"Fue una imagen increíble": así se vivió el eclipse solar en México y EE.UU.

"Fue un momento mágico, increíble, porque no te esperas la cantidad de oscuridad que va a haber. O sea, era prácticamente mediodía. O sea, el sol estaba en su máximo punto y de repente el día se vuelve noche. Alcanzamos a ver algunas estrellas, unos planetas, de la cantidad de oscuridad que se dio. Lo pudimos ver sin lentes especiales, fue a simple vista ya cuando estaba en el en el eclipse total. Y el sol se veía blanco, el anillo, el diamante que le llaman por acá, y la luz tapada. Fue una imagen increíble", cuenta a RFI Ángel Ramírez, testigo del eclipse solar en Canatlán, municipio del estado mexicano de Durango, donde el eclipse duró cuatro minutos con 29.9 segundos.

"Fue algo muy muy bonito"

El fenómeno astronómico también oscureció el cielo de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, ofreciendo a centenares de miles de personas una impresionante postal que se despedía formando un halo solar. Carmen Solís, que trabaja en el Departamento de Turismo de esta región, fue testigo de este eclipse total de sol: "Ha sido de maravilla, la verdad se vio muy bien. Duró alrededor de cuatro minutos, como tres, cuatro minutos oscuro. Se tapó totalmente el sol, se oscureció aquí en la zona donde lo vimos que se llama Ricardo Flores Magón, es la mejor zona para verlo. Se vio de maravilla", explica.

"Había mucha gente. Había gente de Hawái, de Alemania, de Estados Unidos, muchos extranjeros y mucha gente de aquí mismo, de México. Todos estaban con sus gafas de sol viendo el eclipse, algunos gritando de emoción por este maravilloso fenómeno. Se sintió como esa adrenalina, esa emoción al momento que se empezó a oscurecer. Fue algo muy muy bonito. La verdad que mucha gente no pensábamos que íbamos a vivir un fenómeno así. La gente quedó muy contenta, quedó satisfecha", prosigue.

Los eclipses solares se producen cuando hay una perfecta alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra; estos fenómenos astronómicos no son muy frecuentes, ocurren cada cierto tiempo. La última vez que los mexicanos disfrutaron de uno parecido data de 34 años. En aquella ocasión fue nombrado como "el eclipse del siglo", ya que tuvo una duración de siete minutos con dos segundos, hasta ahora el más largo registrado por la NASA.

En Washington, se pudo "conectar con el cosmos"

Desde los techos de los edificios, desde las calles, los parques, estacionamientos, millones de personas vieron el eclipse en compañía de sus colegas, amigos y familiares, informa nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vásquez. El cielo se oscureció y se sintió el cambio de temperatura durante el eclipse. La NASA estuvo distribuyendo gafas para poder verlo desde el National Mall en un lunes que parecía un día festivo.

Para la ciudadana Cristina Sevilla, fue una oportunidad para conectar con el cosmos: "Creo que de vez en cuando está bien considerar nuestro lugar en el cosmos y conectar con estos eventos celestiales. Así que, si lo puedes vivir con amigos y familiares, es una gran ocasión".

Juan Riveros, un venezolano que vive en Washington, viajó hasta Arkansas donde el eclipse se logró ver de forma completa: "Viaje desde Washington hasta Arkansas a un pueblo que se llama Pocahontas. Fue una experiencia muy bonita, acá había gente de todas partes de Estados Unidos. Me puse a ver las placas de los carros y vi gente de California, Florida, Texas, Louisiana, Georgia, New Jersey, New York y muchos estados más. La verdad es que esto superó todas mis expectativas, nunca había visto algo así. El cielo se pone obscuro en el medio del día y se puede ver la corona alrededor del sol. Es difícil de describir, pero es hermoso", expresa.

Expertos pronostican que el próximo eclipse que se logre ver en Estados Unidos será en agosto del 2044.