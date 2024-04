Seguridad de los atletas en París-2024 "prioridad número 1" del Comité Olímpico de EE. UU.

La seguridad de los deportistas es la "prioridad número 1" del , aseguraron este lunes sus dirigentes, al indicar que "no les ha sorprendido" el anuncio del presidente de Francia sobre un posible cambio de sede de la ceremonia inaugural de los Juegos de París.

"Todo líder tiene siempre un plan A, B y C, al menos en un rincón de su cabeza. A mí no me ha sorprendido", dijo Sarah Hirshland, presidenta del Comité Olímpico de Estados Unidos, en una rueda de prensa con la inició un encuentro de tres días con los medios de comunicación en Nueva York.

En una entrevista concedida este lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se mostró optimista ante la posibilidad de que la ambiciosa ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París (26 de julio-11 de agosto) se celebre en el Sena, al tiempo que esbozó por primera vez los planes B (en el Trocadero) y C (en el Estadio de Francia) en caso de amenaza terrorista.

"La prioridad número 1 es la seguridad y el bienestar de los deportistas", añadió Nicole Deal, jefa de seguridad del Team USA. "También para los franceses es la prioridad número 1. Hemos trabajado en detalle con las autoridades francesas y el Departamento de Estado para establecer nuestro plan de seguridad".

"La ceremonia de apertura es única, los franceses han invertido mucho (en este proyecto), llevan mucho tiempo trabajando en este plan. Estamos tranquilos por lo que Francia quiere poner en marcha. Todo está previsto y ese día será una sinfonía muy bien dirigida", añadió.

Según Deal, la delegación estadounidense desfilará en uno o dos barcos, y ningún atleta estadounidense ha expresado aún su deseo de no participar por motivos de seguridad.

Preguntada por la posibilidad de que un país como Israel decidiera no marchar, Deal dijo que no sabía si esto "tendría un efecto dominó".

"Me reuní con el equipo de seguridad israelí. Al igual que nosotros, querían conocer el plan en detalle. Una vez que lo tuvimos, muchos de nosotros nos sentimos tranquilos por lo que se iba a poner en marcha", agregó.

El tamaño de la ceremonia inaugural ya se ha reducido a 320,000 espectadores.

La delegación estadounidense estará escoltada durante los Juegos Olímpicos por 70 agentes del Departamento de Estado.

En cuanto a la delicada y poco clara cuestión de la presencia de agentes armados en la Villa Olímpica, Deal aseguró a los delegados que "no habrá armas de fuego en la Villa: esa es la norma".