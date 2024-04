Reacciones encontradas por muerte de O.J. Simpson

Reacciones a la Muerte de O.J. Simpson por cáncer de próstata a los 76 años. La familia de Simpson anunció la noticia en su cuenta de X. Sus familiares dijeron que falleció el miércoles.

"Lo único que tengo que decir es que es un recordatorio más de que Ron se ha ido todos estos años. No es una gran pérdida para el mundo. Es un recordatorio más de que Ron no está" - Fred Goldman, padre de Ron Goldman, el amigo asesinado junto a la exesposa de Simpson en 1994, a NBC News.

"O.J. Simpson fue el primer jugador en alcanzar una marca de acarreos que muchos pensaron que no podría lograrse en una temporada de 14 juegos cuando superó las 2,000 yardas. Sus contribuciones en el campo permanecerán en los archivos del salón en Canton, Ohio" - Jim Porter, presidente del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, en un comunicado.

"Murió sin una penitencia. No sabemos lo que tiene, dónde está o quién tiene el control. Continuaremos donde estamos y seguiremos adelante" - David Cook, un abogado de San Francisco que representa a la familia Goldman que ha buscado desde 2008 obtener una sentencia civil por la muerte de Ron Goldman, en un comunicado.

"Cookie y yo oramos por los hijos de O.J. Simpson... y sus nietos tras su fallecimiento. Sé que este es un momento difícil" — Magic Johnson, en X.

"QEPD Nordberg. ´Su actuación fue muy parecida a su asesinato: se salió con la suya, pero nadie le creyó´" - David Zucker, quien dirigió a Simpson en dos películas de "Naked Gun" ("Agárralo como puedas") en las que interpretó el personaje del detective Nordberg, en redes sociales.

"Qué bueno que se ha ido #OJSimpson" — Caitlyn Jenner, en X.

"Estoy triste porque, cuando la gente muere, dices: ´¡Oh!, Dios, eso es terrible´. Pero lo que le pasó, tal vez él mismo se lo provocó, aunque era un ícono en la nación. Y significó mucho para la gente que hacía esos comerciales. Hizo mucho por la raza negra, aunque no lo supiera. No era Muhammad Ali ni nada por el estilo, pero estaba haciendo cosas por los atletas y no sólo por los atletas negros, nos llevó a algo realmente grande. Eso es lo que pienso de él. Fue un pionero"- Joe DeLamielleure, offensive lineman miembro del Salón de la Fama y compañero de equipo de Simpson en Buffalo, por teléfono con The Associated Press.

"El fideicomiso del Trofeo Heisman lamenta el fallecimiento del ganador del Trofeo Heisman de 1968, OJ Simpson. Extendemos nuestras condolencias a su familia" — Cuenta oficial del Trofeo Heisman en X.

"Realmente no nos llevábamos bien al principio. Pero con el tiempo nos convertimos en compañeros de cuarto y todo. Así que teníamos una relación excepcional. Hicimos muchas cosas juntos. Pasamos por muchas cosas cuando tuvo sus buenos años en Buffalo" - Booker Edgerson, compañero de equipo de Simpson en Buffalo, por teléfono a The Associated Press.

"Sabía que estaba muy enfermo, así que estoy triste porque murió. Llegué a conocerlo bastante bien durante el juicio. Fue uno de los juicios más divisivos en la historia de Estados Unidos cruzando líneas raciales. Siempre será recordado por la persecución en la camioneta Bronco, por el guante y por el momento de la absolución" - abogado Alan Dershowitz, asesor del "equipo de ensueño" legal de Simpson, a NBC News.