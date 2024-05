Trump TV: emisora por internet transmite el mensaje del expresidente a sus seguidores más fieles

Tyler, director de Right Side Broadcasting Network en Opelika, Alabama, el sábado 2 de marzo de 2024. Los actos de Donald Trump son los más seguidos. ( AP/MIKE STEWART )

En el segundo piso de una casa unifamiliar ubicada en un extenso complejo suburbano, un equipo de producción de tres miembros se colocó detrás de varios monitores para dirigir la cobertura de la cadena de difusión conservadora Right Side Broadcasting Network (RSBN) de un reciente mitin de Donald Trump.

El director del programa de la RSBN, susurrando por unos auriculares con micrófono, daba instrucciones a los operadores de cámara y al corresponsal en directo sobre cómo rodar las escenas mientras Trump se regodeaba ante la adoración de la multitud.

Por lo demás, la sala estaba en silencio. Las pantallas, todas silenciadas, reproducían imágenes en directo de Trump mientras apuntaba, saludaba y gesticulaba. No había necesidad de sonido: el director y los productores han cubierto tantos mítines de Trump que parecen saber instintivamente lo que va a decir.

“Si has escuchado los discursos de Trump tantas veces como nosotros, no necesita que suene a todo volumen”, explicó Joe Seales, fundador y director general de RSBN.

En menos de una década, RSBN ha pasado de ser una nueva emisora de internet hasta convertirse en protagonista en el universo MAGA de Trump, acumulando más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube y en Rumble, una plataforma alternativa para compartir videos.

Como fiel heraldo de Trump, llevando su mensaje como un maratonista, en directo y sin censura, RSBN le ha permitido al expresidente republicano eludir a los medios tradicionales e inyectar su visión de Estados Unidos directamente en las venas de sus seguidores más acérrimos.

Esta cobertura favorable ha convertido a la RSBN en una de las preferidas de Trump y en un punto de referencia para su movimiento MAGA, en alusión al lema del expresidente “Make America Great Again” (Hagamos grande a Estados Unidos otra vez). De todos los medios de comunicación conservadores que Trump tenía para escoger, eligió RSBN para presentar en marzo un especial desde su finca de Mar-a-Lago el día antes del Supermartes, en el que los votantes de las primarias presidenciales de 16 estados emiten su voto.

Y todo empezó cuando a un diseñador de páginas web sin experiencia en medios de comunicación se le ocurrió una idea: había una gran audiencia para Trump TV.

Una lluvia de ideas

En 2015, Seales estaba cada vez más molesto con la cobertura de la primera candidatura de Trump a la Casa Blanca. Las grandes cadenas de noticias, asegura, se negaban a mostrar el tamaño de las multitudes que atraía Trump. Se convenció de que había un enorme público que estaba hambriento por una dieta constante de mítines, asambleas públicas y otros eventos de Trump.

Seales y su esposa, exasistente médica de la Marina y copropietaria de RSBN, empezaron con una pequeña cámara en un mitin de Trump en Phoenix. Con el paso de los años, convirtieron una operación de bajo presupuesto en una con 10 empleados a tiempo completo y una casa llena de sofisticados equipos informáticos y de video.

Al igual que otras emisoras, la mayor parte de los ingresos de RSBN proceden de la venta de anuncios. Las pautas publicitarias que se emiten en el canal de Seales tienden a atraer a consumidores de inclinación política conservadora.

Durante un mitin reciente, los espectadores fueron bombardeados con anuncios del Birch Gold Group en los que se les instaba a comprar metales preciosos para proteger sus fondos de jubilación. ”¡El dólar va a la baja!”, advierte la compañía.

Luego llegó la oferta de una “Guía para niños sobre el presidente Trump”, promovida por el exgobernador republicano de Arkansas Mike Huckabee.

El prominente negacionista electoral y fundador de MyPillow, Mike Lindell, muestra una enorme sonrisa en otro anuncio en el que promete “Hasta un 80 % de descuento en todo”.

RSBN ha acumulado más de 305 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento. Aun así, apostar por Trump es arriesgado. Si no se presenta a las elecciones, los ingresos por publicidad disminuyen. Según Seales, RSBN sólo ha sido rentable durante los años de elecciones presidenciales.

