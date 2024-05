Nueva Miss USA denuncia intimidación y acoso tras asumir la corona

La actual Miss USA denunció este lunes que ha sido intimidada y acosada después de asumir la corona dejada atrás por Noelia Voigt, quien citó problemas de salud mental al anunciar su renuncia a principios de mes.

Un video publicado en la plataforma X se puede ver el momento en el que Savannah Gankiewicz rompe en llanto al contar que ha estado lidiando con mensajes de acoso e intimidación por ostentar la corona, durante un evento en Lahaina, ciudad en su natal Hawái que el año pasado fue afectado por un incendio que dejó más de 90 muertos.

"Desde que obtuve este título, he lidiado con mucha intimidación y acoso, y realmente es así, me rompe el corazón. Lo siento. No quería llorar, pero siento que es difícil, porque desearía que la gente viera de dónde viene mi corazón", dijo la representante de EE.UU.

La beldad dijo que espera que el alzar la voz sirva de ejemplo para salir adelante.

"Mi intención es ayudar a Lahaina y a los residentes de Maui y tener una plataforma para hacerlo, pero también mostrarles a las mujeres jóvenes que pueden ser intimidadas y lastimadas, pero que te levantas y sigues adelante y sigues usando tu voz", añadió.

Noelia Voigt, una modelo de origen venezolano, dejó la corona el pasado 6 de mayo para enfocarse en su salud mental.

Posteriormente, medios estadounidenses indicaron que uno de los motivos tras la renuncia de Voigt era el ambiente tóxico en la organización Miss USA, generado por un caso de acoso sexual por parte del director ejecutivo que la reina de belleza acusó.

"Existe un ambiente de trabajo tóxico dentro de la organización Miss USA que, en el mejor de los casos, es una mala gestión y, en el peor, es intimidación y acoso. Esto empezó poco después de ganar el título de Miss Estados Unidos 2023", dijo Voigt.