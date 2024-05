Hombre dice que su caimán de apoyo emocional, conocido por redes sociales, ha desaparecido

Un hombre de Pensilvania que le da crédito a un caimán llamado Wally por ayudarlo a aliviar su depresión durante casi una década dice que está buscando al reptil después de que desapareció durante unas vacaciones en la costa de Georgia.

Joie Henney tiene miles de usuarios en las redes sociales que siguen sus páginas dedicadas a Wally, el compañero de sangre fría al que llama su caimán de apoyo emocional. Ha publicado fotos y videos en línea de personas acariciando al caimán de 1.7 metros (5 1/2 pies) como un perro o abrazándolo como un oso de peluche. La popularidad de Wally se disparó a nuevas alturas el año pasado cuando se le negó la entrada a un juego de los Filis de Filadelfia.

Ahora Henney dijo que está angustiado después de que Wally desapareciera mientras lo acompañaba en unas vacaciones en abril en Brunswick, Georgia, una ciudad portuaria a 112 kilómetros (70 millas) al sur de Savannah. Dijo que sospecha que alguien robó a Wally del recinto cercado al aire libre donde Wally pasó la noche el 21 de abril.

En publicaciones en las redes sociales, Henney dijo que los bromistas dejaron a Wally afuera de la casa de alguien que llamó a las autoridades, lo que resultó en que su caimán quedara atrapado y liberado en la naturaleza.

"Necesitamos toda la ayuda que podamos obtener para traer de vuelta a mi bebé", dijo Henney en un video entre lágrimas publicado en TikTok. "Por favor, necesitamos tu ayuda".

Henney dijo que no tuvo tiempo de hablar cuando The Associated Press lo contactó por teléfono el miércoles por la mañana. No respondió de inmediato a los mensajes de seguimiento.

El hombre de Jonestown, Pensilvania, ha dicho anteriormente que obtuvo a Wally en 2015 después de que el caimán fuera rescatado en Florida a la edad de 14 meses. Henney le dijo a The Philadelphia Inquirer en 2019 que Wally ayudó a aliviar la depresión tras la muerte de varios amigos cercanos. Dijo que un médico que trataba su depresión había respaldado el estatus de Wally como su animal de apoyo emocional.

"Nunca ha tratado de morder a nadie", dijo Henney al periódico.

Nadie ha presentado informes policiales sobre el caimán desaparecido en Brunswick y los alrededores del condado de Glynn, según portavoces de los departamentos de policía de la ciudad y el condado.

El Departamento de Recursos Naturales de Georgia confirmó que alguien en el área de Brunswick reportó un caimán molesto el 21 de abril, el día en que Henney dijo que Wally desapareció, y que se envió un trampero con licencia para capturarlo. La agencia dijo en un comunicado que el caimán fue "liberado en un lugar remoto", pero enfatizó que no sabe si el reptil era Wally.

Es ilegal en Georgia que las personas tengan caimanes sin una licencia o permiso especial, y el Departamento de Recursos Naturales del estado dice que no otorga permisos para caimanes como mascotas. Pensilvania no tiene una ley estatal que prohíba la posesión de caimanes, aunque es ilegal que los propietarios los liberen en la naturaleza, según su Comisión de Pesca y Embarcaciones.

David Mixon, biólogo de vida silvestre y supervisor costero del Departamento de Recursos Naturales de Georgia, ha manejado muchos caimanes reportados en los patios y piscinas de las personas. También ha mostrado caimanes mantenidos en cautiverio en presentaciones a grupos escolares y tropas de Boy Scouts.

Dijo que incluso los caimanes que parecen dóciles pueden ser peligrosos, y siempre se asegura de mantener la boca cerrada con una mano o, preferiblemente, con una banda.

"Son impredecibles, y a menudo son reactivos a los estímulos", dijo Mixon. "Hay muchos videos e imágenes en los que la gente manipula caimanes, y lo hacen sin lastimarse. Pero cuanto más tiempo pases cerca de ellos, más probabilidades tendrás de lesionarte".

Los funcionarios estatales de vida silvestre en la vecina Florida, hogar de aproximadamente 1.3 millones de caimanes, han registrado más de 450 casos de caimanes no provocados que muerden a humanos desde 1948. Eso incluye más de 90 mordeduras de caimanes desde 2014, seis de ellas fatales.

En áreas donde las personas pueden poseer caimanes legalmente, es posible que se consideren animales de apoyo emocional, dijo Lori Kogan, psicóloga y profesora de la Universidad Estatal de Colorado que estudia las interacciones entre humanos y animales.

A diferencia de los animales de servicio que ayudan a las personas con discapacidades como la ceguera o el estrés postraumático, los animales de apoyo emocional no tienen un entrenamiento especial, dijo Kogan. Tampoco tienen ningún registro oficial, aunque los profesionales de la salud a menudo escriben cartas de respaldo para los propietarios con una condición de salud mental diagnosticada.

"La gente puede encariñarse mucho con una variedad de animales", dijo Kogan. "¿Puedes encariñarte con un reptil? ¿Puede brindarte consuelo? Yo diría que sí. ¿Yo personalmente? No".