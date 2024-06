Marian Robinson, madre de Michelle Obama, fallece a los 86 años

ARCHIVO - La madre de la ex primera dama Michelle Obama, Marian Robinson, en el centro, llega a una ceremonia mientras el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden reciben al expresidente Barack Obama y Michelle Obama para la develación de sus retratos oficiales de la Casa Blanca en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, el 7 de septiembre de 2022. ( AP )

Marian Shields Robinson, la madre de Michelle Obama, quien se mudó con la primera familia a la Casa Blanca cuando su yerno fue elegido presidente, falleció este viernes a la edad de 86 años.

La muerte de la señora Robinson fue anunciada por Michelle Obama y otros miembros de la familia en un comunicado en el que dijo que "hubo y habrá una sola Marian Robinson. En nuestra tristeza, nos eleva el extraordinario regalo de su vida".

Era viuda y residente de Chicago de toda la vida cuando se mudó a la mansión ejecutiva en 2009 para ayudar a cuidar a sus nietas Malia y Sasha. A sus 70 años, Robinson inicialmente se resistió a la idea de comenzar de nuevo en Washington, y Michelle Obama tuvo que reclutar a su hermano, Craig, para ayudar a persuadir a su madre de que se mudara.

"Hubo muchas razones buenas y válidas que Michelle me planteó, una de las cuales fue la oportunidad de seguir pasando tiempo con mis nietas, Malia y Sasha, y ayudarlas a darles un sentido de normalidad que es una prioridad para sus padres, como lo ha sido desde el momento en que Barack comenzó su carrera política, escribió Robinson en el prólogo de "A Game of Character", un libro de memorias de su hijo, ex entrenador principal de baloncesto masculino en la Universidad Estatal de Oregón.

"Mi deseo, sin embargo, era que podía visitarla periódicamente sin tener que mudarme y seguir estando allí para las niñas", dijo.

Robinson escribió que su hijo entendía por qué ella quería quedarse en Chicago, pero aún así usaba una línea de razonamiento sobre ella que a menudo usaba con él y su hermana. Le pidió que viera la mudanza como una oportunidad para crecer y probar algo nuevo. Como compromiso, accedió a mudarse, al menos temporalmente.

Las nietas Malia y Sasha tenían solo 10 y 7 años, respectivamente, cuando la Casa Blanca se convirtió en su hogar en 2009. En Chicago, la señora Robinson se había convertido casi en una madre sustituta de las niñas durante la campaña presidencial de 2008. Se retiró de su trabajo como secretaria de un banco para ayudar a transportarlos.

En la Casa Blanca, Robinson proporcionó una presencia tranquilizadora para las niñas mientras sus padres se adaptaban a sus nuevos roles, y su falta de protección del Servicio Secreto le permitió acompañarlas hacia y desde la escuela todos los días sin fanfarria.

"No sería quien soy hoy sin la mano firme y el amor incondicional de mi madre, Marian Shields Robinson", escribió Michelle Obama en sus memorias de 2018, "Becoming". "Ella siempre ha sido mi roca, permitiéndome la libertad de ser quien soy, sin permitir que mis pies se despeguen demasiado del suelo. Su amor ilimitado por mis hijas y su voluntad de anteponer nuestras necesidades a las suyas, me dieron el consuelo y la confianza para aventurarme en el mundo sabiendo que estaban seguras y queridas en casa".

Robinson concedió algunas entrevistas a los medios de comunicación, pero nunca a la prensa de la Casa Blanca. Sus asesores protegían su privacidad y, como resultado, disfrutaba de un nivel de anonimato abiertamente envidiado por el presidente y la primera dama. Le permitía ir y venir de la Casa Blanca tan a menudo como quisiera para ir de compras por la ciudad, al palco presidencial en el Kennedy Center y para viajes a Las Vegas o para visitar a sus otros nietos en Portland, Oregón.

Asistió a algunos eventos de la Casa Blanca, incluidos conciertos, el encendido anual del Egg Roll de Pascua y el Árbol Nacional de Navidad, y algunas cenas de estado.

La residencia en la Casa Blanca también le abrió el mundo a la señora Robinson, quien había sido viuda durante casi 20 años cuando se mudó a una habitación en el tercer piso de la Casa Blanca, un piso por encima de la primera familia. Nunca había viajado fuera de Estados Unidos hasta que se mudó a Washington.

Su primer vuelo fuera del país fue a bordo del Air Force One en 2009, cuando los Obama visitaron Francia. Se unió a los Obama en un viaje a Rusia, Italia y Ghana ese mismo año, durante el cual conoció al papa Benedicto XVI, recorrió el antiguo Coliseo de Roma y vio un antiguo complejo de esclavos en la costa africana. También acompañó a su hija y nietas en dos viajes al extranjero sin el presidente: a Sudáfrica y Botsuana en 2011, y a China en 2014.

Craig Robinson escribió en sus memorias que él y sus padres dudaban de que la relación de su hermana con Barack Obama durara, aunque Fraser Robinson III y su esposa pensaban que el joven abogado era un digno pretendiente para su hija, también abogada. Sin explicación, Craig Robinson dijo que su madre le dio a la relación seis meses.

Barack y Michelle Obama se casaron el 3 de octubre de 1992.

Marian Lois Shields Robinson, una de siete hijos, nació en Chicago el 30 de julio de 1937. Asistió a dos años de enseñanza en la universidad, se casó en 1960 y, como ama de casa, destacó la importancia de la educación para sus hijos. Ambos fueron educados en escuelas de la Ivy League, cada uno con una licenciatura de Princeton. Michelle Obama también es licenciada en Derecho por la Universidad de Harvard.

Fraser Robinson era un operador de bombas para el Departamento de Agua de Chicago que tenía esclerosis múltiple. Murió en 1991.