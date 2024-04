Corte Suprema de Florida ratifica prohibición del estado de 15 semanas para la mayoría de abortos

La Corte Suprema de Florida despejó el lunes el camino para prohibir el aborto en el estado después de seis semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas, y a la vez les dio a los votantes la oportunidad de eliminar las restricciones en noviembre.

El tribunal, que fue reestructurado por el excandidato presidencial y gobernador republicano Ron DeSantis, se pronunció con seís votos a favor y uno en contra para mantener la prohibición estatal en la mayoría de los casos de abortos después de 15 semanas de embarazo, lo que significa que la prohibición de las seis semanas pronto podría entrar en vigor. Pero en un fallo por separado con cuatro votos a favor y tres en contra, la corte permitió colocar una medida en las papeletas electorales que, de ser aprobada por los votantes, consagraría el derecho al aborto en la Constitución de Florida.

La prohibición de abortar después de 15 semanas de embarazo, la cual fue promulgada por DeSantis en 2022, ha estado en vigor mientras era impugnada en la corte. La prohibición de abortar después de seis semanas, aprobada por el Congreso el año pasado, estaba redactada de forma que no entraría en vigor sino un mes después de que la ley de 2022 fuera confirmada.

Planned Parenthood, la Unión Americana de Libertades Civiles y otros que impugnaron la ley en los tribunales alegaron que la cláusula de privacidad de la Constitución de Florida, única en su género, ha protegido explícitamente el derecho al aborto en el estado durante más de 40 años, y debería seguir en vigor.

Los abogados del estado, sin embargo, indicaron que cuando los votantes adoptaron la cláusula de privacidad en un referéndum en 1980, pocas personas entendieron que cubriría al aborto. Dijeron a los jueces que la cláusula se refería principalmente a la "privacidad informativa", como los registros personales, y no al aborto.

Los jueces de Florida estuvieron de acuerdo, e hicieron notar que, cuando los votantes aprobaron la cláusula de privacidad, desconocían que afectaría las leyes relacionadas con el aborto.

"El debate tal y como se presentó al público— vinculó de forma contundente los términos de la Cláusula de Privacidad con preocupaciones relacionadas con la vigilancia gubernamental y la divulgación de información privada al público", escribió la corte. "Los grupos antiaborto y los grupos partidarios de la interrupción del embarazo no participaron en la refriega. Estos grupos no son tímidos politicamente... no ahora, y no en 1980".

Aborto a partir de las seís semanas

DeSantis, que asumió el puesto en 2019, nombró a cinco de los siete jueces de la corte.

El republicano Paul Renner, presidente de la Cámara de Representantes de Florida, dijo que la prohibición a partir de las seis semanas de embarazo es adecuada para el estado, y puso de relieve que la ley incluye excepciones para casos que involucren violación, incesto y anormalidades fetales, y también para salvar la vida de una madre.

"Es una solución negociada que responde a la que me parece es la forma de pensar de muchos de los habitantes de Florida", declaró Renner.

Los partidarios del derecho al aborto se sintieron desalentados por el fallo.

"Esta decisión demuestra lo precarias que son nuestras libertades personales en este estado", dijo la representante demócrata Anna Eskamani. "Es tan extrema que vas a ver a los habitantes de Florida tener que irse fuera del estado, probablemente a Virginia, para recibir atención médica".

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo del caso Roe vs. Wade en junio de 2022, la mayoría de los estados controlados por los republicanos han adoptado prohibiciones o restricciones al aborto. Cada prohibición ha sido impugnada en los tribunales.

Los periodistas de la AP Geoff Mulvihill en Cherry Hill, Nueva Jersey; Terry Spencer en Fort Lauderdale, Florida; Stephany Matat en West Palm Beach; Mike Schneider en Orlando; Curt Anderson en St. Petersburg; y David Fischer en Miami, contribuyeron a este despacho.