Apple ha mantenido un monopolio ilegal sobre los teléfonos inteligentes en EE.UU.

El Departamento de Justicia anunció el jueves una amplia demanda antimonopolio contra Apple, acusando al gigante tecnológico de diseñar un monopolio ilegal en teléfonos inteligentes que bloquea a los competidores y sofoca la innovación.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Nueva Jersey, alega que Apple tiene poder monopólico en el mercado de teléfonos inteligentes y utiliza su control sobre el iPhone para "participar en un curso de conducta amplio, sostenido e ilegal".

La demanda, que también fue presentada ante 16 fiscales generales estatales, es el ejemplo más reciente del enfoque del Departamento de Justicia para la aplicación agresiva de la ley federal antimonopolio que, según los funcionarios, tiene como objetivo garantizar un mercado justo y competitivo, incluso cuando ha perdido algunos casos anticompetencia significativos.

Apple calificó la demanda de "equivocada en los hechos y la ley" y dijo que "se defenderá vigorosamente contra ella".

El presidente Joe Biden ha pedido al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio que hagan cumplir enérgicamente las leyes antimonopolio. El aumento de la vigilancia de las fusiones corporativas y los acuerdos comerciales se ha encontrado con la resistencia de algunos líderes empresariales que han dicho que la administración demócrata se está extralimitando, pero otros lo han elogiado como algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo.

El caso apunta directamente a la fortaleza digital que Apple Inc., con sede en Cupertino, California, ha construido asiduamente alrededor del iPhone y otros productos populares como el iPad, la Mac y el Apple Watch para crear lo que a menudo se conoce como un "jardín amurallado" para que su hardware y software meticulosamente diseñados puedan florecer juntos a la perfección mientras requieren que los consumidores hagan poco más que encender los dispositivos.

La estrategia ha ayudado a convertir a Apple en la compañía más próspera del mundo, con ingresos anuales de casi 400,000 millones de dólares y, hasta hace poco, un valor de mercado de más de 3 billones de dólares. Pero las acciones de Apple han caído un 7% este año, incluso cuando la mayor parte del mercado bursátil ha subido a nuevos máximos, lo que ha dado lugar a que su rival de toda la vida, Microsoft, un objetivo de un importante caso antimonopolio del Departamento de Justicia hace un cuarto de siglo, se haga con el manto de la empresa más valiosa del mundo.

Apple dijo que la demanda, si tiene éxito, "obstaculizaría nuestra capacidad de crear el tipo de tecnología que la gente espera de Apple, donde el hardware, el software y los servicios se cruzan" y "sentaría un precedente peligroso, facultando al gobierno para tomar una mano dura en el diseño de la tecnología de las personas".

"En Apple, innovamos todos los días para hacer que la tecnología le guste a la gente, diseñando productos que funcionen juntos a la perfección, protejan la privacidad y la seguridad de las personas y creen una experiencia mágica para nuestros usuarios", dijo la compañía en un comunicado. "Esta demanda amenaza quiénes somos y los principios que distinguen a los productos de Apple en mercados ferozmente competitivos.

Apple ha defendido el jardín amurallado como una característica indispensable apreciada por los consumidores que desean la mejor protección disponible para su información personal. Ha descrito la barrera como una forma de que el iPhone se distinga de los dispositivos que funcionan con el software Android de Google, que no es tan restrictivo y tiene licencia para una amplia gama de fabricantes.

Los temores sobre una ofensiva antimonopolio contra el modelo de negocio de Apple han contribuido a la caída en el precio de las acciones de la compañía, junto con las preocupaciones de que está rezagada con respecto a Microsoft y Google en el impulso para desarrollar productos impulsados por tecnología de inteligencia artificial.

Pero los reguladores antimonopolio dejaron claro en su queja que ven el jardín amurallado de Apple más como un arma para protegerse de la competencia, creando condiciones de mercado que le permiten cobrar precios más altos que han impulsado sus elevados márgenes de ganancia al tiempo que sofocan la innovación.

"Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas violan las leyes antimonopolio", dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado. "Alegamos que Apple ha mantenido el poder monopólico en el mercado de teléfonos inteligentes, no solo por mantenerse por delante de la competencia en cuanto a méritos, sino por violar la ley federal antimonopolio. Si no se le da rival, Apple seguirá fortaleciendo su monopolio de teléfonos inteligentes".

Con el intento de frenar el dominio de Apple, la administración Biden está intensificando un asedio antimonopolio que ya ha desencadenado demandas contra Google y Amazon acusándolos de participar en tácticas ilegales para frustrar la competencia, así como intentos infructuosos de bloquear las adquisiciones de Microsoft y la matriz de Facebook, Meta Platforms.

Los intereses comerciales de Apple también están enredados en el caso del Departamento de Justicia contra Google, que fue a juicio el otoño pasado y se dirige hacia los argumentos finales programados para comenzar el 1 de mayo en Washington, D.C. En ese caso, los reguladores alegan que Google ha obstaculizado la competencia al pagar por los derechos de su ya dominante motor de búsqueda en línea para ser el lugar automático para manejar las consultas en el iPhone y una variedad de navegadores web en un acuerdo que genera un estimado de 15,000 a 20,000 millones de dólares anuales.

Ahora que el Departamento de Justicia está montando un ataque directo en todo su negocio, Apple puede perder aún más.

El Departamento de Justicia está dando seguimiento a otros intentos recientes de obligar a Apple a cambiar la forma en que maneja el iPhone y otras partes de su negocio.

Epic Games, el creador del popular videojuego Fortnite, presentó una demanda antimonopolio contra Apple en 2020 en un esfuerzo por derribar las barreras que protegen la App Store del iPhone y un lucrativo sistema de pago que opera dentro de ella. Apple ha cobrado durante mucho tiempo comisiones que oscilan entre el 15 % y el 30 % sobre las transacciones digitales completadas dentro de las aplicaciones, una configuración que, según Epic, fue posible gracias a un monopolio ilegal que aumenta los precios para los consumidores.

Después de un juicio de un mes en 2021, un juez federal falló mayoritariamente a favor de Apple, con la excepción de decidir que los enlaces a opciones de pago de la competencia deberían permitirse dentro de las aplicaciones de iPhone. Apple se resistió sin éxito a esa parte del fallo hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar una apelación en enero, lo que obligó a la compañía a ceder. Pero las concesiones que Apple hizo para cumplir con el fallo aún enfrentan un desafío de "mala fe" por parte de Epic, que busca una audiencia el 30 de abril para pedirle a la jueza de distrito Yvonne González Rogers que ordene más cambios.

Apple también tuvo que abrir el iPhone para permitir que las aplicaciones se descarguen e instalen de las tiendas de la competencia en Europa para cumplir con un nuevo conjunto de reguladores llamado Ley de Mercados Digitales, o DMA, a principios de este mes, pero su enfoque está siendo ridiculizado por los críticos como poco más que un final de las reglas que le permitirán continuar superando a la competencia real. Los reguladores de la Unión Europea ya han prometido tomar medidas enérgicas contra Apple si descubre que las tácticas de la compañía continúan frustrando la verdadera elección del consumidor.

Todo esto se suma a una multa de 2,000 millones de dólares (1.800 millones de euros) que los reguladores europeos impusieron a Apple a principios de este mes después de concluir que la compañía había socavado la competencia en la transmisión de música a través del iPhone, a pesar de que Spotify es el líder en ese mercado.