Manuel Rocha en audiencia por espionaje: ya no veo al mundo con los ojos radicales de mi juventud

Manuel Rocha se declaró culpable por actuar en secreto durante cuatro décadas como un agente del gobierno de Cuba, en un caso que se ha considerado como una de las infiltraciones de mayor alcance y duración del Gobierno estadounidense y que el exdiplomático atribuyó a la influencia de la "política radical" en sus años de juventud.

"Soy un hombre de 73 años. Durante mis años de formación en la universidad, estuve muy influenciado por la política radical de la época", dijo Rocha el pasado viernes ante la jueza federal Beth Bloom, que lo sentenció a cumplir cinco y 10 años consecutivamente por dos cargos.

El exembajador, nacido en Colombia en 1950 y nacionalizado estadounidense en 1978, explicó que su "profundo compromiso con el cambio social radical en la región" lo llevaron a "la eventual traición" del juramento de lealtad durante las dos décadas de servicio para los Estados Unidos bajo diversos puestos en el Departamento de Estado.

"Hoy en día, ya no veo el mundo a través de los ojos radicales de mi juventud", agregó Rocha, de 73 años.

En su declaración, Rocha indicó que se apartó del Gobierno estadounidense hace 22 años y que desde entonces se radicó en Miami y que se dedicó a su familia y a la educación de sus hijos, hizo mención, además, a los cargos que ocupó después de dejar el gobierno estadounidense.

"Mi larga y exitosa transición al sector privado culminó en que me convertí en un alto ejecutivo internacional en el sector minero durante más de una década", en alusión al cargo de presidente que ocupó en Barrick Gold Pueblo Viejo en República Dominicana.

A él se debe el éxito de esa empresa minera en mejorar su imagen y sus relaciones con el gobierno dominicano.

"Este último (cargo en la Barrick), sin embargo, no puede borrar el daño causado durante mi carrera anterior trabajando para el Gobierno. Asumo toda la responsabilidad de eso y acepto la multa que debo pagar", agregó Rocha, quien además de 15 años de prisión, debe cumplir tres años en libertad supervisada y el pago de 500,000 dólares en compensación.

En su declaración, el exdiplomático también se comprometió a seguir haciendo "enmiendas significativas" con su "colaboración incondicional con aquellos a los que he traicionado".

"Sé que mis acciones han causado un gran dolor a mi familia, antiguos colegas y amigos más cercanos. Les pido a todos su comprensión y su perdón. Necesitan saber que lo siento profunda y sinceramente" Manuel Rocha Sentenciado en EE. UU. por servir como agente encubierto para Cuba “

En tanto, la jueza fue dura al hablar sobre las acciones que se le imputan a Rocha, así como lo que significa esto.

"Sus acciones fueron un ataque directo a nuestra democracia y a nuestros ciudadanos", dijo Bloom que continuó: "Prometiste lealtad a esa bandera... y lo que declaraste abiertamente cuando juraste o afirmaste que defenderías la Constitución, eso fue una mentira. Una y otra vez diste un juramento de cargo al que mentiste. Le diste la espalda a un país que te lo dio todo".

Declaración completa de Manuel Rocha

Gracias, Su Señoría, por la oportunidad de hablar.

Soy un hombre de 73 años. Durante mis años de formación en la universidad, estuve muy influenciado por la política radical de la época. Mi profundo compromiso en ese momento con el cambio social radical en la región me llevó a la eventual traición de mi juramento de lealtad a los Estados Unidos durante mis dos décadas en el Departamento de Estado.

Hoy en día, ya no veo el mundo a través de los ojos radicales de mi juventud. Dejé el Gobierno hace 22 años, me mudé a esta gran ciudad y dediqué el resto de mi vida a mi familia y a la educación de mis hijos. Mi larga y exitosa transición al sector privado culminó en que me convertí en un alto ejecutivo internacional en el sector minero durante más de una década.

Este último, sin embargo, no puede borrar el daño causado durante mi carrera anterior trabajando para el Gobierno. Asumo toda la responsabilidad de eso y acepto la multa que debo pagar.

Es importante destacar que estoy haciendo, y seguiré haciendo, enmiendas significativas según sea necesario a través de mi colaboración incondicional con aquellos a los que he traicionado.

Sé que mis acciones han causado un gran dolor a mi familia, antiguos colegas y amigos más cercanos. Les pido a todos su comprensión y su perdón. Necesitan saber que lo siento profunda y sinceramente.

Gracias, Su Señoría.

Manuel Rocha