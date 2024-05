Figuras que han culpado a sus esposas en casos judiciales al igual que Bob Menéndez

Igual que en la historia de Adán y Eva, un marido ante acusaciones de mala conducta, culpa a su esposa, en este caso el senador estadounidense Bob Menéndez y el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, acusaron a sus esposas de episodios que han llevado a cada hombre a problemas políticos o legales.

"Fue colocada brevemente por la señora Alito", dijo el juez Alito, uno de los miembros más conservadores de la Corte Suprema, a un medio estadounidense, al explicar una bandera norteamericana al revés, un símbolo de protesta de "Stop the Steal" de los partidarios de Donald J. Trump, ondeando en un poste en el jardín delantero de la familia en los días previos a la toma de posesión del presidente Biden en 2021.

La esposa del juez, Martha-Ann Alito, estaba en una disputa con los vecinos en ese momento por un cartel contra Trump, informó el medio.

En el caso de Menéndez, fue su abogado Avi Weitzman quien señaló con el dedo, el miércoles, en una sala de un tribunal federal en la ciudad de Nueva York, a la esposa del senador y sus problemas financieros por lo que los fiscales han descrito como un plan de soborno que involucra a gobiernos extranjeros y cientos de miles de dólares en regalos.

"Ella trató de conseguir dinero en efectivo y bienes de cualquier manera que pudo", dijo Weitzman al jurado. "Ella lo mantuvo en la ignorancia sobre lo que les pedía a los demás que le dieran".

La esposa del senador, Nadine, también enfrenta cargos en el caso, pero será juzgada por separado, después de un diagnóstico de cáncer de mama. Se declaró inocente y un abogado que la representa se negó a hacer comentarios.

Culpar a un cónyuge por presuntas malas acciones puede ayudar a aliviar la presión inmediata sobre un funcionario público, pero lo hace, necesariamente, al exponer la relación más íntima al escrutinio y al desprecio.

"Dado que el público generalmente exige que las mujeres cumplan con estándares éticos más altos que los hombres y espera que reciban críticas por comportamientos que los hombres rutinariamente se salen con la suya, pude ver cómo los hombres podrían pensar que culpar a su esposa por una fechoría podría protegerlos de las críticas", dijo Jennifer Palmieri, estratega política que conoce las controversias conyugales "pero no cuando se trata de tu esposa. Pareces un cobarde".

Eludir la controversia política y empujar a su esposa directamente es una medida que seguramente provocará acusaciones de sexismo, ya que a menudo juega con estereotipos negativos de esposas políticas manipuladoras, ambiciosas u obsesionadas con el estatus, con emociones incontrolables y un enorme sentido de derecho.

El reclamo del juez Alito sobre la Sra. Alito parecería colocarla en una categoría diferente: una esposa cuyas opiniones fuertemente sostenidas e imprudentemente publicitadas se convierten en una responsabilidad profesional para su esposo. (Ninguno de los dos ha sido acusado de ningún delito ni acusado formalmente de irregularidades).

Los escándalos de cónyuges políticos a menudo surgen de la inevitable ruptura matrimonial creada cuando un miembro de una pareja asciende a un trabajo de alta visibilidad que, al menos en teoría, está sujeto a leyes y códigos de ética particulares. No solo obliga a los cónyuges a asumir nuevos roles públicos, sino que también significa que pueden ser chivos expiatorios naturales cuando algo sale mal, ya sea que lo acepten o no.

"Este no es un comportamiento normal; esto no es un conflicto matrimonial normal", dijo el exrepresentante Brian Baird, un demócrata del estado de Washington, quien ejerció como psicólogo durante dos décadas antes de pasar una docena de años en el Congreso. "Muchos de nosotros pasamos por conflictos matrimoniales, pero esos conflictos no incluyen actuar de maneras que son extraordinariamente cuestionables o enriquecedoras o socavar el sistema político en sí y luego poner excusas para eso".