“Si Trump no está al aire, no ganamos dinero”, explicó.

Seales no quiso hablar en detalle de las finanzas de RSBN. Pero señaló que una sola transmisión en directo de un mitin de Trump puede generar hasta 15,000 dólares para RSBN.

“Definitivamente no estamos ganando decenas de millones”, afirmó Seales. “Estamos ganando lo suficiente para salir adelante y llegar a cada evento”.

Aire de propaganda

Las emisiones de la RSBN tienen el aire de un programa de propaganda estatal. Pero Seales negó que el canal actúe en representación de Trump o de su campaña presidencial.

“No estamos afiliados a ellos”, indicó. “Sólo cubrimos a Donald Trump. Nuestro objetivo nunca ha sido ser una extensión o un animador de la campaña de Trump. Simplemente vi un vacío que pensé que había que llenar en su cobertura como candidato. Y tratamos de cubrirle de la forma más justa y precisa posible”.

RSBN tampoco va a desafiar al expresidente. El mantra del canal es dejar que Trump sea Trump. Si tergiversa los hechos o los ignora por completo, como hace a menudo, Seales dijo que hay otros sitios y fuentes de noticias donde el público puede comprobar los hechos.

“No creo que nos corresponda denunciar a nadie”, señaló. “Me gusta dejar que la gente tome esa decisión por sí misma e investigue los hechos”.

Eso es poco probable, según Ethan Porter, profesor asociado de medios de comunicación y asuntos públicos en la Universidad George Washington.

Porter mencionó un estudio sobre las elecciones presidenciales de 2016 que encontró que menos del 3 % de las personas que leyeron o escucharon material falso o engañoso también consultaron una verificación correspondiente de los hechos.

“No hay razón para pensar que ese número haya cambiado significativamente desde entonces”, indicó Porter. “Las personas expuestas a la desinformación rara vez eligen, por su cuenta, leer comprobaciones de hechos”.

Jennifer Mercieca, profesora de comunicaciones en la Universidad Texas A&M e historiadora de la retórica política estadounidense, dijo que la base MAGA de Trump acude en masa a RSBN porque confían más en él que en las principales agencias de noticias.

“RSBN es un canal de propaganda pro-Trump, no una fuente de noticias objetiva”, puntualizó. “Evitar la rendición de cuentas de la prensa es genial para los candidatos presidenciales y los presidentes, pero es terrible para la democracia”.

Cubriendo un mitin de Trump

Seales invitó a The Associated Press a Opelika para observar la cobertura del mitin de Trump del 2 de marzo en Greensboro, Carolina del Norte, y para seguir a un corresponsal de RSBN que realizó entrevistas con los fieles seguidores de Trump fuera del estadio.

Relajado y afable, Seales no intervino durante el mitin. Charló con un reportero mientras el equipo de producción trabajaba. Este devoto cristiano de 43 años, que juega regularmente al golf con su pastor, prefiere permanecer en un segundo plano y dejar a otros la cobertura y los comentarios transmitidos en directo.

La reticencia de Seales tiene origen en su infancia. Su padre, Jim Seales, tocaba la guitarra en Shenandoah —una banda de country ganadora de un Grammy que cosechó varios éxitos en las décadas de 1980 y 1990—, y pasaba largas temporadas fuera de casa, de gira con la banda.

“Me importa un comino si alguien sabe quién soy”, afirma Seales. “Sé lo que puede hacer la fama. Pasó factura a mi familia, a mi padre”.

No es el caso con los presentadores de Seales. Su corresponsal estrella, Brian Glenn, caminó a lo largo de la fila de asistentes en Greensboro que serpenteaba a través de las barreras de seguridad y se extendía cientos de metros alrededor del estadio.

Mientras que los reporteros de las organizaciones de noticias tradicionales generalmente evitan emitir opiniones, Glenn promocionaba a Trump y asentía con la cabeza cuando los asistentes al mitin hablaban bien del expresidente.

“Miren esta fila. ¡Es una locura!”, exclamó Glenn mientras la cámara recorría la multitud de personas que esperaban para entrar.

“Solo tenemos que hacer que el presidente Trump vuelva a la presidencia”, dijo un poco más tarde.

Preguntó a varias personas por qué el país necesitaba que Trump volviera a la Casa Blanca. No discutió mientras sus respuestas eran retransmitidas en directo.

