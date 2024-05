Segundo día de interrogatorio a Michael Cohen; Trump dice que el juicio va "muy bien"

El expresidente estadounidense Donald Trump llegó este martes a la corte en Nueva York donde se le conoce el juicio por presuntamente pagar para silenciar a la exactriz porno Stormy Daniels.

En el juicio, Trump ha tenido que escuchar los interrogatorios de su exabogado y antiguo mano derecha, Michael Cohen y la exactriz.

Este martes, al segundo día de testificar, Cohen sostuvo que discutió el plan de pago con Trump en la Oficina Oval cuando visitó la Casa Blanca en febrero de 2017.

"Estaba sentado con el presidente Trump y me preguntó si estaba bien", dijo Cohen al jurado. "Me preguntó si necesitaba dinero y le dije: 'Está bien', porque puedo obtener un cheque".

Cohen testificó que Trump luego le dijo: "Está bien, asegúrate de tratar con Allen", una referencia al entonces director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, y que pronto se enviaría un cheque por sus pagos de enero y febrero.

Según el acuerdo de reembolso de Cohen, se le pagaron 35,000 dólares al mes durante 12 meses, para un total de 420,000 dólares.

Durante la misma visita a la Casa Blanca, Cohen posó para una foto en el atril de la sala de prensa. La foto, extraída por los fiscales del iPhone de Cohen, fue mostrada en la corte.

A los miembros del jurado se les mostró correspondencia de 2017 entre Cohen y Jeffrey McConney, el entonces controlador de la Organización Trump que testificó anteriormente en el juicio como testigo de la fiscalía.

En un correo electrónico, fechado el 14 de febrero de 2017, con el asunto "$$", Cohen le pidió a McConney que le hiciera los cheques mensuales de enero y febrero. McConney luego pidió facturas para poder cortar los cheques.

Las facturas decían por "servicios prestados" para enero y febrero, pero Cohen dijo que no era una declaración veraz de que se llevaran a cabo esos "servicios prestados" durante esos meses o que hubiera estado trabajando con una tarifa de anticipo.

"¿Era esta factura un registro falso?", preguntó la fiscal Susan Hoffinger.

"Sí, señora", respondió Cohen.

Cohen detalla el papeleo en el corazón del caso

Los fiscales están revisando paso a paso las facturas mensuales que Cohen envió y los cheques que recibió, haciendo que el exasesor de Trump explique el propósito de cada documento a medida que se muestra al jurado y leyendo el texto contenido.

Al ser interrogado por la fiscal Susan Hoffinger, Cohen reiteró una y otra vez que no tenía ningún acuerdo de retención con Trump y que los pagos fueron un reembolso, no por servicios legales prestados.

Ese testimonio es importante porque los fiscales alegan que los registros de reembolso describieron falsamente el propósito de los pagos como gastos legales realizados de conformidad con un anticipo.

"¿Eran falsas las descripciones de este talón de cheque?" —preguntó Hoffinger.

—Sí —dijo Cohen—.

"Y de nuevo, no hubo acuerdo de retención", preguntó Hoffinger.

"Correcto", respondió Cohen.

En total, Cohen recibió 420,000 dólares, con fondos extraídos de una cuenta personal de Trump.

– ¿De quién es la firma?

Cohen lee repetidamente la descripción de cada talón de cheque, y Hoffinger le pregunta repetidamente si la descripción del cheque es falsa, lo que él afirma. Luego le pregunta si reconoce la firma gruesa y cortante en el cheque, lo que él afirma.

—¿De quién es la firma? —pregunta Hoffinger en repetidas ocasiones.

"Donald J. Trump", dice Cohen cada vez.

El trabajo de Cohen repuntó cuando Stormy Daniels se hizo pública en 2018

Cohen dijo que solo hizo un trabajo "mínimo" para Trump en 2017, pero no envió una factura, porque era tan limitado que no requería pago.

El trabajo se refería a una demanda contra Trump de Summer Zervos, una exconcursante del programa de televisión "The Apprentice", quien alegó que había sido difamada por Trump.

La demanda por difamación finalmente se retiró en 2021.

Pero en 2018, el trabajo para Trump aumentó.

"Como resultado del asunto de Stormy Daniels y su decisión de hacerlo público, el Sr. Trump quería que se presentara una acción, una acción de arbitraje", por incumplimiento del acuerdo de confidencialidad.

Cohen dijo que Trump y su hijo Eric Trump se pusieron en contacto con él para preguntarle cómo seguir adelante con el arbitraje. Eric Trump dirigía las operaciones diarias de la Organización Trump mientras su padre estaba en la Casa Blanca.

Una vez más, dijo que no facturó por el trabajo.

Cohen admite haber mentido al Congreso

Al ser interrogado por el fiscal Hoffinger, Cohen admitió que mintió al Congreso durante una investigación sobre posibles vínculos entre Rusia y la campaña de Trump en 2016.

Cohen se declaró culpable como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia, admitiendo que mintió, entre otras cosas, sobre la cantidad de veces que habló con Trump sobre un proyecto inmobiliario en Moscú.

