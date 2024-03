EE.UU. no planea evacuar a los estadounidenses atrapados en Haití

Estados Unidos no tiene en planes llevar a cabo una evacuación de sus ciudadanos atrapados por la violencia en Haití, pero sí prometió mantener contacto con ellos para informar sobre cualquier cambio que les permita salir por vías legales.

"Siempre planificamos todo tipo de contingencias. Pero no, no estamos planeando activamente ninguna evacuación", respondió el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, al ser cuestionado sobre el particular durante una rueda de prensa el jueves.

Miller recordó que su país ha mantenido desde 2020 a Haití en un nivel 4 con respecto a su Aviso de Viaje: "Eso significa que durante cuatro años hemos estado diciéndoles a los estadounidenses que no vayan a Haití; no viajes allí, no es seguro hacerlo; Y para los que están allí, váyanse tan pronto como puedan hacerlo sin ponerse en riesgo".

Miller también fue preguntado por la cantidad de ciudadanos estadounidenses que se encuentran en territorio haitiano actualmente, a lo que el portavoz dijo no tener una estimación, ya que muchos de los ciudadanos no se registran en la embajada, lo que hace "difícil" que el Departamento de Estado "tenga un número preciso", señaló.

"Así que es imposible para nosotros saberlo con certeza", subrayó Miller al tiempo que dijo que "varios cientos" de estadounidenses se han registrado para obtener información de su gobierno relacionada a la situación de Haití y la respuesta de Washington.

En julio del año pasado, Estados Unidos ordenó la salida de Haití de todos los familiares de funcionarios estadounidenses y de los empleados "no esenciales" en territorio haitiano.

Hace unos días, durante el incremento de hechos delictivos por parte de bandas armadas, el país desplegó a sus militares para reforzar la seguridad de su embajada en Haití y evacuar a personal no esencial.

El Gobierno de Canadá también tomó la decisión de reducir su presencia diplomática en Haití a "trabajadores esenciales", ante la crisis de seguridad que se vive en el país, que está a la espera del nombramiento de un consejo presidencial de transición que tendrá como tarea organizar elecciones y el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que Kenia se ha comprometido liderar.

¿Qué pasa en Haití?

Haití vive una crisis de seguridad después de que a finales de febrero bandas armadas arreciaran sus acciones para presionar la salida del primer ministro, Ariel Henry.

Según un acuerdo de 2022, el político tenía que haber culminado su mandato el pasado 7 de febrero. No obstante, había acordado celebrar elecciones en 2025.

Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue', es uno de los principales protagonistas de la escalada de violencia de estos días en Puerto Príncipe. Es un poderoso líder criminal que fue funcionario de la Policía y que es conocido por su crueldad.

Su sobrenombre se debe al supuesto crematorio que tendría para incinerar los cuerpos de sus adversarios.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, anunció el martes que dimitirá en cuanto haya un consejo presidencial de transición, lo que ha abierto una nueva puerta en el difícil camino de Haití para intentar superar la aguda crisis que atraviesa y los altos niveles de violencia, incrementados aún más en los últimos días.