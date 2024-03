Policía de Ohio confirma dos muertes por potente tormenta que causó daños en tres estados

La policía de Ohio confirmó dos muertes tras el paso de un potente sistema de tormentas que desató supuestos tornados y causó daños en viviendas y negocios en zonas de Ohio, Kentucky e Indiana el jueves.

Joe Kopus, comisario adjunto de la policía del condado de Logan, en Bellefontaine, Ohio, confirmó los decesos en un correo electrónico enviado a primera hora del viernes a The Associated Press. Es probable que aparezcan más victimas mortales, añadió apuntando que en Lakeview, Midway, Orchard Island y Russel´s Point había grandes daños.

Por su parte, la policía estatal de Indiana dijo que el paso de un tornado por la comunidad de Winchester dejó "numerosos heridos de consideración".

"Hay muchos muchos heridos de consideración, pero desconozco el número. No sé dónde están. No sé qué tipo de heridas sufren", dijo el comisario de la policía estatal de Indiana, Douglas Carter, a reporteros poco antes de la medianoche. "Hay muchas cosas que aún no sabemos".

Antes en la noche, el departamento dijo que estaba investigando reportes de decesos, pero en su comparecencia Carter indicó que no había "ninguna víctima mortal conocida".

Funcionarios estatales movilizaron a la Fuerza Especial de Indiana para colaborar en las labores de búsqueda en Winchester, una localidad de 4.700 habitantes situada a alrededor de 112 kilómetros (70 millas) al noreste de Indianapolis, según una publicación del equipo de rescate en X, antes Twitter. Es uno de los 28 equipos de Búsqueda y Rescate Urbano patrocinados por el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

"Estoy conmocionado. Esto es abrumador", afirmó el alcalde de Winchester, Bob McCoy. "Escuché lo que parecía un tren y luego empecé a oír sirenas".

El regidor y su esposa se refugiaron en un armario durante el tornado, que azotó la zona alrededor de las 20:00 horas.

"Nunca había escuchado ese sonido antes y no quiero volver a oírlo de nuevo", apuntó.

El presunto tornado causó daños en una tienda Walmart y en un Taco Bell en la localidad, dijo el jefe policial del condado de Randolph, Art Moystner, a la televisora FOX59/CBS4, añadiendo que los trabajadores de emergencias son los únicos autorizados a desplazarse por el condado.

Casi al mismo tiempo que el tornado arrasaba Winchester, otro tocó tierra a unos 120 kms (75 millas) al este, en Ohio. El presunto tornado se registró en el extremo sur del lago Indian y afectó a los pueblos de Lakeview y Russells Point, según Sheri Timmers, vocera del condado de Logan, donde se ubican.

"Hasta donde sabemos, hay muchos heridos. No sabemos el alcance de sus lesiones", indicó Timmers. "Un parque de autocaravanas se vio afectado".

Muchos edificios de la zona del lago Indian resultaron dañados, apuntó la portavoz, pero el alcance total de la destrucción aún se estaba evaluando. Por el momento tampoco estaba claro si había desaparecidos.

Amber Fagan, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de la zona del lago, dijo que la localidad de Lakeview quedó "completamente arrasada" y que el tornado azotó viviendas, lugares de acampada y una lavandería.

"Hay lugares en llamas", dijo añadiendo que parte del tendido eléctrico había atravesado ventanas.

Se ha habilitado un albergue para los desplazados.

También en Ohio, funcionarios de emergencias del condado de Huron dijeron en Facebook que había un "tornado grande y extremadamente peligroso confirmado" cerca de Plymouth, a unos 120 kms (75 millas) al noreste del Lago Indian.

Al oeste de Winchester, en el condado de Delaware, funcionarios de emergencias indicaron que, según las primeras evaluaciones, hasta la mitad de las estructuras del pequeño pueblo de Selma resultaron dañadas por un posible tornado y varias personas sufrieron heridas leves.

Antes en el día, las tormentas causaron daños en viviendas y casas rodantes en las comunidades de Hanover y Lamb, a orillas del río Ohio, en Indiana.

Hubo reportes no confirmados de tornados en el condado de Jefferson, Missouri, y en el de Monroe, Illinois, pero no se reportaron daños de inmediato.

El Servicio Nacional de Meteorología dijo en X que era posible que el mal tiempo continuase el jueves en la noche desde el noreste de Texas a Indiana y Ohio.