cártel de los Soles", en referencia a las charreteras en los uniformes de los oficiales militares de alta graduación.





Antes de dejar las armas como parte de un acuerdo de paz de 2016, las FARC utilizaban regularmente la porosa región fronteriza de Venezuela como refugio seguro y centro para los envíos de cocaína con destino a Estados Unidos, a menudo con el apoyo, o al menos el consentimiento, de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Durante la audiencia de dos días a principios de este mes, Hellerstein escuchó el testimonio de dos socios de importantes narcotraficantes venezolanos y de un exoficial de policía que era un informante bien pagado de la agencia antidrogas DEA.

Los tres testigos describieron a Alcalá como un traficante cuyo poder se extendía mucho más allá de su rango y responsabilidades formales en el ejército.

Pero los abogados de oficio de Alcalá han cuestionado esa descripción. Señalaron que vivió abiertamente en Colombia durante años antes de su arresto, en un pequeño apartamento alquilado, con un Nissan destartalado y apenas 3,000 dólares en su cuenta bancaria.

"No estaba viviendo la vida de un líder latinoamericano corrupto en el exilio, rico con el botín de dinero ganado de forma corrupta", escribieron sus abogados en un memorando previo a la sentencia que busca apenas seis años tras las rejas.

Argumentan que las acusaciones de drogas en su contra carecen de credibilidad y son un intento descarado de tomar represalias contra el general por parte de los traficantes a los que atacó o de recuperar parte de la recompensa de 10 millones de dólares que Estados Unidos ofreció por su arresto y condena.

Un testigo mencionó a Alcalá solo nueve años después de su acuerdo de cooperación con la DEA, y después del arresto de Alcalá.

"¿En determinado momento te convertiste en un buen hombre?", Hellerstein dijo como ocurrencia a un testigo que admitió en el estrado haber contratado policías corruptos para robarle a su abuela y haber mentido a sus operadores responsables en Estados Unidos sobre las amenazas que había hecho a sus socios en Miami.

Enemigo de Maduro

Además está el papel de Alcalá como enemigo abierto de Maduro, a quien Estados Unidos ha culpado de destruir la democracia y la economía rica en petróleo del país.

Casi al mismo tiempo que Alcalá conspiraba contra Maduro, el gobierno de Trump ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por el arresto de Maduro e instaba activamente a los miembros del ejército a rebelarse.

Alcalá se opuso a Maduro casi desde el momento en que asumió el manto de la revolución bolivariana de manos de Hugo Chávez, quien murió de cáncer en 2013, el mismo año en que Alcalá se retiró del ejército. Su disidencia se intensificó en 2017 cuando, con el conocimiento del gobierno de Estados Unidos, aprovechó su influencia entre el cuerpo de oficiales venezolanos para reunir tropas para derrocar a Maduro.

"Estos no fueron debates teóricos sobre el cambio democrático, fueron planes para una insurrección armada contra un régimen y su liderazgo", escribieron sus abogados.

La revuelta de los cuarteles de 2017 fracasó y terminó con varios conspiradores arrestados. Alcalá logró huir a través de la frontera hacia Colombia, donde se puso en contacto con la CIA.

Unos años más tarde, volvería a intentarlo, esta vez en coordinación con la oposición democrática liderada por Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoció en 2019 como el líder legítimo de Venezuela.

El compañero de armas de Alcalá en su fatídica batalla final fue Jordan Goudreau, un ex boina verde estadounidense y veterano condecorado de Irak y Afganistán. Una investigación de la AP en 2020 detalló cómo los dos guerreros de ideas afines se unieron para entrenar a un grupo variopinto de desertores militares venezolanos en campamentos clandestinos en Colombia.

El arresto de Alcalá condenó cualquier esperanza de éxito que tuviera la rebelión.

"Traidor, desertor, narcotraficante", se jactó Maduro tras su arresto. "El diablo te está pagando de la manera que el diablo sabe".

Huérfano y orígenes humildes

El áspero camino de Alcalá es algo así como una travesía honesta venezolana. A diferencia de muchos de los opositores civiles de Maduro, que provienen de la minoría de élite blanca de Venezuela, Alcalá nació en la pobreza y fue criado por su abuela después de quedar huérfano a una edad temprana, cuando fue abandonado por su padre y su madre murió.

Para proporcionar cierta estructura, él y dos hermanos fueron enviados al ejército. Él terminó primero en su clase e impresionó a sus colegas —incluido Chávez, un carismático comandante de tanque e instructor— con su resistencia física y mental. Quien más se le acercaba era su hermano mayor, Carlos Alcalá, a quien Chávez nombraría jefe del ejército y hasta hace poco sirvió como embajador de Maduro en Irán.

Incluso en prisión, Alcalá todavía es un luchador. Dijo que ha utilizado su tiempo tras las rejas para reflexionar sobre sus decisiones, errores y arrepentimientos. Ha leído más de 200 libros —la mayoría de ellos libros de historia— y mantiene un físico listo para la batalla: corre 8 kilómetros (5 millas) en una cinta caminadora todos los días.

"No he corrido tan rápido desde que era teniente", bromea sobre su mejor ritmo personal: 1.6 kilómetros (1 milla) en 7 minutos. "Los guardias simplemente me miran como si estuviera loco".