Empresa rechaza joven buscaba empleo y ella asegura que es por sus tatuajes

Una joven estadounidense, cuyo aspecto físico no pasa desapercibido debido a la gran cantidad de tatuajes y piercings que lleva en su cuerpo, especialmente en su rostro, compartió su frustración en redes sociales debido a que tiene dificultad para conseguir empleo.

Ash Putnam explicó que recientemente había solicitado trabajo en una tienda minorista de descuento, sin embargo, recibió una respuesta negativa sin ninguna explicación.

La joven de 23 años dijo sospechar que sus tatuajes y piercings fueron los factores determinantes y decidió buscar la respuesta entre algunos de los empleados del comercio.

Al hablar con un gerente de la tienda, la chica expresó sus inquietudes sobre si sus tatuajes habían influido en la decisión de no contratarlo, sin embargo, le indicaron que pudo haber sido la falta de experiencia laboral.

"Simplemente no tienes mucha experiencia", fue la respuesta que le dieron, según el testimonio de Ash publicado en un video de TikTok.

La estadounidense cuestionó cómo era posible que se le negara un trabajo debido a la falta de experiencia, especialmente en un puesto "básico en una tienda".

"¿Entonces los jóvenes simplemente no pueden conseguir un trabajo porque no han trabajado lo suficiente? Entonces, ¿le negarán el trabajo a un joven de 16 años porque no tiene suficiente experiencia laboral?", se preguntó.

Señaló que algunas de las "personas más inteligentes" que había conocido estaban cubiertas de "tatuajes y piercings", y que su arte corporal no influía en sus capacidades intelectuales.

"Siento que esto es algo de lo que hay que hablar. Es muy molesto", aseguró.

Aunque indicó que no estaba desesperada por obtener el empleo en esa tienda, específica, Ash confesó que se siente "muy incómoda" por la forma en que sus tatuajes influyen en las percepciones laborales.