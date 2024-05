Memorial Day en EE.UU., el día que conmemora a los soldados caídos

Se supone que el Día de los Caídos se trata de llorar a los miembros del servicio caídos de la nación, pero ha llegado para anclar el comienzo no oficial del verano y un largo fin de semana de descuentos en cualquier cosa, desde colchones hasta cortadoras de césped.

Pero para personas como Manuel Castañeda Jr., el día es muy personal. Perdió a su padre, un infante de marina estadounidense que sirvió en Vietnam, en un accidente en 1966 en California mientras su padre entrenaba a otros infantes de marina.

"No son solo los especiales. No es solo la barbacoa", dijo Castañeda a The Associated Press en una discusión sobre el Día de los Caídos el año pasado.

Castañeda también sirvió en la Infantería de Marina y en la Guardia Nacional del Ejército, de donde conoció a hombres que murieron en combate. Pero trata de no juzgar a otros que pasan las vacaciones de manera diferente: "¿Cómo puedo esperar que entiendan la profundidad de lo que siento cuando no han experimentado nada así?"

1. ¿Por qué se celebra el día de los caídos?

Es un día de reflexión y recuerdo de aquellos que murieron mientras servían en el ejército de Estados Unidos, según el Servicio de Investigación del Congreso. El feriado se celebra en parte por el Momento Nacional de Conmemoración, que alienta a todos los estadounidenses a hacer una pausa a las 3:00 p.m. para un momento de silencio.

2. ¿Cuáles son los orígenes o el día de los Caídos?

La festividad se deriva de la Guerra Civil estadounidense, que mató a más de 600,000 miembros del servicio, tanto de la Unión como de la Confederación, entre 1861 y 1865.

Hay poca controversia sobre la primera celebración nacional de lo que entonces se llamaba el Día de la Decoración. Ocurrió el 30 de mayo de 1868, después de que una organización de veteranos de la Unión pidiera que se decoraran las tumbas de guerra con flores, que estaban en flor.

La práctica ya estaba muy extendida a nivel local. Waterloo, Nueva York, comenzó una celebración formal el 5 de mayo de 1866, y más tarde fue proclamada como el lugar de nacimiento de la festividad.

Sin embargo, Boalsburg, Pensilvania, remonta su primera celebración a octubre de 1864, según la Biblioteca del Congreso. Y las mujeres en algunos estados confederados estaban decorando tumbas antes del final de la guerra.

David Blight, profesor de historia de Yale, señala el 1 de mayo de 1865, cuando unas 10,000 personas, muchas de ellas negras, celebraron un desfile, escucharon discursos y dedicaron las tumbas de los muertos de la Unión en Charleston, Carolina del Sur.

Un total de 267 soldados de la Unión habían muerto en una prisión confederada y fueron enterrados en una fosa común. Después de la guerra, los miembros de las iglesias negras los enterraron en tumbas individuales.

"Lo que sucedió en Charleston tiene derecho a reclamar ser el primero, si eso importa", dijo Blight a The Associated Press en 2011.

En 2021, un teniente coronel retirado del Ejército de EE. UU. citó la historia en un discurso del Día de los Caídos en Hudson, Ohio. Los organizadores de la ceremonia apagaron su micrófono porque dijeron que no era relevante para honrar a los veteranos de la ciudad. Más tarde, los organizadores del evento renunciaron.

3. ¿El día de los Caídos siempre ha sido una fuente de contención?

Alguien siempre ha lamentado el desvío de la festividad de su significado original.

Ya en 1869, The New York Times escribió que la festividad podría volverse "sacrílega" y dejar de ser "sagrada" si se enfoca más en la pompa, las cenas y la oratoria.

En 1871, el abolicionista Frederick Douglass temía que los estadounidenses estuvieran olvidando el ímpetu de la Guerra Civil, la esclavitud, cuando pronunció un discurso del Día de la Decoración en el Cementerio Nacional de Arlington.

"Nunca debemos olvidar que los soldados leales que descansan bajo este césped se interpusieron entre la nación y los destructores de la nación", dijo Douglass.

Sus preocupaciones estaban bien fundadas, dijo Ben Railton, profesor de estudios ingleses y estadounidenses en la Universidad Estatal de Fitchburg en Massachusetts. A pesar de que aproximadamente 180,000 hombres negros sirvieron en el Ejército de la Unión, el feriado en muchas comunidades se convertiría esencialmente en el "Día de los Caídos blancos", especialmente después del ascenso del sur de Jim Crow, dijo Railton a la AP en 2023.

Mientras tanto, la forma en que se pasó el día, al menos por parte de los funcionarios electos de la nación, podría atraer el escrutinio durante años después de la Guerra Civil. En la década de 1880, se dijo que el entonces presidente Grover Cleveland había ido a pescar, y "la gente estaba horrorizada", dijo Matthew Dennis, profesor emérito de historia en la Universidad de Oregón, a la AP el año pasado.

En 1911, las 500 Millas de Indianápolis celebraron su carrera inaugural el 30 de mayo, atrayendo a 85,000 espectadores. Un reporte de The Associated Press no mencionó el feriado, ni ninguna controversia.

4. ¿Cómo ha cambiado el día de los Caídos?

Dennis dijo que la potencia del Día de los Caídos disminuyó un poco con la adición del Día del Armisticio, que marcó el final de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. El Día del Armisticio se convirtió en una fiesta nacional en 1938 y pasó a llamarse Día de los Veteranos en 1954.

Una ley del Congreso cambió el Día de los Caídos de cada 30 de mayo al último lunes de mayo de 1971. Dennis dijo que la creación del fin de semana de tres días reconocía que el Día de los Caídos se había transformado durante mucho tiempo en un recuerdo más genérico de los muertos, así como en un día de ocio.

En 1972, la revista Time dijo que la festividad se había convertido en "un evento nacional de tres días que parece haber perdido gran parte de su propósito original".

5. ¿Por qué el día de los Caídos está vinculado a las ventas y los viajes?

Incluso en el siglo XIX, las ceremonias funerarias eran seguidas por actividades de ocio como picnics y carreras a pie, dijo Dennis.

La festividad también evolucionó junto con el béisbol y el automóvil, la semana laboral de cinco días y las vacaciones de verano, según el libro de 2002 "A History of Memorial Day: Unity, Discord and the Pursuit of Happiness" (Una historia del Día de los Caídos: unidad, discordia y la búsqueda de la felicidad).

A mediados del siglo XX, un pequeño número de negocios comenzaron a abrir desafiantemente en las vacaciones.

Una vez que el feriado se trasladó al lunes, "las barreras tradicionales para hacer negocios comenzaron a desmoronarse", escribieron los autores Richard Harmond y Thomas Curran.

En estos días, las ventas y los viajes del Día de los Caídos están profundamente arraigados en la memoria muscular de la nación.

Jason Redman, un SEAL retirado de la Marina que luchó en Irak y Afganistán, dijo a la AP el año pasado que honra a los amigos que ha perdido. Treinta nombres están tatuados en su brazo "por cada tipo que conocí personalmente que murió".

Quiere que los estadounidenses recuerden a los caídos, pero también que se diviertan, sabiendo que se sacrificaron vidas para forjar la festividad.

