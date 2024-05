Cinco de las 10 mejores secundarias de NY están ubicadas en barrios habitados por dominicanos

High School Math Science and Engineering at CCNY, que ofrece una experiencia educativa colaborativa única e incomparable en la que los estudiantes tienen el desafío de expandir su intelecto y desarrollar hábitos de investigación, expresión, pensamiento crítico y solución de problemas. El entorno de aprendizaje académicamente riguroso se centra en matemáticas, ciencias e ingeniería, al tiempo que enfatiza la responsabilidad cívica y el valor del conocimiento por su propia recompensa intrínseca.



Columbia Secondary School for Math, Science, and Engineering que cuenta con una comunidad educativa diversa en Harlem, que fomenta un entorno de excelencia cívica y académica para estudiantes apasionados, creativos y comprometidos. A través de un enfoque compartido en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), los estudiantes reciben los recursos para seguir cursos de estudio avanzados en un entorno inclusivo y de apoyo.



Mientras que Baruch College Campus High School, se dedica a brindar una educación interdisciplinaria desafiante en artes liberales para estudiantes de noveno a duodécimo grado. Con un programa intensivo de cuatro años pide a los estudiantes que exploren las cuestiones filosóficas, éticas y estéticas de la experiencia humana.