Cuando se le preguntó por qué mintió, Cohen dijo: "Porque me quedé con el mensaje del señor Trump de que no había Rusia, Rusia, Rusia".

Cohen también explicó que en ese momento formaba parte de lo que se conoce como un acuerdo de defensa conjunta, en el que los abogados de múltiples sujetos en una investigación trabajan juntos hacia un propósito común y se comunican durante el curso de esa investigación sobre la estrategia.

Si bien Hoffinger parece estar tratando de quitarle el aguijón al próximo interrogatorio, probablemente para ahondar en las mentiras pasadas de Cohen, también lo pinta ante el jurado como alguien que había sido un devoto leal a Trump, cuyos crímenes se cometieron en nombre del expresidente.

Cohen admite haber mentido a The Wall Street Journal

Cohen testificó que habló con Trump antes de hacer una declaración a The Wall Street Journal en enero de 2018 en la que afirmó que él, Cohen, había hecho el pago de 130,000 dólares a Daniels por su cuenta, sin que Trump lo supiera.

Cohen dijo que le dijo a Trump que planeaba decirle al periódico que había "pagado el dinero en su nombre sin su conocimiento" y que "el hecho de que algo no sea cierto no significa que no pueda hacerte daño".

Cohen dijo que Trump respondió: "Oh, eso es bueno. Muy bien".

Cohen testificó que continuó mintiendo sobre el pago de Stormy Daniels en 2018 "para proteger al Sr. Trump".

Cohen dijo que también se puso en contacto con Keith Davidson, el abogado que representó a Daniels en el acuerdo de dinero por silencio, y le pidió que emitiera un comunicado negando la participación de Trump.

"Estaba enojado y preocupado", testificó Cohen, y agregó que era escéptico sobre cómo se había difundido la historia.

En un mensaje de texto mostrado en la corte, Davidson le dijo a Cohen: "WSJ llamó tormentoso. Ella no respondió. Dicen que están publicando la historia y tienen una fecha límite de esta noche para que ella comente".

"Escribe un fuerte comentario de negación para ella como lo hiciste antes", respondió Cohen.

Más tarde, Cohen envió una declaración a The Wall Street Journal firmada por Daniels negando haber tenido una "aventura sexual y/o romántica" con Trump.

Cohen testifica sobre la elaboración de la negación de dinero por silencio de Daniels

Después de que The Wall Street Journal informara el 12 de enero de 2018 que Cohen había arreglado el pago de 130,000 dólares a Daniels, Cohen dijo que sentía que una segunda declaración oficial de Daniels pondría fin a la historia de una vez por todas.

Cohen testificó que había escuchado que Daniels planeaba ir al programa nocturno de Jimmy Kimmel a fin de mes y nuevamente se comunicó con Davidson para emitir una declaración.

El día de la comparecencia de Daniels, volvió a emitir un comunicado negando haber tenido un encuentro sexual con Trump y reiteró que no le habían pagado "dinero por silencio" para negar la afirmación.

Cohen testificó que sabía que la declaración era falsa porque había ayudado a redactarla, y sabía que el pago se había hecho porque él lo había pagado.

"¿Era eso falso?", preguntó el fiscal Hoffinger sobre el pago.

—Sí —dijo Cohen—.

—¿Cómo lo sabes? —preguntó Hoffinger.

"Porque lo pagué", dijo Cohen.

La fiscal Susan Hoffinger completó su interrogatorio directo a Michael Cohen

Sr. Cohen, ¿se arrepiente de su trabajo anterior para Donald Trump?", preguntó la fiscal Susan Hoffinger en su pregunta final.

"Lo hago", dijo Cohen. "Me arrepiento de haber hecho cosas por él que no debí haber hecho. Mentiroso. Intimidar a las personas para lograr un objetivo. No me arrepiento de haber trabajado para la Organización Trump. Como expresé antes, pasé algunos momentos muy interesantes y geniales".

"Pero mantener la lealtad y hacer las cosas que él me había pedido que hiciera, violó mi brújula moral, y sufrí el castigo, al igual que mi familia".

Trump lee en voz alta artículos favorables, dice que el juicio va "muy bien"

Trump salió de la corte este martes por la tarde diciendo que cree que tuvo un "muy, muy buen día".

"El juicio va muy bien", dijo Trump a los periodistas, flanqueado por un gran grupo que incluía a sus abogados y asesores.

Trump señaló las encuestas recientes, así como su mitin masivo en Nueva Jersey durante el fin de semana, como evidencia de que la audiencia estaba haciendo poco para debilitar su posición en la contienda.

"Los votantes lo están entendiendo", dijo, y agregó: "Creo que estamos exponiendo esta estafa por lo que es".

Trump una vez más se basó en las palabras de otros para involucrarse en el caso, leyendo citas de sus partidarios, incluidos varios que se unieron a él en el tribunal el martes.

También continuó quejándose de la orden de mordaza que le prohíbe atacar a testigos, miembros del jurado y otros.

"No se me permite hablar de grandes partes de mi caso", criticó.