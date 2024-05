Dentro de la sala del tribunal donde Trump se vio obligado a escuchar a Stormy Daniels

Donald Trump se retorció y frunció el ceño, sacudió la cabeza y murmuró mientras Stormy Daniels describía el sexo inesperado que dice que tuvieron hace casi dos décadas, diciendo que recordaba "tratar de pensar en otra cosa que no fuera lo que estaba sucediendo".

Era una historia que Daniels había contado antes. Esta vez, Trump no tuvo más remedio que sentarse y escuchar.

Con años de preparación, el enfrentamiento en persona entre el expresidente y el actor porno que se ha convertido en uno de sus némesis ocurrió el martes en un tribunal de Nueva York que se ha convertido en el escenario del espectáculo histórico del juicio de Trump, donde la seriedad del primer juicio penal de un excomandante en jefe de Estados Unidos choca con una historia de sexo grosera y llamativa. tabloides y sobornos.

A menudo se dice que los juicios reales no son como las versiones de los dramas televisivos, y en ese sentido, este no es una excepción: un procedimiento metódico y a veces estático de preguntas, respuestas y reglas. Pero si el testimonio del martes no fue una escena electrizante de arrebatos y lágrimas, no fue menos impresionante por su pura improbabilidad.

El testimonio de Daniels ha sido objeto de especulaciones durante todo el tiempo que Trump ha estado bajo acusación. Pero cuándo sucedería seguía siendo un misterio hasta el martes por la mañana, cuando su abogado Clark Brewster confirmó en un correo electrónico a un reportero de The Associated Press que era "probable hoy".

Pero incluso después de que se reanudó el juicio, Daniels todavía tuvo que esperar.

El primer testigo del día fue un ejecutivo editorial que leyó pasajes de algunos de los libros de negocios de Trump.

Luego, cuando el juez preguntó por el próximo testigo de la fiscalía, la asistente del fiscal de distrito Susan Hoffinger declaró con naturalidad: "La gente llama a Stormy Daniels".

Daniels caminó rápidamente hacia el estrado, sin mirar a Trump, sus zapatos rechinando en el suelo. El expresidente miró fijamente al frente hasta el momento en que ella pasó por su lugar en la mesa de la defensa, luego inclinó ligeramente la cabeza en su dirección.

Como es habitual en los procedimientos judiciales, se le preguntó a Daniels si vio a Trump en la sala del tribunal y que lo identificara. Antes de responder, Daniels, con gafas, se arrastró en su asiento durante un rato, mirando alrededor de la sala del tribunal. Luego señaló hacia él, describiendo su chaqueta azul marino y corbata dorada, y dijo que estaba sentado en la mesa de la defensa. Trump miró al frente, con los labios fruncidos.

Decenas de reporteros y un puñado de observadores públicos abarrotaron la galería de la sala del tribunal.

En una sola fila: la presentadora de CNN Erin Burnett, el presentador de MSNBC Lawrence O'Donnell y Andrew Giuliani, el hijo del exabogado de Trump, Rudy Giuliani, quien llevaba una credencial de prensa de WABC Radio, donde él y su padre presentan programas. El hijo de Trump, Eric, se sentó en otra parte de la sala del tribunal.

Mientras testificaba, Daniels hablaba con confianza y a un ritmo rápido, el sonido de los reporteros escribiendo alcanzaba un ritmo frenético.

Habló tan rápido que, al menos seis veces durante su testimonio, se le pidió que redujera la velocidad para que un taquígrafo de la corte pudiera seguir el ritmo.

Los miembros del jurado parecían tan atentos como lo han estado durante todo el juicio mientras Daniels relataba su camino desde aspirante a estudiante de veterinaria hasta actriz porno.

Un miembro del jurado sonrió cuando Daniels mencionó que una de las formas de entrar en la industria era ganando un concurso, como "Ms. Nude North America". Los ojos de otro miembro del jurado se abrieron de par en par mientras leía en el monitor una publicación de Truth Social en la que Trump decía que "no hizo NADA malo" y usaba un apodo insultante para menospreciar la apariencia de Daniels.

Trump niega sus afirmaciones y se ha declarado inocente en el caso, en el que está acusado de falsificar registros comerciales relacionados con un pago de 130,000 dólares a Daniels para que guardara silencio.

Muchos de los miembros del jurado tomaron notas a lo largo de su testimonio, mirando desde los blocs de notas y alternando su mirada de Daniels en el estrado de los testigos a los abogados que la interrogaban desde un atril.

Guiada por los fiscales, Daniels dibujó una escena detallada de su supuesta noche con Trump en una suite de hotel en Lake Tahoe en 2006, profundizando francamente en detalles que el juez Juan M. Merchan admitiría más tarde que "probablemente no deberían haberse dicho".

Recordó haber entrado en la extensa suite y encontrar a Trump con un pijama de seda. Ella admitió tímidamente haber husmeado en sus artículos de tocador en el baño, encontrando un par de pinzas doradas. Daniels incluso actuó parte de su interacción con Trump, reclinándose en el estrado de los testigos para demostrar cómo dijo que estaba colocado en la cama de su suite de hotel cuando salió del baño.

Su disposición a proporcionar detalles adicionales provocó un momento habitual: los abogados de Trump accedieron a permitir que un fiscal se reuniera con Daniels en una habitación lateral, durante una pausa en el testimonio, para darle algunas instrucciones para, como dijo el juez Merchan, "asegurarse de que el testigo se mantenga enfocado en la pregunta, dé la respuesta y no dé ninguna narrativa innecesaria".

Fuera del alcance del oído del jurado, o de los reporteros en la sala, Merchan también pidió a los abogados de Trump que le impidieran maldecir mientras Daniels hablaba.

"Entiendo que su cliente esté molesto en este momento, pero está maldiciendo audiblemente, y está sacudiendo la cabeza visualmente y eso es despectivo. Tiene el potencial de intimidar al testigo y el jurado puede verlo", dijo el juez. "Les hablo aquí en el banquillo porque no quiero avergonzarlo", agregó Merchan.

"Hablaré con él", dijo uno de los abogados de Trump, Todd Blanche.

Alegre y locuaz cuando estaba siendo interrogada por los fiscales, Daniels se mostró más enérgica en el contrainterrogatorio, atrincherándose cuando la abogada defensora Susan Necheles cuestionó su credibilidad y sus motivos.

Daniels negó enérgicamente la sugerencia de Necheles de que había tratado de extorsionar a Trump, respondiendo a la afirmación del abogado: "Falso".

Daniels abandonó el estrado de los testigos poco antes de las 4:30 p.m. No miró a Trump mientras pasaba. Tampoco la miró, sino que se inclinó para susurrarle a Necheles.

Momentos después, Merchan aplazó la audiencia hasta el jueves, siendo el miércoles el día libre habitual del juicio. Trump abandonó la sala del tribunal con su séquito de abogados y asesores.

"Este fue un día muy revelador en la corte. Cualquier reportero honesto diría eso", dijo Trump a los periodistas en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Está limitado por orden judicial a decir mucho más sobre Daniels a los medios de comunicación.

Dentro de la sala del tribunal, los testigos de la historia reconciliaron sus pensamientos, recogieron sus pertenencias y esperaron a que Trump saliera del edificio, para que ellos también pudieran hacerlo.