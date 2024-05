Abinader será orador principal de conferencia en Washington D.C. y recibirá premio por liderazgo

El Consejo de las Américas informó este jueves que el presidente Luis Abinader será el orador principal del foro de debate sobre el hemisferio oeste Washington Conference of the Americas y que recibirá el premio Chairman´s Award for Leadership in the Americas.

La conferencia será celebrada el próximo miércoles 8 de mayo en la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) a partir de las 8:30 a.m. Es la primera vez que un presidente o funcionario de la República Dominicana recibe el premio al liderazgo en las Américas, que premia a las personas que han hecho contribuciones positivas a la gobernabilidad democrática en América Latina y el Caribe y que, este año recibirá el presidente Abinader.

El vicepresidente del Consejo de las Americas, Eric Farnsworth contó a Diario Libre que "con la llegada del presidente dominicano Abinader, estaremos destacando y promoviendo el buen trabajo de la República Dominicana durante varios años y también tendremos la oportunidad de hablar sobre la transformación digital de las Américas, es decir, la inteligencia artificial y el uso de la tecnología digital para mejorar la vida de las personas".

Este año, la conferencia más prominente en la ciudad de Washington, estará enfocada en mejorar la promoción de América Latina para la inversión, el comercio y el compromiso económico, teniendo temas como la Ley de las Américas en el Congreso.

"Es un premio de alto nivel en términos de reconocimiento de la gobernabilidad democrática y por eso creemos que el presidente lo ha hecho de manera efectiva, ha reducido la corrupción, ha construido una economía más fuerte y, por supuesto, las relaciones entre Estados Unidos y la República Dominicana son muy fuertes, saludables y están creciendo, así que creemos que es un digno destinatario este año", sostuvo Farnsworth.

Para elegir quien recibirá el premio anual, se analiza quién ha hecho cosas interesantes, tratando de alternar entre los receptores estadounidenses y hemisféricos, basándose en quién tiene un historial prominente de logros, sin enfocarse solamente en los presidentes, sino también en otros funcionarios siempre y cuando cuenten con los requisitos.

Sobre la conferencia

La Washington Conference of the America, se llevará a cabo en Washington DC el 8 de mayo, donde cada año se discuten y se promueven las prioridades más importantes, hablando de acuerdos comerciales, temas políticos, movimientos sociales, entre otras cosas,pero, enfocándose en construir relaciones entre América del norte y la región.

La conferencia, es la más importante en la capital de Estados Unidos sobre America Latina y está diseñada específicamente para discutir y ayudar a crear una agenda para la participación y la conectividad entre América del Norte, América Latina y el Caribe.

