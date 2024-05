Biden desafía a Trump a 2 debates, pero no participará en los debates de la comisión no partidista

El presidente Joe Biden dijo este miércoles que no participará en los debates presidenciales de otoño patrocinados por la comisión no partidista ( AP )

El presidente Joe Biden dijo este miércoles que no participará en los debates presidenciales de otoño patrocinados por la comisión no partidista que los ha organizado durante más de tres décadas y, en cambio, propuso que se celebren dos debates con el expresidente Donald Trump a principios de año.

La campaña de Biden propuso que el primer debate entre los presuntos candidatos demócratas y republicanos se celebre a finales de junio y el segundo en septiembre, antes de que comience la votación anticipada. Trump respondió a la carta en una entrevista con Fox News digital, calificando las fechas propuestas como "totalmente aceptables para mí" y bromeó sobre proporcionar su propio transporte.

Biden, en una publicación en X, el sitio antes conocido como Twitter, trató de molestar a su rival, diciendo: "Donald Trump perdió dos debates contra mí en 2020, desde entonces, no se ha presentado a un debate. Ahora está actuando como si quisiera debatir conmigo de nuevo. Bueno, alegra mi día, amigo".

El demócrata sugirió que los dos candidatos podrían elegir algunas fechas, haciendo un análisis del juicio en curso de Trump en Nueva York por el dinero del silencio al señalar que el republicano está "libre los miércoles", el día libre habitual en el juicio.

La jefa de campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, envió el miércoles una carta a la Comisión de Debates Presidenciales para decir que Biden no participaría en sus debates anunciados, eligiendo en su lugar participar en debates organizados por organizaciones de noticias. La campaña de Biden se opuso a las fechas de otoño seleccionadas por la comisión, que se producen después de que algunos estadounidenses comiencen a votar, repitiendo una queja también planteada por la campaña de Trump.

La campaña de Biden ha guardado rencor durante mucho tiempo contra la comisión no partidista por no aplicar de manera uniforme sus reglas durante los enfrentamientos entre Biden y Trump de 2020, sobre todo cuando no hizo cumplir sus reglas de pruebas de COVID-19 a Trump y su séquito, y el equipo de Biden ha mantenido conversaciones con cadenas de televisión y algunos republicanos sobre formas de eludir el control de la comisión sobre los debates presidenciales.

El presidente indicó por primera vez que estaría dispuesto a debatir con Trump durante una entrevista con el presentador de radio Howard Stern el mes pasado, diciéndole que "estoy, en algún lugar. No sé cuándo. Pero estoy feliz de debatir con él".

Biden volvió a indicar la semana pasada que se estaba preparando para debatir, y dijo a los periodistas al salir de un evento en la Casa Blanca: "Prepáralo".

Trump ha desafiado repetidamente a Biden a debatir con él, manteniendo abierto un segundo podio en los mítines y afirmando que su rival no estaría preparado para la tarea.

Trump también se ha mostrado en desacuerdo con la comisión de debates, pero él y su equipo han sostenido que no les importa quién sea el anfitrión de los debates, siempre y cuando se lleven a cabo.

La campaña de Trump emitió un comunicado el 1 de mayo en el que se oponía a los debates programados por la Comisión de Debates Presidenciales, diciendo que el calendario "comienza DESPUÉS de la votación anticipada" y que "esto es inaceptable" porque los votantes merecen escuchar a los candidatos antes de que se emitan los votos.

Trump dijo en un mitin en Pensilvania antes de que comenzara su juicio por el dinero del silencio que los debates eran necesarios.

"Tenemos que debatir porque nuestro país va en la dirección equivocada", dijo Trump con el podio vacío a su lado. "Tenemos que explicarle al pueblo estadounidense qué demonios está pasando".