Esposa de Bob Menéndez les dice a sus amigos que irá a la cárcel por crisis de dinero

La esposa del senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, ha confiado a sus amigos que está convencida de que irá a prisión porque le falta dinero para la representación legal, según informacion obteida por The Post.

Nadine Arslanian, la segunda esposa del demócrata, enfrenta hasta 45 años de prisión si es declarada culpable de cargos de soborno y corrupción cuando vaya a juicio en julio.

Sus abogados se retiraron de su caso a principios de este mes después de que su juicio se pospusiera con éxito hasta julio porque tiene "una condición médica grave", dejándola sin un equipo de defensa.

Ahora, varios miembros de su círculo social le han dicho a The Post que Arslanian, madre de dos hijos de su primer matrimonio, espera ser condenada y encarcelada después de su juicio en julio debido a su preocupación por el dinero.

Su esposo, quien lascivamente la apodó "Burbujas" por su escote, tiene un fondo de defensa legal que ya ha pagado por un testigo experto para su caso y gran parte de sus costos legales, pero ella teme que no pueda acercarse a cubrir la factura final.

Nadine, se enfrentará a un jurado en una corte federal en Manhattan después del juicio separado de su esposo, que comienza el 6 de mayo, en el que sus abogados dicen que podría "inculpar" a su esposa.

La pareja que sigue casada y viviendo juntos en la casa que comparten en Englewood Cliffs, Nueva Jersey, está acusada de intercambiar favores políticos por el botín, así como un Mercedes convertible, según una acusación federal .

La casa de 1.2 millones de dólares es donde el FBI encontró montones de dinero en efectivo y lingotes de oro cuando la oficina la allanó, lo que llevó a Menéndez, Arslanian y tres empresarios de Nueva Jersey a ser acusados de un plan en expansión para vender su poder y conspirar en secreto para actuar como agentes de los gobiernos de Egipto y Qatar.

Menéndez, de 70 años, Arslanian, de 57, y dos de sus coacusados, Fred Daibes y Wael Hana, han negado enérgicamente todos los cargos, aunque uno de los cinco, José Uribe, se declaró culpable y aceptó cooperar con los fiscales federales en Manhattan.

El martes, se dio a conocer una presentación secreta en la que los abogados de Menéndez dijeron que, si sube al estrado en su propia defensa, su evidencia podría "inculpar a Nadine".

Uno de los miembros del círculo que ha escuchado el temor de Arslanian es Kim De Paola, ex miembro del elenco de "The Real Housewives of New Jersey", quien le dijo a The Post: "Ella ha dicho que cree que va a ir a la cárcel".

De Paola conocía a Arslanian de las fiestas y desfiles de moda de Posche by Kim D, la boutique de De Paola ahora cerrada en Allendale, Nueva Jersey, y dijo que pocas personas de su escena social del norte de Nueva Jersey tienen alguna simpatía por la pareja, o una sensación de sorpresa de que Menéndez culpe a su esposa.

"Todo el mundo desprecia a Menéndez", dijo De Paola. "Y cualquier hombre que arroje a su esposa debajo del autobús no merece ningún respeto.

"En Nueva Jersey, los hombres apoyarán a sus mujeres. ¡Como si no supiera lo que estaba pasando! Tirar a una mujer debajo del autobús de esa manera es repugnante".

De Paola, presentadora del podcast "Get Real with Kim D" y autora de un libro de memorias de próxima aparición, "My Life with the Big Boys", dijo que Arslanian siempre estaba buscando la "mejor opción" cuando se trataba de su vida romántica.

Se divorció de Raffi Arslanian, su primer esposo, en 2005, y luego salió con el abogado de Nueva Jersey Douglas Anton, quien representó al cantante R. Kelly en su juicio por tráfico sexual en 2021.

"Cuando venía a mis eventos, tenía los senos colgando hasta las rodillas", dijo De Paolo.

"Todos la mirábamos y decíamos: '¿Qué demonios?' Siempre estaba tratando de ser provocativa. Es muy cutre. Y creo que así es como consiguió a los hombres".

De Paola comparó a la pareja con los bandidos de la era de la Gran Depresión, Bonnie y Clyde, y dijo que ambos están obsesionados con un estilo de vida lujoso.

"En la vida, cuando sacas este tipo de cosas, cuando buscas el bolso Louis Vuitton, suceden cosas como esta", dijo. —¿Qué esperas?

Arslanian estuvo involucrada en un triángulo amoroso, revelado por primera vez por The Post, con Anton y Menéndez.

De Paola dijo que Arslanian se había jactado de la senadora a pesar de que la gente sabía que estaba saliendo con Anton.

"Estaba sentada en mi salón y escuché a las chicas hablar de que Nadine había entrado y le había dicho a todo el mundo que estaba enamorada y que él era senador", dijo De Paola, y agregó que se comunicó con Anton, su ex abogado, con la noticia.

Sin embargo, otro amigo, autor y presentador de podcasts John Alite, un ex mafioso, que era cercano a Arslanian, dijo de ella: "Ella no es la que es una cazafortunas. Ella está totalmente aislada en ese matrimonio".

Alite le dijo a The Post que no ha tenido noticias de su ex amiga desde que se casó con el senador.

Además de la acusación federal, los posibles problemas legales de Arslanian incluyen cuando mató a un hombre con su Mercedes en Bogotá, Nueva Jersey, en diciembre de 2018.

El fiscal general de Nueva Jersey anunció una nueva investigación sobre la muerte y sus secuelas el año pasado.

Llamó a una amiga para pedir ayuda antes de llamar al 911, y es posible que solo haya llamado al número cuando la policía ya había llegado, y luego les dijo el lugar equivocado para el accidente, que mató a Richard Koop, residente de Bogotá.

Las imágenes de la cámara del tablero y las grabaciones del 911 no la muestran preguntando por la víctima, pero sí muestran que se niega a que registren su teléfono celular.

Un jefe de policía retirado de Hackensack, Michael Mordaga, acudió al lugar a petición de su amiga y la ayudó a irse.

No se sometió a una prueba de sobriedad en el campo y no fue acusada de ningún delito.

Pero Arslanian no dudó en llamar al 911 en repetidas ocasiones en su casa, según revelaron documentos obtenidos bajo las leyes de Libertad de Información por NorthJersey.com.

En los últimos años, ha llamado y visitado el departamento de policía de Englewood Cliffs 18 veces, quejándose de vehículos sospechosos fuera de su casa, llamadas repetidas desde un número bloqueado a su teléfono celular y un vecino que arroja desechos de animales en su propiedad suburbana, entre otras quejas.

Menéndez también llamó a la policía a la casa una vez, en septiembre de 2020, un mes antes de casarse, para informar que un automóvil sospechoso estaba estacionado cerca del camino de entrada.

El senador le dijo a la policía que el conductor era "un hombre de tez mediana, cabello oscuro y parecía árabe", informó northjersey.com.

"No la culpo por estar ansiosa ahora, porque sabes por lo que está pasando", dijo un vecino de Englewood Cliffs a The Post el miércoles "Pero incluso antes de todo esto, mira toda la locura con la que la dejó su primer marido".

"No sé si tiene TOC o tiene ansiedad, pero podría ver a alguien pasando por un mal divorcio, sin dinero, ansioso", sostuvo el vecino