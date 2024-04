Cambian fecha de la audiencia de Trump sobre orden de mordaza

Los fiscales están pidiendo al juez Merchan que declare a Trump en desacato al tribunal y lo multe con 1,000 dólares por publicación en tres redes sociales.

Uno de los abogados de Donald Trump, Todd Blanche, sostuvo que las tres publicaciones a las que se hace referencia "no violan la orden de mordaza". Dijo que Trump solo está respondiendo a las propias declaraciones públicas de los testigos.

"No es como si el presidente Trump saliera y atacara a individuos, sino que está respondiendo a los ataques lascivos y vehementes repetidos de estos testigos".

La fecha de la audiencia para determinar si Trump será declarado en desacato al tribunal se ha cambiado del 24 de abril al 23 de abril a las 9:30 a.m., según el juez Merchan.

Durante el último mes, menospreció a los testigos de la fiscalía Cohen y Daniels como "dos sórdidos", hizo circular una declaración anterior de Daniels y arremetió contra lo que afirmó que era un doble rasero por parte de los fiscales.

La orden de mordaza, impuesta el 26 de marzo, prohíbe al expresidente comentar públicamente sobre testigos, fiscales, personal judicial y miembros del jurado. Más tarde se amplió para prohibirle hablar públicamente sobre los familiares del juez y del fiscal de distrito Bragg, aunque Trump es libre de hablar sobre los propios funcionarios. Los abogados de Trump están luchando contra la orden en un tribunal de apelaciones.

Selección del jurado

Noventa y seis posibles miembros del jurado acaban de pasar por la sala del tribunal en el bajo Manhattan. Eso significa que alrededor de 100 todavía están esperando en otros lugares, a la espera de que la defensa y la fiscalía busquen reducir el campo a un panel de solo 12, más seis suplentes.

Por cada día de servicio, los miembros del jurado deben recibir un pago de $40 dólares, ya sea por su empleador del estado de Nueva York. Los tribunales pueden asignar $6 adicionales por día si el servicio se extiende más allá de los 30 días.

A los posibles miembros del jurado se les va a preguntar a mano alzada, fila por fila, si creen que no pueden ser justos e imparciales o que no pueden servir. Aquellos que estén excusados serán referenciados en la sala del tribunal por un número preasignado para no ser identificados.

El juez Merchan leyó en voz alta a docenas de personas que podrían servir como testigos o cuyos nombres podrían ser mencionados durante el juicio. La larga lista incluía a varios miembros de la familia Trump, Jared Kushner, Steve Bannon, Rudy Giuliani, Stormy Daniels y Karen McDougal.