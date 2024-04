Mujer de EE. UU. acusada de abusar sexualmente de un adolescente que conoció en una iglesia

Una maestra fue arrestada por presuntamente abusar sexualmente de un adolescente de 15 años que conoció en una iglesia de Arkansas, al sur de Estados Unidos, en el 2020.

La mujer bombardeó al adolescente con fotos de desnudos incluso después de una investigación anterior, de acuerdo con el informe.

Reagan Gray, de 26 años, fue arrestada a principios de este mes después de que se supo que habría estado agrediendo al niño desde 2020 cuando trabajaba como voluntaria en la Iglesia Bautista Immanuel en Little Rock, recoge The New York Post.

La primera investigación contra Gray, la iniciaron los padres del menor después que descubrieron una gran cantidad de mensajes de texto en el teléfono móvil de su hijo en ese momento, tras lo cual presentaron una denuncia con el pastor principal de la iglesia, según los documentos judiciales.

Gray, quien también trabajó como maestra en la Academia Cristiana de Little Rock, fue removida brevemente de su puesto de voluntaria mientras recibía asesoramiento después de supuestamente asegurar a los líderes de la iglesia que la relación "no era física".

De acuerdo con la justicia estadounidense, las autoridades se involucraron en febrero cuando se supo que la mujer todavía intercambiaba mensajes con el adolescente a través de la red social Snapchat.

Durante las entrevistas con los agentes federales, el niño aseguró que la mujer le había dado sexo oral, pero que no hubo relaciones sexuales para que pudiera "mantenerse puro".

El presunto abuso ocurrió casi una docena de veces en el auto o el apartamento de la acusada, según dijo la víctima.

En una entrevista posterior con el FBI, un líder de la iglesia admitió que la mujer le había confesado el año pasado durante una sesión de consejería que la relación con el menor era sexual.

El líder de la iglesia renunció a su cargo a principios de este mes por el manejo de las acusaciones.

Mientras tanto, Gray, quien ahora trabaja en la Escuela Secundaria Sylvan Hills, fue puesta en licencia administrativa en febrero en medio de la investigación.

Fue acusada de agresión sexual después de que se emitiera una orden de arresto, quedó en libertad tras pagar una fianza de 20,000 dólares.