“Es un hombre con moral”, comentó una mujer.

Un hombre con calcomanías de “Ultra MAGA” en su chamarra le dijo a Glenn que Trump “erradicaría la corrupción del gobierno”.

Glenn no puso el comentario en contexto al señalar que numerosos exfuncionarios del gobierno de Trump, ayudantes de campaña y aliados han sido acusados de delitos. O que Trump enfrenta decenas de cargos federales y estatales relacionados por pagos para encubrir noticias desfavorecedoras, acaparar documentos gubernamentales confidenciales y elaborar un plan para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Muchos asistentes a los eventos consideran a Glenn una celebridad del mundo MAGA. Fuera del Coliseo de Greensboro, una mujer se abalanzó sobre él para abrazarlo. “Te veo en Facebook todo el tiempo”, le dijo.

En los actos de Trump, la RSBN tiene una posición privilegiada en la plataforma que utilizan las cadenas de televisión. Debajo de la plataforma en el mitin de Greensboro, varios asistentes se colocaron cerca de las vallas para ver y escuchar la charla de Glenn previa al mitin mientras esperaban oír a Trump.

“Es el canal MAGA”, dijo Glenn a la AP. “Si sigues a Donald Trump y el movimiento ‘Estados Unidos primero’, este es el canal para ti”.

Glenn mantiene una relación íntima con un miembro clave del movimiento MAGA. Está saliendo con la representante Marjorie Taylor Greene, una republicana de Georgia cercana a Trump. La relación se convirtió en una preocupación para Seales después de que Glenn besara a Greene en la mejilla en directo al final de una entrevista. Una regla recientemente implementada prohíbe que Glenn entreviste a Greene al aire, refirió Seales.

“No me gusta”, comentó Seales sobre los periodistas o personalidades de los medios de comunicación que salen con miembros del Congreso. “Pero no voy a decirle lo que puede y no puede hacer en su vida personal”.

Ni la oficina de Greene en el Congreso ni Glenn respondieron a las peticiones de comentarios sobre su relación. En una página web en la que Glenn promociona un agua embotellada llamada “Freedom20", escribió junto a una foto en la que aparece acompañado de Greene y Trump: “Marjorie y yo compartimos una conexión personal que va más allá de la política”.

Un hogar lejos de casa

La casa de Opelika no siempre ha sido la sede de la RSBN. Seales se trasladó allí por seguridad y privacidad. Pidió a la AP que no revelara su ubicación exacta ni grabara imágenes de la casa.

El canal solía operar desde unas oficinas alquiladas en un polígono industrial con su logotipo en la fachada. La dirección era pública y la gente que buscaba trabajo llegaba sin avisar. Seales recuerda que una vez un hombre se presentó en pijama y dijo que había soñado que trabajaba allí.

Mucho más preocupantes, según Seales, eran las amenazas que recibían los empleados de RSBN. Las describió como “bastante despiadadas y graves”. Indicó que no podía dar detalles porque los mensajes fueron entregados al FBI, el cual ha iniciado una investigación.

“Simplemente tratamos de actuar con mucha seguridad”, explicó. “En este clima político, puede ser bastante exasperante”.

Un portavoz del FBI dijo que la agencia no confirma ni niega la existencia de una investigación.

Seales se ha acostumbrado la nueva ubicación. En los últimos meses, ha convertido una recamara en un estudio para grabar podcasts. En otro dormitorio ha instalado una mesa de presentador, un teleprompter y un sistema de iluminación profesional.

Sin embargo, Seales afirmó que no está seguro de cuánto tiempo más estará al frente de RSBN. Se plantea la posibilidad de vender la empresa. La política, sostuvo, se ha vuelto demasiado agresiva y “nos ha quitado bastante vida y tiempo”.

RSBN también se enfrenta a un futuro incierto. Si el intento de regreso de Trump a la Casa Blanca fracasa, la principal atracción del canal ya no se presentará como candidato. En caso de que gane, el estatus de RSBN como plataforma de cobertura omnipresente de Trump se verá mermado, ya que un cuerpo de prensa mundial seguirá todos sus movimientos.

“Hemos basado todo nuestro modelo de negocio alrededor de un hombre que hace una determinada cosa”, explicó.