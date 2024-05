El Consejo de las Américas premiará este miércoles a Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana, con el Chairman´s Award for Leadership in the Americas.

Este reconocimiento se otorga a funcionarios elegidos democráticamente que han demostrado un compromiso excepcional con el hemisferio oeste. El presidente de la junta directiva del Council of the Americas, Andrés Gluski, entregará el galardón al mandatario.

El Chairman´s Award for Leadership in the Americasse ha entregado en el pasado a otros líderes de la región, entre ellos Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 2022. El galardón también se entregó a Bill Cassidy, Senador de los Estados Unidos, en 2021; y a Marco Rubio, Senador de los Estados Unidos, en 2019.