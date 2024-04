Detalles del juicio a Donald Trump en Nueva York

Al comenzar el día en la corte, el juez Juan Merchan rechazó una solicitud que los abogados de Trump habían presentado pidiendo que el juez se recusara a sí mismo, una medida que también hicieron sin éxito anteriormente en el caso.

El equipo legal de Trump señaló en gran medida el trabajo de la hija del juez como consultora política cuya firma ha trabajado para demócratas prominentes, incluido el presidente Biden.

Los abogados de Trump han argumentado que el trabajo de la hija representa un conflicto de intereses para el juez, y también afirmaron que había publicado una imagen de Trump tras las rejas en las redes sociales. El sistema judicial dijo que había cerrado la cuenta de redes sociales antes de que se publicara la foto.

Los abogados de Trump también argumentaron que una entrevista que Merchan concedió a The Associated Press el mes pasado violó las reglas judiciales sobre no hacer comentarios extrajudiciales sobre un caso pendiente.

El artículo, que se refería en gran medida a la supervisión de Merchan del tribunal de salud mental de Manhattan, informó que se negó a discutir el caso de Trump, pero dijo que los preparativos para el histórico juicio fueron "intensos".

Merchan agregó que se estaba esforzando "por asegurarme de que he hecho todo lo posible para estar preparado y asegurarme de que impartimos justicia", enfatizando su confianza en el personal de la corte.

"Aquí no hay agenda", dijo el juez en la entrevista. "Queremos cumplir con la ley. Queremos que se haga justicia".

Este lunes, Merchan dijo que los abogados de Trump no "explicaron razonable o lógicamente" cómo esas declaraciones, "que simplemente enfatizaron el estado de derecho, de alguna manera expresaron parcialidad o violaron los derechos del acusado".

El juez Merchan permitirá a los fiscales presentar pruebas sobre la estratagema de "atrapar y matar" del National Enquirer

El National Enquirer ayudó a impulsar la candidatura de Trump en 2016 al identificar y suprimir historias negativas, una práctica conocida como "atrapar y matar".

El juez Merchan dijo que ese material estaría permitido bajo una ley estatal que permite evidencia de presuntos malos actos anteriores.

Trump y su entonces abogado Michael Cohen se reunieron con el exeditor del National Enquirer, David Pecker, en la Torre Trump en agosto de 2015 para discutir el papel del tabloide de supermercado en su campaña presidencial.

El fiscal de distrito adjunto Joshua Steinglass le dijo al juez que la reunión fue la raíz de un plan para suprimir tres historias potencialmente dañinas sobre Trump, incluidas las afirmaciones de la actriz porno Stormy Daniels de que tuvo un encuentro sexual con él en 2006.

Steinglass dijo que la evidencia mostrará que Trump aprobó, rechazó o sugirió cambios a las historias halagadoras del National Enquirer sobre él y publicó historias atacando a sus oponentes en las primarias republicanas de 2016 que fueron "perfectamente sincronizadas para lograr el máximo impacto". El abogado de Trump, Todd Blanche, argumentó que la evidencia "no haría más que confundir al jurado sobre el delito real imputado".

El juez Merchan rechaza el intento de la defensa de ampliar las preguntas del jurado

Poco después de que la corte se reuniera el lunes, los abogados de Trump le pidieron al juez que ampliara el ya extenso cuestionario completado por los miembros del jurado para descartar a las personas que se oponen al expresidente. Merchan rechazó la solicitud, descartando la noción de que las preguntas del jurado estaban sesgadas en beneficio de los fiscales.

En los próximos días, la defensa y la fiscalía competirán por posibles ventajas a medida que un grupo de jurados de personas comunes se reduzca a un panel de 12, más seis suplentes.

"No hay asimetría en el cuestionario cuando se mira a través de la lente de lo que estamos tratando de lograr", dijo Merchan. "Este es, con mucho, el cuestionario más exhaustivo que este tribunal haya utilizado", agregó.

El juez acepta permitir el testimonio sobre el pago a Karen McDougal, salvo un detalle

Merchan acordó prohibir que los fiscales obtengan testimonios en el sentido de que la esposa de Trump, Melania, estaba embarazada mientras que la ex modelo de Playboy Karen McDougal afirmó haber tenido una aventura con él.

Los fiscales aún pueden informar a los miembros del jurado sobre los presuntos esfuerzos para suprimir la historia de McDougal.

McDougal recibió 150,000 dólares en 2016 de la empresa matriz del National Enquirer por los derechos de su historia sobre su supuesta aventura de 10 meses con Trump a mediados de la década de 2000. Trump niega cualquier aventura.

La compañía suprimió la historia de McDougal hasta después de las elecciones. American Media Inc. ha reconocido que sus pagos a McDougal se hicieron específicamente para ayudar a la candidatura electoral de Trump y se hicieron "en concierto" con su campaña.

Los cargos en este caso se refieren solo a 130,000 dólares en pagos de dinero por silencio realizados, a través del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, a la actriz porno Stormy Daniels. Alegó un encuentro sexual con Trump en 2006.

Pero los fiscales también planean sacar a relucir las reclamaciones y el pago de McDougal. Los fiscales dicen que es un contexto importante para lo que han llamado en documentos judiciales un plan "para influir en las elecciones presidenciales de 2016 mediante la identificación y compra de información negativa" sobre Trump.

Los fiscales no podrán reproducir para los miembros del jurado la infame "cinta de Access Hollywood"

En la grabación, Trump describió cómo agarraba sexualmente a mujeres sin su permiso. Pero los fiscales podrán interrogar a los testigos al respecto en la corte.

El juez había denegado previamente la solicitud de los fiscales de reproducir el video que se hizo público durante las últimas semanas de la campaña de 2016 en el que Donald Trump fue captado por un micrófono caliente.

Pero el juez dijo que los fiscales podrán presentar correos electrónicos internos de la campaña que, según el asistente del fiscal de distrito Steinglass, contenían "pruebas poderosas de la reacción de la campaña al lenguaje incendiario contenido en el video de Access Hollywood".

El juez también rechazó una segunda solicitud de los fiscales para permitir como evidencia una declaración relacionada con el incidente tomada durante el juicio civil anterior por difamación de Trump con E. Jean Carroll.